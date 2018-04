Co se komu vyplatí

Když ale budete trávit na horách jednou za rok jen jarní prázdniny, už to tak jednoznačné není. Za 1200 korun na týden si mohou zájemci půjčit například rok starý carvingový set, který by nový stál 10 až 12 000 korun.

Přibývá i lidí, kteří nejdou do půjčoven kvůli úspoře peněz, ale aby mohli lyžovat každý rok na nové, kvalitní výzbroji. „Roste počet zákazníků, kteří využívají služeb půjčovny k otestování vyhlédnutého modelu lyží ještě před jejich nákupem,“ vysvětluje další z důvodů návštěvy půjčoven Lukáš Princ, spolumajitel SkiCentra v Radotíně.

Novým trendem půjčoven je kategorizace půjčovaného vybavení. Například půjčovna Sport & Freizeit v Českých Budějovicích rozlišuje v kategorii lyží typy VIP, Top a Basic - půjčovné na den je odstupňováno podle kvality - nejlepší VIP kategorie lyže stojí 550 korun na den, Top vybavení 450 korun a Basic o sto korun méně.

Za jakých podmínek se lze pojistit při lyžování v zahraničí? Na kolik vás v Alpách vyjde zlomená noha? Čtěte ZDE .

Do půjčovny by měli zamířit také lidé, kteří chtějí něco vyzkoušet. Například děti často žadoní, že by chtěli zkusit snowboarding. Kupovat hned nové vybavení není v takových případech rozumné - co když dítě po pár pádech získá k prknu averzi a nebude o něm chtít už ani slyšet?

Orientační ceny půjčovného vybavení den/týden(Kč) carvingový komplet pro dospělé 200 až 600/1200 až 4000 carvingový komplet pro děti 150 až 250/600 až 1400 běžkařský komplet 150 až 200/750 až 1330 snowboardový komplet 200/1200

Zdroj: půjčovny



Do bazarů pro dětské vybavení

Pokud máte víc dětí a chcete pro ně pořizovat výbavu, máte dvě možnosti - buď koupit nové s tím, že mladší dítě podědí po starším nebo zamířit do bazaru. „Máme tři děti, ale dědění lyží a bot z jednoho na druhého se nám vždycky nepodaří, protože roste každé jinak,“ říká Eva Blahotová z Českých Budějovic. Výhodou bazarů je nižší cena, kolik lyže či boty budou stát záleží na typu a opotřebovanosti. „Důležitý je stav skluznice a hran lyží. My nabízíme jen takové, které budou zákazníkovi sloužit alespoň další dva roky,“ uvádí Zuzana Camrdová ze Ski Surf bazaru v Praze. Dospělé lyže se zde pohybují v rozmezí 2000 až 10 000 korun. „Ty nejdražší to jsou vlastně nové, pouze otestované lyže, jejichž původní cena je okolo 20 000 korun,“ dodává Zuzana Camrdová.

Kolik stojí vybavení z bazaru vybavení cena VIP lyže 4000 až 10 000 korun Top lyže 4000 až 6000 korun Basic lyže 1000 až 3500 korun dětské lyže 500 až 3000 korun sjezdové boty 250 až 4000 korun snowboard 2000 až 5000 korun

bazary