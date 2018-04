Co se zbylými valutami z dovolené?

Zbavit se valut není příliš jednoduché. Standardní měny jako euro nebo americký dolar můžete vyměnit zpět na koruny, ovšem nutné je počítat s poplatkem. Zbylé peníze můžete také vložit na devizový účet v příslušné měně, pokud ho máte založený. Jakmile budete potřebovat cizí měnu v hotovosti, snadno ji z účtu vyberete.

Směnit jiné (méně používané) měny na české koruny je už daleko problematičtější. Pokud vám v peněžence zbudou např. bulharské leva či litevské litasy, je jejich směna na koruny skoro nemožná, vzhledem k tomu, že to nejsou často poptávané měny a banky ani směnárny vám je zpět nevymění.

Samozřejmě také záleží na tom, jak velkou částku v dané měně máte k dispozici. Jedná-li se o zanedbatelný obnos exotických měn, pak bude lepší schovat si je na památku nebo je použít při příští návštěvě země. Jejich směna by totiž byla poměrně nákladná a rozhodně by se nevyplatila. Tato skutečnost platí zejména o mincích.

Pokud máte větší sumu v exotické měně a víte, že ji již nevyužijete, pak se vyplatí vyměnit ji, ještě v oné zemi na mezinárodně uznávané platidlo, aby vám s ním doma nenastaly problémy. Znamená to tedy směnu do eura, dolaru nebo britské libry. Jejich další konverzi na české koruny pak lze zvážit v klidu doma. Pravdou ovšem je, že za tuto výměnu zaplatíte dva poplatky. Těm se však nevyhnete ani v případě odjezdu do zahraničí, když hodláte navštívit zemi, jejíž platidla v ČR nejsou běžně k dostání. I přes tyto formality může být dvojí směna cenově příznivější, než pokus směnit exotickou měnu po návratu do ČR.

V případě větších částek v cizí měně je také vhodné uvažovat o jejich zhodnocení do doby, než je znovu využijete. Vhodnou volbou se mohou stát investice do podílových fondů denominovaných v eurech či dolarech, jejichž výnosy mohou dosáhnout i několika desítek procent za rok (což ovšem závisí na míře rizika investice, kterou je majitel obnosu ochoten podstoupit).

Jestliže vlastníte euro nebo dolary a nepotřebujete je směnit ihned, vyplatí se i nějakou dobu sledovat vývoj kurzu a vyměnit ji co nejvýhodněji. Pro evropské měny pak platí pravidlo – zkuste je vyměnit ve směnárnách, pokud je nepřijme vaše banka.

Když už přivezete nekonvertibilní měnu v hotovosti do ČR, můžete dát bankovky k inkasu bance, aby je směnila. Z českých bank pouze ČSOB přijímá k nezávaznému inkasu bankovky určitých cizích měn, jež nejsou uváděny v běžných kurzovních lístcích. Náklady na tuto transakci jsou totiž natolik vysoké, že ji jiné banky nenabízejí. V případě, že je akceptace bankovek možná, jsou propláceny za poplatek z korunové protihodnoty. Bankovky těchto měn jsou přijímány v případě, že tomu nebrání devizové předpisy příslušných zemí (skotská libra), či neobchodovatelnost vzhledem k politickohospodářským změnám v zemích původu. V současnosti ČSOB přijímá k nezávaznému inkasu platné bankovky těchto států:

Země Měna Zkratka Brazílie brazilský real BRL Egypt libra egyptská EGP Chile peso chilské CLP Filipíny peso filipínské PHP Indonésie indonéské rupie IDR Island koruna islandská ISK Izrael šekel ILS Jihoafrická republika rand ZAR Jordánsko dinár jordánský JOD Keňa šilink keňský KES Kolumbie peso kolumbijský COP Kostarika colón kostarický GRC Kypr libra kyperská CYP Malajsie rinngit malajský MYR Malta lira maltská MTL Mexiko peso mexické MXN Myanmar kyat MMK Nový Zéland dolar novozélandský NZD Peru nuevo sol PEN Saudská Arábie riál saúdský SAR Seychely rupie seyschelská SCR Singapur dolar singapurský SGD Spojené Arabské Emiráty dirham SAE AED Tchaj-wan dolar tchaiwanský nový TWD Thajsko bath THB Turecko (pouze od 100 000 TRL) lira turecká TRL Uruguay peso uruguayské UYU Venezuela bolívar VEB

Zdroj: ČSOB

Řešením pro platby na dovolené může být i platební karta (pokud ji obchodník akceptuje). Její majitel totiž neplatí poplatek za provedení transakce a dostává při zúčtování i výhodnější (devizový) kurz vzhledem k bezhotovostnímu převodu. Karta může sloužit také jako finanční rezerva a dá se pomocí ní vybrat hotovost v bankomatu. Pak je ale nutné připravit se na poplatky v řádech stokorun. Lze se tak ale dostat k místní měně jen v takovém množství, které právě potřebujete.

Pokud tedy ještě nemáte zbytečné a nesměnitelné bankovky doma a chystáte se na dovolenou, dobře si rozmyslete, kolik peněz budete nutně potřebovat s sebou a jaká částka se vám vyplatí vyměnit doma a s jakou počkáte až na místo určení.

Jak jste naložili se zbylými valutami z dovolené vy? Máte již doma pěknou sbírku exotických bankovek, které nelze směnit? Napište nám své názory.

