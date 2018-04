Co se traduje o důchodech, ale není to tak úplně pravda

Zvýší valorizace celý důchod?

Omyl: V lednu každého roku díky valorizaci roste starobní důchod. Pro letošní rok vláda schválila jeho zvýšení o 4,4 procenta. Když jsem v roce 2008 pobíral 10 250 korun měsíčně, celá penze mi měla stoupnout o 4,4 % a měl bych dostávat o 451 korun víc.

Pravda: K valorizaci opravdu dochází pravidelně v lednu. Nenavyšuje se však celý důchod, nýbrž jen jeho část. Důchod se skládá ze základní výměry, která letos činí 2 170 korun měsíčně, a procentní výměry. Ta je individuální a zjednodušeně řečeno se odvíjí od výše příjmů a dob důchodového pojištění každého člověka. Právě ta letos vzrostla o 4,4 %. Pokud tedy důchodce v roce 2008 pobíral 10 250 korun, procentní výměra jeho penze tvoří 8 080 korun. Od ledna 2009 dostává o 356 korun měsíčně více.

Vyplatí se odchod do předčasného důchodu?

Omyl: Do předčasného důchodu se mi vyplatí jít, i když mi trvale sníží penzi. Bude to totiž jen o málo, takže to nijak zvlášť nepocítím.

Pravda: Při odchodu do předčasného důchodu se penze opravdu trvale zkrátí, nikoli však o málo.

Například, kdyby měl důchodce nárok na průměrnou penzi, která nyní činí 10 311 korun měsíčně, při odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve by dostával pouze 8 827 korun, tedy téměř o 1 500 korun méně. A to už může být celá půlka měsíčních výdajů na stravu.

Mám vždy nárok na vdovský/vdovecký důchod?

Omyl: Když zemře můj partner, automaticky budu pobírat vdovský/vdovecký důchod.

Pravda: Vdovský nebo vdovecký důchod budete dostávat pouze v případě, že

- váš manžel nebo manželka zemřeli v době, kdy sami pobírali důchod

- nebo když mu/jí v den smrti na důchod vznikl nárok

- nebo když zemřel/la následkem pracovního úrazu.

Peníze budete pobírat jeden rok od smrti manžela nebo manželky, penze vám bude náležet i nadále pouze tehdy, když pečujete o nezaopatřené dítě, pečujete o rodiče, který s vámi žije v domácnosti, pokud jste plně invalidní nebo jste dosáhli věku 55 let či důchodového věku.

Když některou z podmínek budete splňovat až v průběhu následujících pěti let, můžete si zažádat o obnovení vdovského důchodu. Naopak nárok na jeho vyplácení zanikne, když se znovu vdáte nebo oženíte. Pak v den svatby dostanete částku ve výši dvanácti měsíčních splátek důchodu a tím jeho vyplácení končí.

Mužům na rodičovské dovolené se péče o dítě nezapočítává

Omyl: Dva roky, které jsem strávil na rodičovské, se mi nezapočítají k důchodu. Počítají se jen ženám.

Pravda: Péče o dítě do čtyř let lze započíst i mužům. Pokud byl muž doma s dítětem do června roku 2007, péče o něj se mu započítá jen tehdy, když do dvou let od skončení rodičovské požádá o zápočet doby na OSSZ. Otcové, kteří o dítě pečovali v období od 1. ledna 1996 do 30. června 2005, mohou do letošního červa požádat i dodatečně.

Od července 2007 se už speciálně žádat nemusí.

Zažádat si o důchod zpětně není možné

Omyl: Mám dobrou práci i vztah se zaměstnavatelem, a tak jsem v ní setrvala další tři roky, aniž bych si zažádala o důchod, na který už jsem měla nárok. Tím jsem však přišla o penzi.

Pravda: O důchod si můžete požádat i zpětně. Musíte splnit obě podmínky, které vás opravňují si o penzi požádat: dosáhnout důchodového věku a být pojištěni 25 let (u lidí starších 65 let stačí 15 let). Navíc však musíte splnit ještě třetí podmínku: mít pracovní smlouvu uzavřenou na dobu určitou, nejdéle na jeden rok. Jinak by vám penzi zpětně nevyplatili. Jako v případě Evy Mašíkové z Prahy.

Ta dosáhla důchodového věku v březnu 2009. Rozhodla se však dál pracovat a o penzi nezažádala, aby nemusela se svým zaměstnavatelem sepisovat novou smlouvu na dobu určitou. Bála se, že za rok by ji už v práci nemuseli chtít. A protože se od 1. ledna 2010 podmínka sepsání pracovní smlouvy na dobu určitou ruší, rozhodla se do tohoto data proplout, aniž by se o důchodu zmiňovala.

Penzi si chtěla nechat vyplatit zpětně. Jenže i když jí letos vznikl nárok na důchod, protože setrvala v pracovním poměru na dobu neurčitou, nebude mít podle zákona na zpětnou výplatu penze v lednu 2010 nárok. Přihlíží se totiž k podmínkám, které platily v období, za které by důchod měl být vyplacen.