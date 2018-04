Co s autem na leasing při nehodě či krádeži

„Prvním krokem je její nahlášení Policii ČR - v případě, že škoda na vozidle přesahuje částku 20 000 korun nebo když se účastníci dopravní nehody neshodnou na tom, kdo je viníkem,“ říká Jana Petrčková z VB Leasing. Podle Běly Jaškové ze společnosti ŠkoFIN by nájemce měl přivolat policii při jakékoliv pojistné události.

O škodě pak musíte informovat příslušnou pojišťovnu - a to telefonicky, elektronickou poštou, faxem nebo osobně, stejně tak nájemce vozidla, tedy příslušnou leasingovou společnost. Co všechno si připravit? Pronajímatel vozu potřebuje kopii protokolu o nehodě, SPZ automobilu, číslo leasingové smlouvy a přibližný rozsah škody. „Vyžadujeme datum nehody, předpokládanou cenu opravy, zavinění, která policie nehodu vyšetřovala a kdo opravuje nebo bude vůz opravovat,“ dodává Jašková.



Povinnost splácet nehodou nekončí

Kdo si myslí, že okamžikem havárie přestane leasingové společnosti splácet, je na velkém omylu. Přitom nezáleží na tom, zda je auto nehodou zničené natolik, že ho již nelze dále užívat, anebo postačí pouze oprava. Dokud se nevyjádří pojišťovna, máte svázané ruce. „Povinnost platit leasingové splátky trvá do doby, kdy je pojišťovnou potvrzeno, že se jedná o totální zničení předmětu leasingu,“ říká Eva Černá z ČP Leasing.

Jak probíhá finanční úhrada za opravu vozidla? Několika způsoby: nájemce může zaplatit přímo v autorizovaném servisu, příslušnou částku pak obdrží od pojišťovny. Anebo pojišťovna uhradí fakturu rovnou autoservisu. Nezapomínejte na to, že před jakýmkoliv zásahem musí vozidlo prohlédnout likvidátor.

A komu svěřit opravu? „Standardně požadujeme, aby byl vůz spraven v autorizovaném servisu příslušné značky. Chráníme tak zákazníka před zhoršením technického stavu případnou méně kvalitní opravou,“ vysvětluje Jan Dryák z ČSOB Leasing.



O totálním zničení auta rozhoduje pojišťovna

I když je na první pohled jasné, že poškození vozidla je natolik závažné, že už nebude schopné provozu, musíte podstoupit stejný kolotoč jako při běžné nehodě. Nejprve kontaktujte policii, pojišťovnu a následně leasingovou společnost.

„O tom, že se vozidlo bude likvidovat v rámci totální škody, rozhoduje pojišťovna. Likvidátor prohlédne poškozené vozidlo, nafotí ho, sepíše o něm zápis a stanoví, zda ho opravovat či nikoliv,“ informuje Jana Petrčková. Pojišťovna pak zašle leasingové společnosti potvrzení o tom, že se vozidlo likviduje v rámci totální škody. „Na základě této zprávy ukončíme leasingovou smlouvu a klient již nemusí hradit splátky,“ dodává. O finančním vypořádání mezi leasingovou společností a nájemcem vozu rozhoduje řada faktorů. „Částku nelze obecně stanovit, záleží například na tom, zda se jedná o nové, nebo ojeté auto, jak je postavena smlouva nebo třeba po jaké době od uzavření leasingové smlouvy k nehodě došlo,“ vysvětluje Černá. Důležité je, jakou výši pojistného plnění poskytne vlastníkovi vozidla pojišťovna a kolik musí uhradit sám.



Platí se dál až do rozhodnutí pojišťovny

Vyúčtování pak probíhá následovně: nájemce obdrží rozdíl mezi hodnotou vozidla, kterou stanovila pojišťovna - ta je snížena o spoluúčast na pojistném plnění a součtem nedoplacených leasingových splátek. „ŠkoFIN vždy požaduje úhradu dosud nesplacené části pořizovací ceny včetně zůstatkové hodnoty a případné náklady vzniklé v souvislosti s ukončením konkrétní leasingové smlouvy. Nájemci přísluší celé pojistné plnění a výnos z prodeje vraku,“ upřesňuje Běla Jašková. Dokud však leasingová společnost neobdrží rozhodnutí pojišťovny o totální havárii, splátkový kalendář zůstává zachován. „Přeplatek je zaslán nájemci, případný nedoplatek musí uhradit,“ dodává.

Krádež vozidla

Neprodleně po odcizení vozidla kontaktujte Policii ČR, pojišťovnu a leasingovou společnost. Pakliže je pátrání neúspěšné a vůz není nalezen, vydá policie zhruba do třiceti dnů usnesení o odložení věci - na jeho základě pak pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Až teprve v tomto okamžiku končí povinnost splácet; leasingová smlouva je předčasně ukončena.

„Finanční vyrovnání je obdobné jako v případě totální havárie, s tím rozdílem, že do vyrovnání nevstupuje cena vraku,“ říká Jan Dryák z ČSOB Leasing.



Úpravy pronajatého auta

Leasingová smlouva se uzavírá vesměs na tři roky, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby nájemce zatoužil po drobných úpravách či vylepšeních užívaného vozu. Vyplatí se provádět změny ještě za trvání smluvního vztahu, anebo počkat až po jeho skončení? „S případnými úpravami předmětu leasingu doporučuji vyčkat až na uhrazení všech závazků, po němž následuje převod vlastnického práva na nájemce,“ říká Vladimír Zdražil z Fincentra. Co je důležité: nesmíte zapomenout na to, že vozidlo není ve vašem vlastnictví - s každou větší změnou musí pronajímatel vyslovit souhlas. „Ten není nutný, pokud se jedná o běžné autodoplňky či odstranitelné nápisy a reklamy,“ uvádí Jan Dryák z ČSOB Leasing. „V případě, že je předmět leasingu havarijně pojištěn, je zapotřebí jeho dopojištění. Obecně leasingová společnost vydá nájemci písemný souhlas, případně dojde k podpisu dodatku k leasingové smlouvě a nájemci je vydán nový splátkový kalendář,“ říká Kateřina Halatová ze společnosti S Autoleasing.