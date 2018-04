Co se rozumí „příspěvkem zaměstnavatele na penzijní připojištění“?

Za příspěvek zaměstnavatele je možné podle § 27 novely považovat jen takovou platbu zaměstnavatele:

s níž zaměstnanec vyslovil souhlas a tuto skutečnost předem písemně oznámil penzijnímu fondu;

která byla doručena na platnou smlouvu o penzijním připojištění.

Penzijní fond musí ve svém informačním systému zajistit, aby:

platba byla připsána na skutečně platnou smlouvu o penzijním připojištění (může nastat skutečnost, že příspěvek zaměstnavatele byl připsán na účet penzijního fondu u jeho depozitáře před platností smlouvy o penzijním připojištění nebo po jejím ukončení);

bylo zaevidováno oznámení účastníka o tom, že souhlasí s příspěvkem zaměstnavatele.

Pokud by některé příspěvky zaslané zaměstnavatelem jednotlivým zaměstnancům nesplňovaly výše uvedená kritéria, měl by penzijní fond informovat zaměstnavatele o zjištěných skutečnostech včetně případného vrácení příslušné částky.

K tomu, aby se na zaměstnavatele i na zaměstnance vztahovala daňová zvýhodnění daná novelou, musí zaměstnavatel poslat příspěvek vždy „přímo“, to znamená nezprostředkovaně na bankovní účet penzijního fondu (přesněji řečeno jde o připsání peněz účastníka na bankovní účet daného penzijního fondu vedeného u jeho banky, která vykonává funkci depozitáře). Jestliže by zaměstnavatel vyplatil jakoukoliv částku svému zaměstnanci (byť vázaně s tím, že ten ji použije výhradně na své penzijní připojištění, což je klasický případ, kdy by zaměstnavatel poskytoval příspěvek zaměstnanci na penzijní připojištění se státním příspěvkem, ale neplatil ho přímo penzijnímu fondu), pak to znamená, že bude znemožněno použití ustanovení § 6 odst. 9 písm. w) daňového zákona o osvobozeném příjmu zaměstnance od daně a současně by tento výdaj byl považován z hlediska zaměstnavatele za daňově neuznatelný.

Pokud snad některý zaměstnavatel dosud uplatňoval postup, že příspěvky posílal zaměstnancům, například na jejich sporožirový účet, a ti ho teprve následně posílali (na základě trvalého příkazu) na účet penzijního fondu, je nezbytné tento postup zrušit a nahradit ho přímou platbou zaměstnavatele buď jednomu penzijnímu fondu (pokud má exkluzivitu), nebo – častěji – více penzijním fondům.

Poskytuje se na příspěvek placený zaměstnavatelem za své zaměstnance státní příspěvek?

Ne. Ministerstvo fi nancí zastává poměrně striktní stanovisko neposkytování

státního příspěvku na příspěvek zaměstnavatele (nikoliv však třetí

osoby). Opírá se o text zákona (§ 27 odst. 5), kde se stanovuje, že dnem

vyhlášení (tj. od 3. srpna roku 1999) se na příspěvek placený zaměstnavatelem

zcela nebo z části za své zaměstnance již státní příspěvek neposkytuje.

Poznamenejme pro úplnost, že k tomuto problému existují protikladné

právní názory různých právních odborníků, zejména pokud se jedná

o smlouvy o penzijním připojištění, které byly uzavřeny před nabytím

účinnosti novely zákona č. 170/1999 Sb.

Vím, co je považováno za příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

mých zaměstnanců. Jak však mám postupovat jako zaměstnavatel,

pokud chci pro své zaměstnance začít takovéto příspěvky platit?

Zaměstnavatel se v prvé řadě musí rozhodnout, zda bude příspěvky svým

zaměstnancům platit plošně ve stejné výši nebo jestli jeho výši bude diferencovat

podle nějakých kritérií. Jde především o to, zda bude příspěvek

platit v absolutní výši nebo určitým procentem z vyměřovacího základu

na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti. Pro tyto úvahy však

potřebuje nejprve přesně vědět, jak fungují daňové úlevy – to si probereme

v dalších otázkách.