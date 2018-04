Co se stalo se státní podporou

Novela zákona o stavebním spoření nabyla účinnosti 1. ledna letošního roku. Řídit se jí budou smlouvy, které byly uzavřeny od tohoto data později. Na smlouvy sjednané do konce minulého roku se plně vztahuje zákon z roku 1993. Zájemci o stavební spoření a klienti spořitelen se většinou nejvíce zajímali o to, jaké změny nový zákon přinese v oblasti státní podpory.

Především se snížila její výše, podle nových pravidel činí 15% z částky uspořené v daném kalendářním roce, maximálně však z 20 000 korun. Takže ročně lze získat „jen“ 3 000 korun namísto dřívějších 4 500 a také je nutné počkat si na výplatu celé naspořené sumy alespoň šest let.

Tato pravidla se vztahují jen na smlouvy uzavřené od roku 2004 a majitelé starších smluv, sjednaných v roce 2003 a dříve, mohou provést změnu v požadavku státní podpory ještě letos, aniž by přišli o její výhodnější starší verzi. Takže pokud máte starší smlouvu bez státní podpory, můžete si ji stále ještě změnit na smlouvu se státní podporou a pokračovat ve spoření s výhodnějšími podmínkami i v dalších letech. Je důležité si uvědomit, že vzhledem k tomu, že se nový zákon nevztahuje na starší smlouvy, nebude na ně možné teď ani v budoucnu uplatňovat státní podporu v nové podobě. Z toho mimo jiné vyplývá, že staré smlouvy, u kterých nebude k 31.12.2004 nárokována státní podpora, zůstanou pak již napořád bez jakékoli státní podpory („staré“ i „nové“) a bez možnosti to někdy v budoucnu změnit.

je víceméně neomezená, není tedy nutné ukončovat smlouvu už po pěti letech. Limitem je pouze cílová částka, která nesmí být přespořena. Pokud máte smluv podle starého zákona více, je vhodné žádat o státní podporu na té z nich, která bude pokračovat nejdéle. Samozřejmě v případě, kdy má být čerpán co nejrychleji úvěr, připisovaná státní podpora může v některých případech jeho přidělení o něco urychlit.

S tátní podpory se nekombinují

Novinkou je, že podle novely zákona je možné nárokovat státní podporu u více smluv, a to u jedné i více spořitelen. Pokud bude mít jeden účastník spoření uzavřeno několik smluv se státní podporou současně, bude mu připisována postupně na jednotlivé smlouvy od nejstarší k nejnovější. Celkově se tak na všechny smlouvy ale rozdělí samozřejmě maximálně 3 000 korun ročně.

Pokud si například někdo letos uzavře postupně po sobě tři nové smlouvy a na každou z nich uloží 12 000 korun, připíše se mu na první smlouvu 15% z 12 000 korun, tedy 1 800 korun. Na druhou smlouvu získá 1 200 korun, čímž se vyčerpá „roční limit“. Na třetí smlouvu pak již žádná státní podpora letos připsána nebude (neuvažujeme zde úroky a zaplacené úhrady.)

Zanedlouho se objeví případy, kdy jeden účastník stavebního spoření bude vlastnit starou smlouvu podle předchozího zákona a zároveň novou smlouvu uzavřenou v roce 2004 či později. Na obou může žádat státní podporu. Připsána mu však bude pouze na jednu z nich, a to na tu starší. Starší a novou verzi státní podpory není možné mezi sebou kombinovat. Na nové smlouvě účastník žádnou státní podporu získávat nebude až do doby, kdy přestane být čerpána na starší smlouvě. To platí i v případě, kdy na starší smlouvě nebude mít za kalendářní rok uspořeno 18 000 korun. „Zbytek do 4 500 korun“ nemůže na nové smlouvě uplatňovat.

Příklad: účastník má smlouvu uzavřenou v roce 2003 a uloží si zde letos 8 000 korun. Získá tím státní podporu ve výši 25%, tedy 2 000 korun (neuvažujeme úroky a zaplacené úhrady). Dále si uzavře další smlouvu v roce 2004 a uloží na její účet 20 000 korun. Z nich ale žádnou státní podporu letos neobdrží.

Novela zákona o stavebním spoření v článku II uvádí: "Nárok na státní podporu podle dosavadních právních předpisů nevzniká u smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na kterou účastníkovi k 31. prosinci roku, v němž tento zákon nabude účinnosti, nepříslušela státní podpora podle dosavadních právních předpisů. V době, kdy účastníkovi přísluší státní podpora podle dosavadních právních předpisů, nepřísluší mu státní podpora podle tohoto zákona."

Státní podpory se týkají i další ustanovení nového zákona. Bohužel ještě stále není k dispozici celkový výklad zákona, který by odpověděl na některé sporné otázky. Zde si jen stručně uvedeme ještě dvě další pravidla související se státní podporou:

Každá smlouva musí obsahovat prohlášení účastníka, zda v rámci dané smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení může účastník v průběhu kalendářního roku změnit pouze jednou.

Částka úspor, která v jednom kalendářním roce přesáhne 20 000 Kč se z hlediska posuzování nároku na státní podporu převede do následujícího roku jen v případě, kdy daná smlouva bude obsahovat prohlášení účastníka, že na této smlouvě žádá o státní podporu. Toto prohlášení nesmí účastník po celou dobu trvání smlouvy změnit. Z toho vyplývá, že nové smlouvy by vlastně neměly být uzavírány bez státní podpory (u těch, kdo ji v souladu s novelou zákona mají možnost získat), jelikož při dodatečné žádosti by nebylo možné tyto převody ročně „přespořených“ částek uplatnit. Konkrétní postupy však ještě budou muset být upřesněny.

