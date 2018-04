Co se stane, když...

... nemáte včas zaplaceno pojistné

Pojišťovna vám pošle upomínku a poté budete mít 30 dní od jejího doručení na doplacení pojistného. Pokud nezaplatíte, pojistná smlouva zaniká. Další provozování vozidla je pak považováno za přestupek, za který může být uložena pokuta až do výše 20 000 korun, také vám může být odebrán řidičský průkaz až na jeden rok nebo bude vaše auto trvale vyřazeno z registru silničních vozidel.

... nemáte zaplaceno povinné ručení, protože auto nepoužíváte

V tomto případě je nutné do sedmi dnů od data vypršení smlouvy auto odhlásit na dopravním inspektorátu. Zde můžete vozidlo buď přímo vyřadit z evidence nebo za poplatek 10 korun dát do úschovy poznávací značku, osvědčení o technickém průkazu a technický průkaz. Pokud tyto kroky neučiníte, vystavujete se nebezpečí postihu až do výše 10 tisíc korun. Podmínkou opětovného zprovoznění je doklad o zaplaceném povinném ručení.

... u sebe nemáte doklad o zaplaceném pojistném

Jestliže při silniční kontrole nepředložíte doklady o tom, že jste povinné ručení zaplatili, je to kvalifikováno jako přestupek a můžete dostat pokutu do výše 500 korun. Dbejte však na to, abyste u sebe měli ten správný dokument, tedy doklad vystavený pojišťovnou. Sama složenka stačit nebude.

... nemáte zaplacené povinné ručení a způsobíte nehodu

Postih je stejný jako za provozování vozidla bez včas zaplaceného povinného ručení. Česká kancelář pojistitelů zaplatí vámi způsobenou škodu poškozenému a poté ji bude vymáhat na vás. Můžete se domluvit na mimosoudním vyrovnání škody, jestliže však svůj závazek nedodržíte, záležitost bude řešit soud.