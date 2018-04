Co se skrývá pod kabátem GE Money Bank

Od 17. ledna 2005 se z GE Capital Bank, Leasing a Multiservis staly společnosti s novými názvy a logy. Nově jsou všechny sladěny do modré barvy a přejmenovány na GE Money Bank, GE Money Multiservis a GE Money Auto. ČR je tak jednou z mnoha zemí patřících do skupiny, v nichž GE působí a která prošla její celosvětovou akcí přejmenování.

Mateřská společnost by ráda přejmenovala do roku 2006 i poslední zapadlou pobočku. Důvodem přejmenování je univerzálnost a touha po jednotném jméně, které General Electric dosud celosvětově pro divize finanční skupiny v různých zemích neměla. Jaké novinky čekají na stávající či nové klienty u společností s novými názvy?

Pro začátek je to přejmenování poboček, bankomatů, informování stávajících klientů nebo změna internetových stránek, které jsou nově k nalezení pod www.gemoney.cz. Na ně jsou přesměrovány i dříve používané domény.

G enius v novém

K velké změně dochází v oblasti produktů. GEMB připravila změnu hned u svého hlavního produktu pro fyzické osoby – balíčků služeb Genius. Nové konto Genius sice zůstává fungovat na stavebnicovém principu, jako tomu bylo u předešlých tří programů (Mini, Standard, Komplet), ale tyto tři varianty byly dosud vázány na počet produktů, které si klient v balíčku pořizoval.

Nově má klient možnost založit si jediné konto Genius za 79 Kč měsíčně, které obsahuje běžný účet se dvěma libovolnými produkty v balíčku. Za dalších 20 Kč měsíčně je možné si připlatit další službu. Základní konto obsahuje 2 výběry z bankomatu GEMB zdarma a volitelně nabízí: platební kartu (elektronickou, či embosovanou), kontokorentní úvěr, spořící účet a kanály přímého bankovnictví (Internet Banka, Mobil Banka, Telefon Banka).



Banka Název balíčku, cena Platební karta Přímé bankovnictví Výběr z ATM Další výhody Česká Spořitelna Komplexní program, 90 Kč 2 karty dle výběru elektron nebo embos. Servis 24 (phone banking, internetbanking, GSM banking 5 za měsíc u ČS pásmový úrok zůstatku, výpis zdarma (poštovné) + 5 transakcí ČSOB Osobní konto Plus, 50 Kč 1 elektron. karta ČSOB Linka 24, Mobil 24, Internet banking 24 ne výpis zdarma+ zavadení trvalých příkazů, inkasa GE Money Bank Konto Genius, 79 Kč běžný účet + 2 produkty zdarma HVB Bank Konto Pohoda, 64 Kč 1 embos. karta 2 druhy přímého bank.dle výběru výběr za 9 Kč výpis z účtu zdarma Komerční banka Expres konto, 85 Kč 1 embos.karta expresní linka (telebanking) + mojebanka (internet banking) ne výpis zdarma, inkaso a trv.prřkaz 3 měsíce zdarma Poštovní spořitelna Kompletkonto Start, 45 Kč 1 elektron.karta 1 kanál přímého bank. ne výpis zdarma Raiffeisenbank Kompletkonto Klasik, 80 Kč 1 elektron + 1 embos.karta telebanking, internet banking, GSM banking ne výpis zdarma + spořící účet Živnostenská banka Osobní menu Standard, 99 Kč 1 elektron. karta NetBanka, TeleBanka, MiniBanka zdarma u ŽB, 40 Kč jiná banka vklady hotovosti do ATM u ŽB, všechny platby + inkasa zdarma

J e možné také ušetřit?

Co neumí vaše banka a ostatní ano?

Čtěte ZDE .

Klienti, kteří již vlastní některý ze stávajících Geniů, si jej mohou ponechat beze změny nebo se jim může vyplatit přejít na nový typ konta. Zda se jim vyplatí, záleží zejména na počtu využívaných služeb. V případě, že používají Genius Standard s běžným účtem a 4 dalšími službami, platí měsíčně 127 korun. S novým kontem je to však 119 korun (základní sazba 79 Kč + dvě další služby po 20 Kč). Ušetřili by tak 8 Kč. Otázkou je, jestli tak zanedbatelná úspora někoho potěší. V případě, že konto porovnáme se stávající nabídkouna trhu, zjistíme, že cenou se řadí k průměru jak cenou tak škálou poskytovaných služeb.

Další a zajímavější než samotná možnost získání většího počtů produktů a jejich skládání dle osobních potřeb, je možnost kdykoli přibrat, ubrat či změnit doplňkový produkt, a to bez dodatečných poplatků.

A tak pokud třeba věříte raději elektronickým platebním kartám, ale budete chtít vycestovat do zahraničí, kde by mohl být elektronických terminálů nedostatek, můžete stávající platební kartu vyměnit za embosovanou a po návratu z dovolené si opět zpátky necháte vydat elektronickou a platební kartu s reliéfním písmem zrušíte. Cena za tuto transakci – nula. Je ovšem třeba počkat přibližně týden na vydání nové karty.

P řekvapení pro studenty

GE Money Bank přichází nyní i s první nabídkou studentského účtu, který je založen na principu konta Genius. Student ve věku od 15 do 24 let si může vybrat až tři produkty k účtu z nabídky za měsíční poplatek 19 Kč. Zůstávají mu též dva výběry kartou z bankomatu zdarma. I když je věkové rozpětí povolující konto Genius Student proti ostatním studentským nabídkám v jiných bankách menší, je na druhou stranu zajímavé v tom, že potvrzení o studiu stačí bance dodat pouze jedenkrát při jeho otevření a účet bude veden až do dovršení 24 let, nebo do zrušení ze strany jeho majitele za snížený poplatek.

Pokud porovnáme poplatky s ostatními nabídkami, tak se Genius Student zařadí po bok účtům Gaudeamus 2 Komerční banky nebo Kompletkonto Student Raiffeisenbank s platební kartou, internetovým bankovnictvím a pevným měsíčním poplatkem kolem 20 korun. Zda však nyní během školního roku zaujme v konkurenci nabízených účtů, je jen těžké odhadnout, stejně jako to, zda bude hojně využíván, když ostatní účty jsou navíc vybaveny řadou lákadel typu finanční bonus, či slevová studentská karta ISIC zdarma.

Banka Název účtu Věk Vedení účtu/výpis měsíčně Platební karta Přímé bankovnictví** Česká spořitelna Program Student + 15 - 30 let zdarma / poštovné elektronická - Visa, Maestro / zdarma zdarma Servis 24 ČSOB Studentské konto 18 - 30 let zdarma / zdarma elektronická Maestro / zdarma zdarma Linka 24 eBanka Program Student 18 - 26 let 19 Kč elektronická Maestro / zdarma 1.rok zdarma GE Money Bank Genius student 15 - 24 let 19 Kč / zdarma elektonická, embosovaná / zdarma zdarma dva libovolné kanály Komerční banka Gaudeamus 2 15 - 30 let zdarma / 15 Kč* elektronická Maestro / zdarma zdarma Expresní linka Gaudeamus 2 - nadstandard 15 - 30 let 20 Kč / 15 Kč elektronická Maestro, embosovaná Intercard / zdarma zdarma Mojebanka Poštovní spořitelna Junior program 18 - 26 let 10 kč Maxkarta / zdarma zdarma Max mobil a intermetbankig Raiffeisenbank Kompletkonto Student 15 - 26 let 20 Kč / 15 Kč *** elektronická - Visa, Maestro / zdarma zdarma dva libovolné kanály

* čtvrtletní, pololetní a roční výpisy zdarma** operace zpoplatněny standardně*** roční výpis zdarma

Zdroj: banky

Ú věry pro všechny

Klienti banky již zřejmě pokládají za samozřejmost, že na své výpisu z účtu snadnou najdou kolonku, která jim oznamuje, kolik si mohou půjčit „na počkání“ od své banky – tzv Infolimit a týká se všech dostupných úvěrových produktů GE Money (Flexikredit, Expres půjčka, O.K. karta či kreditka MoneyCard). Stejně tak tuto informaci mohou klienti dostat po telefonu, přes internet nebo pobočku. Nově ji ale nyní získají i na bankonatech GEMB a to společně se službou, která jim umožní objednat si telefonát, pomocí kterého si domluví podepsání úvěrové smlouvy. Možnost zažádat tímto způsobem o úvěr budou mít i klienti jiných bank, pokud budou využívat bankomatu GE.

D alší "novinky"

Bankomaty GE projdou i další změnou. Od března by všechny bankomaty GE měly být vybaveny čipovou technologií (365 kusů). Banka by také ráda navýšila jejich počet a to až na 385 kusů do konce roku. Od nové kreditní karty klient příliš změn čekat nemůže. Zůstala stejná ve všech parametrech (úroková sazba, rozsah úvěrového rámce, bezúročné období, cena), změnil se pouze její název na GE MoneyCard a také design.

V polovině letošního roku by banka ráda vyšla s novinkou ve financování nemovitostí. Půjde o to, že GEMB by ráda obrátila proces hypoték naruby. Nejprve schválí hypotéku v garantované výši s pevně přidělenou úrokovou sazbou, ale bez vybrané nemovitosti a tu pak klient může v klidu hledat a jakmile si ji vybere i zaplatit z již schváleného úvěru.

Všechno, co se při přejmenování banky na GE Money Bank událo, vyvolává dojem, že se banka vrhla po hlavě na cestu inovací a změn. Při bližším průzkumu lze říci, že většina změn byla pozitivním směrem, ovšem některé jen kosmetického charakteru (kreditní karta) a na některé je třeba ještě počkat (nová hypotéka slibovaná v polovině roku). Změna u základního produktu banky – konta Genius, přinesla klientovi větší volnost a možnost kombinace a za velmi pozitivní změnu je možné považovat zavedení zvýhodněného studentského účtu. Zda bance tyto změny přivedou nové klienty, ale ukáže čas.

Na co byste si měli dát pozor při výběru banky? Co všechno vás čeká při rušení běžného účtu? Přečtěte si naše aktuální téma .

Považujete změny a nové produkty GE Money Bank za přínosné? Napište nám, těšíme se na vaše názory.