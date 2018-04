Co s vyhraným milionem? Utrácet i investovat.

Každý týden sahá po milionech korun mnoho lidí. Sázejí čísla, kupují noviny a zúčastňují se spotřebitelských soutěží, tipují sportovní výsledky. „Jen za období od září loňského roku do září letošního roku se díky šťastným číslům her Sazky stalo milionářem 94 lidí, nejčastěji díky Sportce,“ potvrzuje Filip Jonáš ze společnosti Sazka. Brzy bude milionářem i čtenář MF DNES, který uspěje v soutěži Hon na milion. Často výherci řeší problém, jak s penězi naložit. „Já vůbec nevím, co budu dělat, jak se zachovám. Samozřejmě jsem jako spousta dalších lidí říkal kolegům v práci i známým, co bych dělal, kdybych náhodou vyhrál. Teď ani nevím, jestli se svým nejbližším přátelům k výhře přiznám,“ svěřil se výherce 54 020 782 korun ve Sportce.

Výhra větší částky může způsobit lidem šok, opojení z velkých peněz zase neuvážené, často nevratné kroky. „První rada pro případ výhry vetší částky je jednoduchá: zachovejte chladnou hlavu,“ říká finanční poradce Pavel Jílek ze společnosti Sophia Finance. „Úplně nejdůležitější je přežít výhru ve zdraví, aby si ji výherce opravdu užil,“ doplňuje ho Miriam Hanáková z poradenské společnosti Slon. Co si také můžete pořídit za vyhraný milion - litografie A. Renoira Dítě se sušenkou: zhruba 950 tisíc korun - briliantový náhrdelník Erwin Reich: zhruba 1 milion korun - zlaté hodinky Cartier: 900 tisíc korun - 50 dní okružní plavby Karibikem v nejlepším apartmá - zapůjčení vozu Porsche na 7 týdnů - motocykl Harley-Davidson: 930 tisíc korun - automobil Škoda Superb - 11 nocí v nejluxusnějším apartmánu hotelu Ritz v Londýně

Vytvořte si finanční rezervu

Vždy by však měly jít emoce z výhry ruku v ruce spolu s rozumem. Vše utratit? Nerozum. Vše uložit? Zase chyba. „Určitě není vhodné utratit všechno za pomíjivé spotřební věci, ale část peněz se vyplatí investovat. Varuji před radikální změnou životního stylu, například okamžitým dáním výpovědi z práce. Už proto, že zaměstnání nepřináší jen vydělávání peněz, ale také potřebné sociální kontakty,“ míní socioložka. Upozorňuje přitom na to, že díky nabytým penězům má člověk příležitost narušit životní stereotypy. „Důležité je umět si udělat také radost, podělit se o ni s nejbližší rodinou, splnit si nějaký sen. Třeba o exotické dovolené, letu balonem či vydání vlastní knížky,“ doporučuje socioložka Jitka Havlová. Je však třeba mít na paměti, že výhra je mimořádná věc, která se však už asi nikdy nebude opakovat.

Co byste udělali s milionem, který byste vyhráli? Šárka Kašpárková, atletka „V první řadě bych to šla pořádně oslavit s rodinou a přáteli, někde v Brně. Pak bych jela na zajímavou dovolenou - třeba do Dominikánské republiky, na Mauricius nebo Seychely. Něco pěkného bych koupila Terezce.“ Václav Vydra, herec „Měl bych radost, ale výrazně bych nedělal nic. Koupil bych něco hezkého lidem, kterým bych chtěl udělat radost. Pro sebe bych si možná koupil nějakou motorku.“ Sabina Laurinová, herečka „Peníze bych věnovala na cestování - většinu roku bych procestovala, po celém světě. Jela bych někam, kde nejsou lidi. Milion je na některé věci strašně moc, na některé ale málo. Na to, co bych chtěla já, by milion nestačil.“ Aleš Valenta, akrobatický lyžař „Přidal bych ho k dalším. Nenapadá mne nic konkrétního, co bych zrovna teď potřeboval. Pravděpodobně bych investoval, někam do sportu.“ Mirka Čejková, moderátorka „Zřejmě bych ten milion rozdělila mezi lidi, kteří by ho potřebovali. Nevyužila bych ho pro vlastní spotřebu, protože na ni si sama vydělám.“ Ještě před tím, než začne majitel peníze utrácet, měl by v klidu rozvážit, jak s nimi naloží. „Každý by měl mít na paměti tři základní cíle a s pomocí peněz se je snažit naplnit, a to zajištění vlastního bydlení, studium dětí a zajištění sebe a partnera na stáří. Důležité je ponechat si (či vytvořit) dostatečnou finanční rezervu pro nenadálé události ve výši zhruba šestinásobku průměrných měsíčních výdajů,“ nabádá Pavel Jílek. Nejlepší je uložit rezervu na krátkodobé termínované účty nebo do fondů peněžního trhu, odkud lze snadno a rychle peníze získat zpět.

Konkrétní rozhodování, co s penězi, záleží také na současném finančním zabezpečení výherce, jeho životního stylu i věku. Jiné priority mají lidé na začátku pracovní kariéry, jiné na jejím konci. „Pro důchodce s nejnižšími příjmy či samoživitelku bude milion korun znamenat něco jiného než pro lidi, kteří už nějaký mají,“ potvrzuje socioložka Jitka Havlová. Vždy by však měly jít emoce z výhry ruku v ruce spolu s rozumem.

Zvažte doporučení poradců

Ten, kdo nemá s investováním peněz žádné zkušenosti, si může nechat poradit. Finanční poradenství nabízejí banky, poradenské společnosti, soukromé osoby. Dá se jim věřit? Jak ukázal nedávný test finančních poradců provedený společností Fincentrum, ne vždycky. Dobrý poradce dokáže zhodnotit peníze určitě lépe než laik. Někteří poradci však mohou doporučovat zejména takové investice, ze kterých mají nejvyšší provizi bez ohledu na její výhodnost pro klienta. „Úplně jsem zapomněla na zdravý rozum. Peníze jsem svěřila bez předchozího rozvážení finančnímu poradci, který působil solidním dojmem. Peníze nastrkal jen do akciových fondů, které od té doby ztrácejí na hodnotě. Proděla jsem na jeho doporučeních už hodně peněz,“ říká Jana Nováková z Prahy.

Určitým vodítkem pro výběr dobrého poradce je jeho členství v Komoře finančních poradců, vyplatí se nespoléhat jen na rady jednoho odborníka, ale přeptat se na názor několika z nich. Podle jednoho z Murpyho zákonů prý platí, že peníze spadlé z čistého nebe vzápětí přivolají výběrčího daní poslaného z horoucích pekel. U výher to však nemusí být tak úplně pravda. „Výhry z her Sazky sázející již nedaní, to znamená, že je dostává v takové výši, v jaké jsou prezentovány. Když je tedy výhra milion, sázející získá celý obnos, který již nedaní,“ říká Filip Jonáš ze Sazky. U televizních vědomostních soutěží je to jinak. Výhry se nedaní pouze do deseti tisíc korun, nad tuto částku podléhají srážkové dani ve výši dvaceti procent. Z vyhraného milionu pak výherci připadne 800 000 tisíc korun. Podle zákona o loteriích jsou od daně osvobozeny výhry v loteriích, tombolách, sportce, bingu, kasinech, na dostizích či na hracích automatech, tedy ty, které předpokládají nějaký vklad do hry.

Víte už, co byste udělali s vyhraným milionem vy? Řídili byste se našimi radami nebo máte svůj vlastní plán? Věděli byste kam milion zainvestovat? Těšíme se na vaše názory.