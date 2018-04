Co dělat, když zkrachuje banka, vysvětluje Renáta Kadlecová

O své vklady se v současnosti nemusí bát klienti čtyř desítek bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen.

V případě krachu bankovní instituce dostanete své peníze zpět do 20 pracovních dní. Je pravděpodobné, že Evropská komise dokonce schválí zkrácení lhůty na sedm pracovních dní.

Podle průzkumu společnosti Ipsos Tambor znají zákonné pojištění vkladů zhruba tři čtvrtiny Čechů. Že pojištění kryje až 100 tisíc eur, ví ovšem pouze 15 procent lidí. Téměř čtvrtina Čechů se dokonce domnívala, že pojištěno je maximálně 10 tisíc eur.

Dotazy čtenářů potvrzují výsledky průzkumu

Z průzkumu vyplynulo, že lidé také tápou v tom, co pojištěno je a co ne. Polovina populace se například domnívá, že na dluhopisy a směnky se pojištění vkladů vztahuje, u akcií si to myslí více než třetina. Tato neznalost může být dána tím, že lidé do cenných papírů investují prostřednictvím bank, a proto jsou přesvědčeni, že mají peníze do nich vložené i pojištěné.

Výsledky průzkumu potvrzují i některé dotazy čtenářů, kteří se ptali, zda u konkrétních finančních společností mají své peníze ze zákona pojištěny. Například čtenářka Klára si chtěla ještě před tím, než si uloží peníze u záložny MSD, ověřit, zda v případě jejího krachu o peníze nepřijde. Obávat se nemusí, vklady záložny jsou pojištěny.

Naopak čtenářka Veronika Stuchlíková dostala zápornou odpověď na svůj dotaz, zda se pojištění vztahuje na vklady v penzijních fondech.

Krach banky vás od splácení úvěrů neosvobodí

Někteří čtenáři se zajímali, jak to bude se splátkami úvěrů či hypoték, když banka zkrachuje. Komu budou úvěr splácet?

"Splácet budete nejprve bance, respektive insolvenčnímu správci a poté, pokud správce vaši hypotéku prodá, tak novému subjektu," odpověděla Renáta Kadlecová. Měly by vám být zachovány všechny podmínky, za kterých jste si úvěr uzavřeli.

Co vás ještě zajímalo?

OTÁZKA: Vztahuje se pojištění i na úroky sjednané ve smlouvě nebo je pojištěn pouze počáteční vklad a o úroky klient přijde?

ODPOVĚĎ: Pojištění se vztahuje na úroky naběhlé ke dni, kdy ČNB vyhlásí platební neschopnost dané instituce.

OTÁZKA: Mohla byste prosím odhalit kolik finančních prostředků váš Fond spravuje?

ODPOVĚĎ: V současné době má Fond finanční rezervy ve výši 22,5 miliard korun.

OTÁZKA: Jak se bude řešit situace, kdy na pokrytí vkladů nebude ve FPV dost peněz?

ODPOVĚĎ: Fond má možnost si vypůjčit finanční prostředky na finančním trhu prostřednictvím úvěru nebo vydáním dluhopisů. Má také možnost se obrátit na ministerstvo financí se žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci či dotace ze státního rozpočtu.

Kdo odpovídal na dotazy čtenářů

Renáta Kadlecová působí ve Fondu pojištění vkladů od roku 2002. Jako výkonná ředitelka stojí v jeho čele od roku 2006. Předtím pracovala na ministerstvu financí. Má na starosti řízení Fondu a zajišťování spolupráce s mezinárodními organizacemi a Evropskou komisí.