Co se dá zařídit ještě před odjezdem

Nabízí se mnoho možností. Nejčastější a spolehlivá je Evropská služba zaměstnanosti (EURES). Na českém trhu funguje také několik solidních domácích i zahraničních personálních firem, nabízejících pozice různé úrovně.

Tyto agentury vám zajistí práci a většinou ubytování ještě před odjezdem z České republiky, a to bez jakýchkoliv poplatků. Vybírání poplatků za zprostředkování práce od uchazečů je zakázané zákonem. Zprostředkovateli platí firma, která shání zaměstnance. Poplatky chtějí některé společnosti za poskytnutí dalších služeb, jako jsou překlady dokumentů, doprovod na místo, dopravu, zajištění ubytování mimo rámec vaší práce a podobně.

Často si o peníze předem říkají některé fyzické osoby, které se většinou ani nemohou prokázat příslušným povolením od ministerstva práce a sociálních věcí. Stejnou nebo lepší práci přitom získáte legálně a zdarma, někdy i s bonusy, jako je letenka či pomoc s ubytováním.

Práci nabízejí také stovky britských serverů. Nedoporučuji však obracet se na ně, pokud ještě nejste usazeni v Británii. Na český kontakt v drtivé většině neodpovídají. Výjimkou jsou profese odborné a profese, u nichž se vyžaduje znalost českého jazyka. Těchto míst stále přibývá.

Aspoň 600 liber na měsíc

Co se týká peněz na začátek: Pokud nemáte zajištěné dopředu nic, vezměte si nejméně 600 liber na měsíc. Do té doby by neměl být problém najít si práci přes tamní agenturu. Nebudou po vás vyžadovat National Insurance Number (číslo národního pojištění), to si zařídíte později, stejně tak i účet. Potřebujete však mít anglickou adresu.

Ubytování se dá sehnat už z Česka, a to poměrně levně, od 50 liber za týden. Nebo můžete zpočátku bydlet v hostelu, což vyjde asi na 11 liber za noc v Londýně, jinde i levněji. V místních novinách či ve výlohách najdete nabídky na house-share nebo flat-share. Znamená to, že více lidí bydlí v jednom domě, čímž si snižují náklady.

Základní ošetření je v Británii pro Čechy bez papírování a zdarma. Pro začátek je však stále dobré se alespoň na měsíc připojistit turistickým zdravotním pojištěním. Jakmile začnete pracovat, zaměstnavatel vám hned bude z platu strhávat národní zdravotní pojištění a poradí vám, jak se zaregistrovat u lékaře.

V okamžiku, kdy začnete pracovat a odvádět částku za zdravotní pojištění v Anglii, měli byste zrušit pojištění doma. Podrobné informace si vyžádejte u své pojišťovny ještě před odjezdem.