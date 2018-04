Co s poštou, když jedete na dovolenou

Česká pošta nabízí službu, která tento problém řeší, takzvanou dosílku. Ovšem jen v rámci České republiky a za příplatek. „Služba stojí 100 korun za každý započatý měsíc bez ohledu na to, o jaký počet zásilek jde. Další poplatky za přepravu z původní adresy se neplatí. Při dosílání balíků na sezonní adresu se ale vybírá i cena za doručení z adresy trvalého bydliště na adresu novou,“ upřesňuje mluvčí České pošty Ladislav Vančura.

Jak službu objednat?

Před odjezdem navštivte poštu v místě svého trvalého bydliště a požádejte o posílání zásilek do místa sezonního pobytu. Pošty se tak dočkáte na nové adrese od druhého pracovního dne. Služba se vyplatí zejména lidem, kteří se na celé léto například stěhují na chatu nebo chalupu.

Česká pošta upozorňuje, že ve spojení s dovolenou mohou její služby turisté využít i ve chvíli, kdy se ocitnou ve finanční nouzi a potřebují z domova poslat peníze prostřednictvím poštovní poukázky. Zasílání peněz do zahraničí je však dražší. Například mezinárodní poštovní poukázka do 6500 korun podaná i vyplacená v hotovosti na Slovensko stojí 70, do ostatních zemí EU 90 korun.

Zejména okradeným turistům, kteří se ocitnou bez dokladů i platební karty, se může hodit služba expresního převodu peněz prostřednictvím sítě Western Union, kterou v České republice nabízí vybrané pošty. Potřebný obnos bude u adresáta během několika minut poté, co peníze někdo na poště složí. Služba je však výrazně dražší než klasická poštovní poukázka. Platí za ni odesílatel a přijde minimálně na 350 korun, a to pokud neposílá více než 1325 korun. Při částce 10 600 až 13 250 korun činí 1000 korun. Lze ji ale využít i v situaci, kdy příjemce ztratil doklady a nemohl by prokázat totožnost. Domluví se s odesílatelem na heslu, které pak uvede při převzetí částky.



I když o platební kartu turista nepřijde, může být za určitých okolností výhodnější nechat si peníze poslat poštou klasickou poukázkou. A to v případě, že by musel vybírat hotovost z bankomatu. V zahraničí se totiž často platí za výběr více než sto korun. Naopak, pokud může kartou platit přímo v obchodě nebo za služby, je použití karty nejlevnější možností, jak získat potřebné peníze. Přímé platby totiž bývají zdarma.

Rada

Přeplněná schránka upozorňuje na nepřítomnost majitele. Pokud si nezřídíte službu přeposílání zásilek do místa pobytu letní dovolené, požádejte souseda, aby schránku vybíral.

