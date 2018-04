Co se vyplatí vědět o pojistkách pro případ hospitalizace

Pojištění denních dávek při hospitalizaci nabízí dnes prakticky každá pojišťovna. Sjednat si je můžete buď samostatně (například u ČP Zdraví, České podnikatelské pojišťovny, Kooperativy, Maximy) či jen jako připojištění k produktům životního pojištění (Allianz, ING, Slavia). Uzavřít si je můžete pro hospitalizaci následkem úrazu, kvůli nemoci, těhotenství či porodu.

Fakta Hospitalizace 2010 V nemocnicích bylo evidováno téměř 2 232 000 hospitalizací.

Hospitalizováno bylo 1 484 000 osob.

Z toho bylo 629 000 mužů (12 procent mužů z obyvatel České republiky) a 856 000 žen (16 procent žen z obyvatel České republiky).

Průměrná ošetřovací doba v nemocnicích byla 6,8 dne Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Téměř žádná z pojišťoven nevyžaduje při uzavření pojištění hospitalizace potvrzení od lékaře o vaší kondici. Před podpisem smlouvy pouze vyplníte zdravotní dotazník, či prohlášení o svém zdravotním stavu. Pojišťovna České spořitelny po vás ale bude chtít potvrzení od lékaře, pokud si sjednáte pojištění denních dávek vyšších než 700 korun.

Vstupní věk, tedy věk, ve kterém je možné pojištění uzavřít, se u pojišťoven pohybuje od narození (či 1 - 4 let věku dítěte) až do nejvýše 72 let. Nejkratší věkový interval uvádí pojišťovna Maxima (4 - 55 let) a Pojišťovna VZP (1 - 55 let), naopak nejdelší Česká podnikatelská pojišťovna (0 - 72 let).

Dovršíte-li maximálního vstupního věku, neznamená to, že vaše pojištění končí, pojišťovny ještě tolerují několik let navíc. Některé (například Maxima, ČP Zdraví či Uniqa) délku pojištění neomezují.

Denní dávky už od 50 korun až do 3 tisíc

Výši denní dávky, kterou chcete od pojišťovny v případě hospitalizace čerpat, si určíte sami. Záleží na tom, jestli si chcete nechat uhradit jen stokorunový regulační poplatek, nebo chcete kompenzovat ztrátu příjmů.

Nejnižší denní dávka, kterou si můžete pojistit, je 100 korun (Česká podnikatelská pojišťovna nabízí už od 50 korun), nejvyšší pak tři tisíce korun (ČP Zdraví, Kooperativa, Pojišťovna České spořitelny). Roční pojistné se pak pochopitelně odvíjí od sjednané výše denní dávky.

Na výši pojistného má ještě kromě věku vliv jeden faktor, a tím je pohlaví pojištěného. Zohledňuje ho zhruba polovina pojišťoven. "Náš sazebník rozlišuje pohlaví přesně podle statistických údajů. Zajímavé je, že přibližně do 40 let věku mají pojištění levnější muži. Pokud si ho ale sjednají ve starším věku, budou hradit více než ženy," doplňuje Miloš Panýr z ČP Zdraví.

Ovšem od 21. prosince 2012 budou sazby pro obě pohlaví sjednoceny. Ukládá to nová směrnice Evropské unie.

Výluky z pojištění Pojišťovny neposkytnou pojistné plnění u hospitalizace například z důvodu: sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu

úrazu, který vznikl následkem požití alkoholu a omamných látek

duševní choroby nebo změny psychického stavu, pokud nastaly následkemm úrazu

plastické operace a dalších kosmetických zákroků, které nejsou z lékařského hlediska nezbytné

válečných konfliktů apod.

Pojišťovny proplatí maximálně roční pobyt v nemocnici

Pojišťovny vám uhradí sjednané denní dávky již od prvního dne pobytu v nemocnici. Musíte tam však strávit alespoň 24 hodin. Pojistíte-li se u Kooperativy, musíte v nemocnici pobýt minimálně tři dny, poté vám vyplatí pojistné plnění od prvního dne.

Naprostá většina pojišťoven omezuje délku proplácení denních dávek v nemocnici. Pokud jste v nemocnici kvůli nemoci či úrazu, pojišťovna bude váš pobyt hradit maximálně rok. Výjimkou jsou ČP Zdraví a Maxima, které v tomto případě žádná omezení na délku pobytu nekladou. Na druhou stranu Uniqa vám proplatí denní dávky u úrazu po neomezenou dobu, v případě nemoci jen po 180 dní.

Ženy, které budou hospitalizovány kvůli zdravotním problémům v těhotenství či porodu, mají denní dávky hrazeny po dobu od 14 - 30 dnů (těhotenství) a sedm až deset dnů (porod).

Čekací doba na pojistné plnění až 9 měsíců

Pokud vás příští týden čeká operace, nebo máte za měsíc rodit, sjednávat si kvůli tomu pojištění hospitalizace již nemá cenu. Pojišťovny by vám denní dávky stejně neuhradily. Musíte totiž dodržet takzvanou čekací dobu, po jejímž uplynutí máte teprve nárok na pojistné plnění.

Většina pojišťoven rozlišuje různou délku čekací doby pro jednotlivé důvody hospitalizace. Například pobyt v nemocnici kvůli nemoci začnou většinou proplácet až po třech měsících od uzavření pojištění. Pokud vás čeká operace zubů nebo ortopedických náhrad, musíte mít pojištění uzavřeno 6 - 8 měsíců.

Nejdéle si na pojistné plnění počkají těhotné ženy. Aby vám pojišťovny proplatily denní dávky, je třeba si pojištění hospitalizace sjednat minimálně osm měsíců předem. Generali dokonce požaduje devět měsíců.

Na hospitalizaci kvůli úrazu se čekací doba nevztahuje.