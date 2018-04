Co se skrývá za pojmem skupinový nákup nemovitostí?

O co v systému skupinového nákupu jde? Situace je taková, že jeden člověk většinou nemá možnost koupit si nemovitost, nebo třeba získat hypoteční úvěr. Avšak pokud se spojí více lidí, v případě skupinového nákupu 180, a každý dá pouze část celkové sumy, bude možné nemovitost koupit. Otázkou poté je, komu nemovitost připadne, když každý dal jednu stoosmdesátinu? V případě skupinového nákupu o tom rozhodne náhoda – šťastný majitel je totiž vylosován. Všichni, i ten, co již bydlí, dávají následující měsíc další stoosmdesátinu a takto pokračují až bude bydlet každý a celý systém by měl skončit po sto osmdesáti měsících.

V praxi, u HP promotion, funguje skupinový nákup následovně. Členem HP promotion se stanete za vstupní poplatek 18 227 Kč. Poté jste zařazeni do jednoho z klubů. Klub může mít maximálně 180 členů, i když v současnosti ze čtyř klubů HP promotion není ani jeden zcela zaplněn. Každý měsíc splácíte 1/180 hodnoty smlouvy, manipulační poplatek a pojištění. Hodnota smlouvy představuje to, kolik finančních prostředků získáte od HP promotion na nemovitost, při realizaci smlouvy. Při sjednání smlouvy může být v rozmezí 700 tisíc až 1,35 mil. Kč, avšak postupně je navyšována o indexaci (viz níže). Doba splácení činí 180 měsíců.

Každý čtvrtý měsíc se koná setkání, na kterém jsou některým členům přidělena oprávnění k realizaci smlouvy. Může se tak stát dvojím způsobem. Losem nebo licitací. Los, či noblesněji „demokratická volba“ je jednoduchým taháním z osudí, přičemž při plně obsazeném klubu se losuje dvakrát. Ti, co jsou v systému více jak 25, resp. 49 a 73 měsíců se zúčastní dalších losováni. Roste tak pravděpodobnost, že budete vylosováni.

Licitace znamená, že předem ohlásíte, že splatíte určitý počet splátek dopředu. Oprávnění poté získá ten, který nabídne největší počet měsíčních splátek (vyjádřeno procentem ze zbývajícího počtu splátek). Jedině ten také licitační nabídku zaplatí, na rozdíl od ostatních, kteří v licitaci neuspěli. Tímto způsobem se může přidělovat až (v závislosti na délce spoření jednotlivých členů) dalších šest oprávnění k realizaci smlouvy. Pokud získáte oprávnění, přestáváte být aktivním členem klubu, nejste již v „osudí“ a pouze splácíte.

Pokud nebudete vylosováni a ani neuspějete při licitaci do 96 měsíce, HP promotion garantuje přidělení oprávnění k 96 měsíci. Realizace smlouvy znamená, že od HP promotion dostanete prostředky na nákup nemovitosti, kterou už jste si sami vybrali, nebo s jejímž výběrem vám HP promotion pomohlo, případně peníze použijete na stavební materiál. Vámi nakoupená nemovitost je v katastru nemovitostí zapsána na vaše jméno, avšak HP promotion má na ní zástavní právo, které ještě více zajišťuje biankosměnkou. (Tato směnka dopřává věřiteli nebývale silnou pozici. Na směnce totiž není vyplněna suma, kterou se dlužník zavazuje zaplatit!) Ovšem i po přidělení prostředků dále splácíte, a to až do 180 měsíce.

Největší výhodu skupinového nákupu, kromě toho, že při vstupu do klubu nemusíte prokazovat příjem a není tak zjišťována vaše bonita, je indexace. Indexace znamená, že se po uplynutí určité doby zvýší hodnota vaší smlouvy o určité procento. Zvýšení odpovídá inflaci a zahrnuje nárůst cen realit a stavebních prací. Třikrát do roka se tak zvýší nejen hodnota smlouvy, ale i splátky a manipulační poplatky počítané jako 0,25 % z hodnoty smlouvy. Např. minulý rok se postupně navyšovalo o 3 %, 2 % a 2%. Hodnota 700 tisícové smlouvy tak vzrostla na 750 tisíc a měsíční splátka z 5727 Kč (=3889 + 1750 + 88 /DPH5%/) na 6136 Kč. (Otázkou je, proč se vloňském roce zvyšovalo o více jak 7%, když inflace v roce 2002 byla na nízké úrovni 1,8% a i nárůst cen ve stavebnictví činil jen něco málo přes dvě procenta.) Onou výhodou je to, že se již zpětně nedoplácí splátky v předešlých měsících. Indexace opět končí v 96 měsíci vašeho spoření.

Zástavní právo na nemovitost zajišťuje, že budou splněny vaše závazky vůči společnosti a potažmo vůči ostatním členům klubu, kteří ještě „nebydlí“.

Splácení můžete na určitou dobu přerušit a pokračovat později (prodlouží se vám tak i doba, po kterou budete splácet). Jediné, co je možné jen s velkými ztrátami a sankcemi, je odchod ze systému. Pokud již dále spořit nehodláte, je pro vás "nejsnazší" odprodat vaši smlouvu dalšímu zájemci nebo takovému člověku, který její historii využije ve svůj prospěch při licitaci.

V neposlední ředě je potřeba zmínit provize, neboť především na nich je založen prodej produktu HP promotion. Když přivedete do systému dalšího člověka, získáte jako provizi část z jeho vstupního poplatku a navíc část manipulačního poplatku, čímž se vám snižují vaše měsíční splátky (viz Smlouva a Dodatek ke smlouvě).

Ve výsledku je skupinový nákup nemovitostí pro ty, co mají příjmy nižší, než aby získali hypoteční úvěr. Mělo by jít o jakýsi doplněk ke stavebnímu spoření a hypotékám. K výše uvedeným kladům (bez prokazování příjmu) se váží i negativa – čekání než budu vylosován,... (Licitace je pro „cílovou skupinu“ nepřijatelná, neboť právě proto, že neměli dostatek hotovosti, vstoupili lidé do systému).

Myslíte si, že je skupinový nákup nemovitostí postaven na dobré koncepci? Že je vnitřně stabilní?