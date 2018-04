OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co změní rovnost pohlaví v pojištění

Soudní rozhodnutí označují pojišťovny za nesmyslné. Pojistní matematici namítají, že z úmrtnostních, zdravotních či dopravních statistik rozdíly mezi pohlavími jednoznačně vyplývají. Muž má například třikrát větší pravděpodobnost, že zemře po úraze.

Co rozhodnutí soudu říká? Pojišťovny nesmí zohledňovat, zda je jejich klientem muž či žena.

Úpravu sazeb podle pohlaví zákazníka označil soud za diskriminaci.

Verdikt nabývá účinnosti 21. prosince 2012.

Podle pojišťoven je na jakékoliv závěry ještě příliš brzy. Rozhodnutí soudu může mít ale dopad na celý pojistný sektor. "Řada otázek zůstává dosud otevřených, například zda se rozhodnutí týká jen nových nebo i existujících smluv," říká Tomáš Zavoral, mluvčí České pojišťovny. Jak dodává, na úrazové pojištění nebude mít toto rozhodnutí žádný dopad.

Jaký to může mít vliv na soukromé penzijní nebo životní pojištění a co by se mohlo změnit?

"Začaly by vznikat životní pojišťovny nebo penzijní fondy výhradně pro muže či výhradně pro ženy. Celé to považuji za nesmysl," říká poradce pro pojištění a bývalý šéf Penzijního fondu České pojišťovny Ivo Foltýn.

Aby pojišťování výhradně jednoho pohlaví nebylo označeno jako diskriminační, mohly by za tímto účelem vzniknout pojišťovny se sídlem mimo EU, od kterých by si občané pojistky kupovali.

Jaký může být dopad na pojistky mužů a žen a jak na tom může některé pohlaví vydělat?

"Rozhodnutí soudu se může týkat některých rizik životního pojištění, zejména pojištění pro případ smrti," míní Milan Káňa z Kooperativa pojišťovny.

Dopad do životního pojištění předpokládají i další pojistitelé. "Muži a ženy mají jinou délku dožití a trpí také jinými typy nemocí, jejich rizikové chování je tedy odlišné. Nejde o věc diskriminace, ale o pojistnou matematiku," poznamenává Václav Bálek, mluvčí Allianz.

Podle Bálka vycházejí rozdílné kalkulace z dlouhodobých statistik a časových řad, jejichž řeč je jednoznačná a ukazuje na odlišnou míru rizika, a to nejenom u pohlaví, ale i s ohledem na věk a zdravotní stav. "Pracujeme s nezávislými informacemi Českého statistického úřadu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky, ze kterých je zřejmé, že tyto statistické řady jsou u mužů a žen odlišné."

U životního pojištění se budeme nadále ptát na některé životní návyky jako je kouření, věk, druh zaměstnání i na rizikové sporty, což jsou faktory, podle kterých stanovujeme výši pojistného," doplňuje Milan Káňa.

Verdikt soudu Jaké byly argumenty advokátů, ke kterým soud přihlédl? Soud konstatoval, že je cílem Evropské Unie odstraňovat nerovnost a prosazovat rovnost mezi muži a ženami .

Evropské Unie odstraňovat nerovnost a . Soud uznal argument, že je možné zohledňovat ve výši pojistného různá individuální kritéria, nelze však přihlížet k příslušnosti k nějakému etniku nebo právě pohlaví. Mimo jiné proto, že to jsou věci, které jsou s člověkem spjaty od narození a které nemůže nijak ovlivnit. Tyto charakteristiky nepodléhají ani přirozeným změnám, na rozdíl třeba od věku.

Podle soudu existují i jiné faktory, které hrají roli v tom, zda se konkrétní člověk dožije vyššího věku nebo bude mít sklon k vyššímu riziku při řízení. Jde například o sociální prostředí, stravovací návyky apod. Nelze je zjednodušit na pouhé rozlišení muž-žena.

Kdo by vydělal a kdo prodělal na penzijním pojištění?

V případě penzijního pojištění odborníci míní, že by vydělaly ženy a prodělali muži. "Rozhodnutí by mělo dopad zejména na důchodové pojištění, kde se při stanovení výše penzí vychází z průměrného věku dožití," potvrzuje Filip Král, ředitel úseku pojištění osob z Kooperativy.

Ženám dnes pojišťovna vyplácí za jinak stejných okolností menší soukromou penzi než mužům, ale po delší dobu. V důchodu totiž stráví ženy v průměru o šest let déle než muži, protože obecně žijí déle.

Aby na tom pojišťovny neprodělaly, budou muset přepočítat své pojistné tabulky a mužům výplatu o něco snížit. "Kdyby se střední délka dožití musela nesmyslně průměrovat, jednoznačně by to poškodilo muže. Ti žijí prokazatelně kratší dobu," říká Ivo Foltýn, poradce ministra práce pro penzijní reformu a bývalý šéf Penzijního fondu České pojišťovny.

Při penzijním spoření tisíc korun měsíčně po dobu 35 let (a splnění dalších podmínek) muž dosud dostával každý měsíc 4 342 korun, tedy o 300 korun více než žena. Nově by však oba dostávali stejně, odhadem zhruba 4 145 korun měsíčně.

Jaký dopad to může mít na řidiče, tedy na povinné ručení či havarijní pojištění?

Podle statistik havarují ženy šestkrát méně než muži, a pokud za havárii může žena, jen ve třech procentech má smrtelné následky. U povinného ručení by si tak ženy mohly kvůli verdiktu soudu pohoršit.

Pojišťovny míní, že řidičů se rozhodnutí netýká. "Allianz pojišťovna u havarijního pojištění a povinného ručení s rozdělením na muže a ženy nepracuje," říká mluvčí Václav Bálek. Obdobně postupuje také Česká pojišťovna, Generali a Kooperativa. "Mnohem důležitější je řidičská vyzrálost klienta, která je daná jeho věkem či místem, kde nejčastěji jezdí," říká Tomáš Zavoral z České pojišťovny.

Pohlaví řidiče je ale jedním z 12 kritérií, ke kterým přihlíží v Česku například Direct Pojišťovna. "Případné vypuštění tohoto kritéria nebude mít zásadní vliv na cenu pojištění," uzavírá mluvčí pojišťovny Mikuláš Duda.

Řeší soudní verdikt rozlišování klientů podle věku?

Ne. Analytici ale naznačují, že rozsudek cestu k zákazu diskriminace podle věku v pojišťovnictví otevírá. "Hrozba dalších soudních sporů týkajících se především věku je pro tento obor vážná. Pro určování výše pojistného je to ještě důležitější faktor než pohlaví," řekl agentuře Reuters Mark Winlow z poradenské firmy KPMG. Například dvacetiletí řidiči platí na pojistkách někdy i násobky toho co padesátníci.