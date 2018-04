Co s penězi, pokud o ně nechcete přijít

Každý ví, že pokud si nechá peníze doma, každý den mu z nich část ukrojí inflace. Pokud máte 150 tisíc korun doma „ve slamníku“, za pět let si koupíte pouze tolik, co dnes nakoupíte za 135 tisíc korun (pokud by byla inflace na úrovni 2%). Jaké jsou tedy možnosti, aby vaše peníze neztrácely svou hodnotu? Můžete spořit nebo investovat. Mezi spořením a investováním je však rozdíl.

Spoření znamená, že zkrátka odložíte svou spotřebu z dneška na nějaký okamžik v budoucnosti. Většinou se tak nedočkáte většího růstu svých prostředků. Úroky na bankovních účtech, jsou většinou pod úrovní inflace a ani termínované vklady nezajišťují příliš velký růst. Obvykle jsou úroky těchto vkladů blízko inflaci, maximálně jedno dvě procenta nad. Kladem spoření v bance je to, že nepřijdete o svůj vklad. (Vklady jsou pojištěny, náhrada činí 90% z vkladu, maximálně částku

odpovídající 25 000 EUR.)

Oproti tomu, investováním vědomě podstupujete riziko s cílem reálně zhodnotit své finanční prostředky. Jedině investováním totiž můžete ochránit své peníze před znehodnocováním inflací. Ovšem je tu to riziko. Což znamená, že v průběhu času může kolísat hodnota vaší investice a může nastat chvíle, kdy bude váš výnos dokonce záporný, tedy nedostanete ani to, co jste investovali.

V našem případě, kdy máme 150 tisíc korun a náš investiční horizont činí pět let, máme několik možností, jak s penězi naložit. Pravděpodobně všude, kam se obrátíte o radu vám doporučí stavební spoření, to však nebude naším dnešním zájmem. Můžeme totiž předpokládat, že stavební spoření již je v „portfoliu“ každého investora. Jsou akcie dlouhodobě nejvýnosnější? Zpravodajství ze světa akcií můžete sledovat ve speciální sekci ZDE Pokud udáte svůj horizont na pět let, jistě vám bude nabídnuta investice do dlouhodobě nejvýnosnějšího druhu aktiv – do akcií. Je však pravda, že pokud jste před pěti lety investovali do akcií, že dnes dosahujete kladného výnosu? (Z prvního grafu je zřejmé, že české akcie často u pětileté investice kladných výnosů nedosahují.) Pouze pokud jste investovali v roce 1995, dosáhli jste za pět let kladného výnosu. Historie českého akciového trhu je zatím velmi krátká, takže nemůžeme dělat příliš obecné závěry. Pokud jste však investovali vletech 1996 a 1997, hodnota vašeho výnosu je dnes záporná. (V grafu jsou vždy pětileté výnosy k aktuálnímu datu, takže pro období od roku 1998 zatím musíme počkat, jak vývoj dopadne.) Lepší obrázek si můžeme udělat, pokud se podíváme na akciový trh ve Spojených státech. Z grafu (počítán pro index S&P 500, na měsíční bázi) je patrné, že akcie v delším horizontu dosahují kladných výnosů výrazně častěji, než záporných (modrá křivka). Pro ilustraci jsou zde uvedeny ještě roční výnosy akcií (žlutá křivka). Tato křivka jasně ilustruje volatilitu akcií v krátkém horizontu. Investice do akcií na jeden rok tak skýtají mnohem větší riziko ztráty investice. V současnosti, kdy praskla bublina technologických a internetových akcií, však dosahují i americké akcie záporných pětiletých výnosů. Zdroj: economy.com Co jsme chtěli na grafech ukázat, je to, že ne vždy je pětiletá investice do akcií zisková. Na grafech je vidět, že již přes dva roky se akciové trhy nacházejí v klesajícím trendu. Pro drobného investora má mnoho výhod nenakupovat akcie přímo přes brokera, ale zprostředkovaně přes podílový fond. Akciovým fondům se však v posledních letech příliš nedaří. Připomeňme, že pokud fondy jeden rok ztratí např. 45%, aby ztrátu v dalším roce alespoň vyrovnaly, musejí prostředky zhodnotit o 82%. Proto je zlatým pravidlem diverzifikace. A to diverzifikace do různých tříd aktiv a ne v rámci těchto jednotlivých tříd. Ukázalo se, že mnohem více důležité pro celkovou výkonnost vašeho portfolia je to, jak se rozhodnete rozložit své prostředky do akcií, dluhopisů a do nástrojů peněžního trhu, než na časování (timing) či vybírání (picking) jednotlivých akciových titulů nebo dluhopisů. Pokud tedy máte 150 tisíc Kč a váš finanční poradce vás bude přesvědčovat, že jediné správné řešení pro jejich investování na pět let je vložit je do akciového fondu, že stačí vybrat si jenom fond podle vaší averze k riziku, jeho argumentace nebude správná. Akciové trhy jsou dnes v negativním trendu a pokud vám někdo bude tvrdit, že se situace už určitě musí otočit, opět se jedná o neseriózního rádce. Nikdy nemůžeme vědět, kdy dosáhly akciové trhy svého dna. Platí jediné pravidlo, pokud jsou ceny nějakého aktiva (akcií) nízké (byť jakkoli dlouho), mohou být ještě nižší. Opačně, pokud již cena dosahuje nějaké výše, může být ještě vyšší. Jak tedy máme naložit s penězi, o kterých předpokládáme, že je následujících pět let nebudeme potřebovat? Prvním, co musíme udělat, je to, ujasnit si, jaké chceme podstoupit riziko. Pokud chceme větší výnos, musíme podstoupit větší riziko. (Obráceně toto pravidlo neplatí: vyšší riziko automaticky neznamená vyšší zisk). Vklady u bank a fondy peněžního trhu nabízejí takřka bezrizikové zhodnocení, avšak s nízkým výnosem. Pokud vložíte své peníze do peněžních fondů, můžete očekávat jedno až dvouprocentní zhodnocení nad inflaci. V delším horizontu se však pro vás otevírá možnost rozložení investice i mezi dluhopisové a akciové fondy. Tyto fondy sice samy o sobě znamenají větší riziko, ale v delším horizontu a v přiměřené kombinaci znamenají vyšší výnos bez výrazného nárůstu rizika. Pro kompletní informace o podílových fondech KLIKNĚTE ZDE

Jako optimální se tedy jeví „zlatá střední cesta“. Neměli byste nechat všechny peníze v bance, kde výnos sotva pokryje inflaci, ale ani byste neměli celou vaši investici alokovat do jedné třídy aktiv – akcií, byť za předpokladu, že historicky jsou akcie nejvýnosnější. Jak jsme ukázali, ani pětileté období nezaručí kladný výnos u akcií. Střední cesta odpovídá takové investici, kdy část necháme na peněžním trhu, např. 20%, část vložíme do rizikovějších dluhopisových fondů (30%) a zbylé prostředky investujeme do fondů akciových (50%). Uvedené proporce jsou pouze orientační, každý investor si musí sám určit, jak velké riziko hodlá podstupovat.

Často zmiňovaným přístupem k investování je tzv. pravidelné nebo průměrové investování. Znamená to, že neinvestujete celou sumu najednou, ale pravidelně např. každý měsíc vkládáte deset tisíc do fondu. Tento přístup má tu výhodu, že se vyhnete extrémům na trhu. V celkovém součtu vychází pravidelné investování jako výnosnější přístup, vyžaduje však pevnou vůli a disciplínu. Více si můžete přečíst v článku věnovaném pravidelnému investování – ZDE.

Jaké jsou vaše zkušenosti s investováním? Co byste dělali se 150 tisíci? Nechali byste je po celou dobu (pěti let) na bankovním vkladu? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.