Co s sebou na tábor a za kolik

Zavazadla

Táborníkovi se hodí velký batoh, pokud jede na puťák. Nevyplatí se na batohu šetřit – nekvalitní přezky u bederního pasu, úzké popruhy a nevhodné polstrování zad dovedou nečekaně znepříjemnit cestu. Než koupit špatný, to je lepší si dobrý batoh půjčit. Raději se vyhněte lákavým supermarketovým nabídkám. Malý batůžek se hodí na výlety bez přenocování. To však neznamená, že by neměl být kvalitní. Přinejmenším se hodí polstrované popruhy a vyztužená záda.

Na některých táborech chtějí, aby děti měly věci v kufru – je přehlednější a udržuje se v něm pořádek snáz než v batohu nebo sportovní tašce. Pokud jede dítě na tábor stanový, vyberte ten nejhorší kufr, který najdete – vlhko udělá své a elegantního zavazadla, se kterým jezdí babička do lázní, by bylo škoda.

Potřeby na spaní

Stan většinou zajišťuje pořadatel tábora, děti si obvykle vozí spací pytel. Při jeho výběru se ptejte vedoucích, jak chladné noci v místě táboření jsou. Obvykle není třeba shánět spací pytel do -15 °C. Karimatka je vyšší, proto dobře vyrovnává nerovnosti terénu, je však méně skladná. Alumatku oproti tomu snadno sbalíte do kapsy. Klasické nafukovací matrace se příliš nehodí – jsou příliš těžké a také ta práce

je nafukovat... Moderní samonafukovací matrace se zase hodí spíš do extrémních podmínek, navíc jejich cena je dost vysoká.

Obrana proti slunci

Sluneční brýle rozhodně nemusí být té nejluxusnější značky – spíš naopak, táborník je s velkou pravděpodobností ztratí nebo rozšlápne. Na druhou stranu by se vašemu potomkovi měly líbit, protože jinak je nosit nebude. Co by však brýlím nemělo chybět, to je UV filtr. Čepice či klobouk chrání před sluncem, a proto ve výbavě na tábor mají své místo. Ani čepice by neměla být z módního salonu, výhodou je, když se dá namočit – efekt ochlazení je pak větší. Na opalovacím krému se nevyplatí šetřit. Minimální ochranný faktor, který má smysl, je 15.

Ochrana proti dešti

Neocenitelnou věcí je na táboře dobrá pláštěnka. Taková, která se neroztrhá při prvním použití a přitom vodě skutečně odolá. Malé děti ocení veselé obrázky, starší spíš maskovací vzory a to, že se pod pláštěnku vejde batoh. Gumáky jsou nezbytné zejména pro malé děti, ti starší většinou dovedou dobře opatrovat pohorky. Při pětidenním dešti však i oni ocení jejich pohodlí.

Nástroje

Tábor a nůž patří k sobě. Nástroj by měl být bezpečný – zavírací nůž proto kupujte s takzvanou pojistkou, aby se nemohl při práci zavřít, dýku vybavte bytelným pouzdrem. A nechte nůž nabrousit – tupý není bezpečnější – dítě se řízne větší silou.

Ostatní potřeby

Lahvička repelentu se neztratí, a to zvláště v místech, kde hrozí večerní nálety komárů nebo kde jsou klíšťata. Pohodlněji se aplikuje repelent ve spreji. Ešus má tu výhodu, že se v něm dá uvařit i na ohni. A to je součástí mnoha táborových her. Spousta věcí se na táboře také měří na ešusy, třeba nasbírané borůvky, korálky do hry...

Důležitá je baterka. První předpoklad je, že bude svítit a baterie nedojdou po prvních deseti minutách. I proto musí být odolná proti vlhku. Dlouho vydrží diodové svítilny, dají se výhodně sehnat třeba v rybářských potřebách. Výborné jsou takzvané čelovky – dítě si svítí a přitom má volné ruce.

Co na sebe

Táborové oblečení má splňovat několik předpokladů. Musí být oblíbené, aby se v něm dítě cítilo dobře, zároveň praktické – rychle schnout, dobře sát pot, nesvítit na dálku v lese. A nesmí být škoda,když se potomek opře o smolný strom či oděv při sušení spálí. Většinou sáhnete do domácích zásob, kupovat kvůli táboru nové věci nebývá třeba.

Ještě víc požadavků je na táborovou obuv. Ideální je vzít si s sebou pohorky na výlety a terénní hry, tenisky na sportování, sandály, když bude horko, a gumovky do deště. Důležité pravidlo zní: malé boty jsou nanic. Mnoho vedoucích by mohlo vyprávět o tom, jak sháněli nové tenisky, protože rodiče měli pocit, že „ty staré“ synek ještě na táboře donosí.