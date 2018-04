Co se vyplatilo? Platina a zlato

Ze začátku měsíce se zdálo, že akciové trhy konečně nabraly dech a převládal optimizmus. Hlavní americké indexy v prvních čtrnácti lednových dnech výrazně posílily. Nejvíce, o necelých 9,4 %, si připsal technologický index Nasdaq, úzký Dow Jones Industrial Average posílil o 6 % a široký S&P 500 o takřka 5,9 %. V polovině měsíce však přišlo vystřízlivění a trhy zakončily měsíc na nižších úrovních, než na konci roku 2002. Můžeme najít víceméně tři hlavní důvody pokračující slabé výkonnosti akcií. Nevýrazné výsledky společností - ohlašování hospodářských výsledků firem se obešlo takřka bez překvapení, tedy stále se nejeví oživení zisků. Rozruch způsobila snad jen zpráva mediální společnosti AOL Time Warner, která ohlásila rekordní ztrátu v americké historii na úrovni 98,69 mld. dolarů. (Více si můžete přečíst ZDE.) Akcie AOL Time Warner poklesly od 14. ledna, kdy dosáhly měsíčného maxima, o celých 24 %, od ledna roku 2OO2 ztratily už přes 60 % své hodnoty. K dalším důvodům potom můžeme zařadit slabý výkon ekonomiky jak v USA, tak evropských zemích a opět nejistotu z válečného konfliktu. Stejně jako se nedařilo americkým trhům, ani evropské nepřinesly investorům radost. Pro Českou republiku je asi nejdůležitější slabý výkon německého akciového trhu (měřený indexem DAX), který je odrazem nízké výkonnosti německé ekonomiky, země, kam putuje většina našeho exportu. Index Změna (v %) S&P 500 -2,74 DJIA -3,45 Nasdaq Composite -1,09 DAX -5,00 Nikkey 225 -2,79 FTSE 100 -9,47 Zdroj: Fincentrum Český trh si vedl obdobně jako trhy zahraniční. Nejdříve v první polovině měsíce posiloval, aby v druhé své zisky korigoval a zakončil na takřka stejných hodnotách jako před měsícem. Index Hodnota 30.12.2002 Hodnota 31.01.2003 Změna (%) PX-50 460,7 465,3 1,00 PX-D 1166,4 1176,1 0,83 Zdroj: BCPP Negativní trend na české burze v druhé půli měsíce kopíroval obrat na zahraničních trzích. Nejlépe si tak z nejlikvidnějších titulů za měsíc leden vedly akcie Českého telecomu a Českých radiokomunikací. Telecom posílil o 11 %, kterému rozhodně prospělo rozhodnutí vlády o odložení privatizace až na rok 2005. České radiokomunikace pak posílily o 8,4 %. Akciový trh příliš nereagoval na neúspěšné volby prezidenta a na revizi statistických údajů o České republice pouze zprostředkovaně, poté, co posílil kurz koruny. Největší investiční extrémy za měsíc Nejlepší změna (v %) Nejhorší změna (v %) APOLLÓN HOLDING 43,1 SPOLEK CH.HUT.VÝR. -16,4 PARAMO 23,5 NOVÁ HUŤ -10,6 Zdroj: BCPP Statistická chyba hýbá ekonomikou Pravděpodobně nejvýraznějším důsledkem chyby statistického úřadu (oprava schodku obchodní bilance za 11 měsíců roku 2002 z 95,5 mld. na 55,5 mld. Kč, HDP rostl ve třetím čtvrtletí o 2,7 % místo původních 1,5%) byl obrat kurzu koruny a snížení úrokových sazeb České národní banky v závěru měsíce. Klíčová dvoutýdenní repo sazba poklesla o dalších 25 bazických bodů na 2,5 %. Většina analytiků tuto změnu měnové politiky neočekávala, a proto vyvolala rozporuplné reakce. (Více o snížení sazeb ČNB a vývoji inflace si můžete přečíst ZDE.) Kurz české koruny takřka bezprostředně reagoval na lepší údaje o české ekonomice posílením. Před revizí údajů se již silně přibližoval hodnotě 32 Kč za euro, aby takřka ihned poté, co statistický úřad oznámil revizi dat, posílil o třicet halířů na 31,29 Kč za euro. Po zbytek měsíce byl kurz koruny silně volatilní a odrážel vývoj v celé střední Evropě, kde většina měn (vůči euru) oslabovala. (Výjimkou je Více o devizových, ale i valutových kurzech naleznete ve speciální sekci ZDE slovenská koruna, která začala posilovat poté, co PSA Peugeot oznámil, že na Slovensku vybuduje nový závod.) Česká koruna tak zakončila obchodování v pásmu okolo 31,50 Kč za euro, kde by měla podle analytiků dále setrvat. Nové fondy v České republice, pozor na nevýhodné odkupy českých fondů Vývoj podílových fondů odrážel vývoj na akciových a dluhopisových trzích. Jak je vidět z následujících tabulek, fondům se v lednu příliš nedařilo. Fondy v tabulce zahraničních fondů s písmeny F a T na začátku představují novinku na českém trhu. O registraci fondů v ČR totiž požádala skupina Franklin Templeton Investment Funds, která je jednou z největších společností zabývající se kolektivním investováním. V České republice je zatím registrováno 32 fondů této skupiny, které spravuje ve více jak stovce fondů přes 250 mld. dolarů. Zahraniční fondy s registrací od KCP Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový KBC EQUITY FUND INTERNET 6,42 F EUROP GRTH BX ACC -19,22 -4,58 Smíšený PIONEER MIX 1 3,54 ESPA PRO TOP DIV. -12,03 -1,93 Dluhopisový T GLBL BOND BX ACC USD 8,16 F HIGH YLD EUR A DIS -8,75 0,49 Peněžního trhu KBC MULTI CASH EURO MEDIUM 0,61 ING CZECH MONEY MARKET DIS -0,37 0,10 Zdroj: AKAT ČR V souvislosti s českými fondy musíme připomenout, že jsou opět nabízeny velmi nevýhodné odkupy. Na ty upozornila koncem ledna Komise pro cenné papíry (Více se dozvíte ZDE). Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový 1.IN Akciový fond -2,30 ČSOB evropský akciový -7,43 -4,18 Smíšený AKRO Český 3,02 Pioneer Trust -4,90 -0,81 Dluhopisový ISČS Bondinvest 0,92 IKS Plus bondový -1,10 0,36 Peněžního trhu J&T Perspektiva-P 0,34 1.IN Fond pen. trhu -0,16 0,18 Zdroj: UNIS ČR Více o vývoji podílových fondeů naleznete v pravidelných komentářích: Češi začínají přemýšlet o svých penězích, Raketový start do nového roku, Překvapení pro investory, Fondy hrozí odchodem, nebo v naší specializované sekci ZDE. Na trhu komodit jsme v minulém měsíci zaznamenali opět další rekordy, neboť jak zlato, tak platina překračovaly několikaletá maxima. Zlato je na šestiletém maximu, když se obchoduje těsně pod hranicí 380 dolarů za troyskou unci. Platina se vyšplhala až k hodnotám blízkým 700 dolarům za troyskou unci, což je hranice, kterou překročila před více než 23 lety. Cena ropy (typu Brent – spotová cena) se držela téměř po celý měsíc nad úrovní 30 dolarů za barel. Ve třetím týdnu se dokonce dotahovala na hranici 32 dolarů, když dosáhla 31,71 dolarů za barel, avšak v závěru měsíce situace trochu polevila (v souvislosti s ukončením venezuelské stávky) a poslední lednový den se prodávala za 31,58 dolarů.

