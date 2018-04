Co s penězi ze zahraniční dovolené?

Nejjednodušší je směnit valuty za české koruny. Ale musíte počítat s tím, že banky i některé pouliční směnárny si za výměnu účtují provizi. Do směnárny se tak vyplatí jít jen s vyšším obnosem. V úvahu je navíc třeba brát skutečnost, že většina bank nevyměňuje drobné mince, a když - tak jen v omezeném množství. Proto čím méně drobných si z ciziny přivezete, tím lépe. Naštěstí vám už nehrozí stejný problém jako loni, kdy dvanáct evropských zemí přecházelo na společnou měnu euro a většina bankovek a mincí přestávala platit na přelomu roku.

Než peníze vyměníte, zjistěte si v jednotlivých bankách a směnárnách aktuální kurz i výši poplatků – některé banky mají provizi přímo započítanou do výsledného kurzu cizí měny, jiné si ji účtují zvlášť. Jen tak můžete vybrat tu nejvýhodnější. Obvykle platí, že v bance zaplatíte minimálně dvě procenta z vyměňované sumy, zatímco v pouliční směnárně se s poplatky nesetkáte. Pozor: i když směnárna nepožaduje žádný poplatek, mohou být její kurzy méně výhodné než v bance. Případně může lákat na výhodný kurz, ale pod ním je velmi často malým písmem napsáno, že platí pro částky například od 1500 amerických dolarů výše, a takovou sumu si většinou nikdo z nás z dovolené nepřiveze. Částky pod uvedenou hranicí jsou pak na české koruny převáděny nevýhodnějším kurzem. Takže se vám může také stát, že dostanete méně českých korun než v bankovní směnárně.

Plánujete-li i v příštím roce dovolenou v cizině, lze si valuty ponechat na další cestu. Zvláště pak, pokud vám skutečně zbyl jen nepatrný obnos, který by se, kvůli zmiňované provizi, nevyplatilo směnit.

Větší sumy se však podle analytika Patria Finance Davida Marka vzhledem ke kurzovému riziku schovávat na příští dovolenou nevyplatí. „Počítá se s tím, že koruna bude i nadále posilovat, zejména vůči euru a americkému dolaru. Hodnota těchto prostředků by se tak během roku mohla snížit,“ upozorňuje.

Větší částky můžete uložit na devizový účet

Dalším řešením je uložit peníze na běžný účet. Případné kurzové riziko sice neovlivníte, uložené peníze se však během roku, byť nepatrně, úročí. Ke kontu navíc můžete získat mezinárodní platební kartu, kterou je možné využít například při obchodování přes internet – odpadne tak starost s přepočítáváním aktuálního kurzu. Roční výše úrokové sazby závisí na měně, ve které je účet veden. V případě eura nabízejí banky úrok v rozmezí 0,50 až 0,60 procenta. O něco hůře je na tom americký dolar - 0,25 až 0,50 procenta. Neposuzujte však banku pouze podle výše úroků, ale i podle poplatků, které jsou spojeny se založením a správou účtu. Může se totiž stát, že levněji vás vyjde mít peníze doma než v bance.

Kdo ví, že valuty nebude delší dobu potřebovat, může namísto běžného účtu zvolit termínový vklad, který bývá o něco lépe úročen. Konkrétní výše úrokové sazby závisí na tom, kolik peněz uložíte, a především na jak dlouho. „V případě termínového vkladu se musí počítat s vyšším počátečním vkladem. Drobným investorům bych proto doporučoval zvolit běžný účet,“ říká David Marek.

Větší obnos je možné investovat i do podílových fondů. Peníze si buď směňte na české koruny, nebo valuty přímo investujte do zahraničních fondů. „Investice tohoto typu se vyplatí zejména lidem, kteří se na finančním trhu příliš neorientují. Podílové fondy v současné době nabízejí zajímavější výnos než třeba termínovaný vklad,“ radí Marek. Při investici do zahraničních podílových fondů však musíte počítat s vyšším rizikem a případnými kurzovními výkyvy. „Z dlouhodobého investování bych, při větším množství směněných valut na české koruny, doporučoval zvolit produkt stavebního spoření nebo kapitálovou životní pojistku,“ dodává.

S větším množstvím valut si lze zahrát třeba i na spekulanta - peníze v cizí měně se mohou proměnit za jiné valuty. V tomto případě ale musíte sledovat aktuální kurzovní lístek a vůbec politickou či hospodářskou situaci v zemi, jejíž měnu vlastníte. Pouštět se do této transakce bez bližších informací a předchozích zkušeností však může být velmi riskantní.

V zahraničí raději plaťte kartou

Kdo si chce ušetřit starosti s výměnou peněz, měl by se snažit na dovolené vše utratit, respektive vzít si s sebou jen tolik, kolik bude potřebovat. Ideální je do hotovosti převést pouze minimální částku pro nenadálé výdaje - drobné občerstvení, toalety či dálniční poplatky - a větší sumy - například za ubytování, stravu a podobně - platit kartou, což je výhodné hned ze dvou důvodů. Nehradí se žádné poplatky a peníze se přepočítávají ve výhodnějším kurzu než při nákupu ve směnárně či bance. Naopak výběr z bankomatu se může prodražit: poplatek za jeden obvykle přesáhne sto korun. Například ČSOB si za použití bankomatu v zahraničí účtuje 80 korun plus 0,5 procenta z vybírané částky, majitel karty Visa Electron zaplatí u České spořitelny 100 korun a rovněž 0,5 procenta. V Komerční bance stojí použití bankomatu mimo Českou republiku s platební kartou American Expres Card 1 procento z vybírané částky, maximálně 100 korun.

Poplatky za směnu cizí koruny Banka bankovky mince Česká spořitelna 2% z objemu, minimálně 50 korun 20% z objemu, minimálně 50 korun** ČSOB 2% z objemu 2% z objemu Komerční banka 2% z objemu 20%, minimálně 50 korun HVB Bank 2% z objemu* 10%, pouze vklad na účet** Raiffeisenbank 1% z objemu, minimálně 50 korun, maximálně 1000 korun 10% z objemu Union banka 2% z objemu, minimálně 30 korun nenakupuje Živnostenská banka 2% z objemu, minimálně 50 korun, maximálně 1000 korun 10% z objemu**

Poznámka: *poplatek pouze u měn eurozóny a amerických dolarů, ** pouze jedno- a dvoueurové mince

Pramen: banky