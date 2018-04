Co se změní ve výpočtu daní

Změny u zaměstnance

Milan (40) pracuje jako technik. Jeho měsíční hrubá mzda je 28 000 korun. Bydlí na vesnici, za prací dojíždí vlakem do 40 kilometrů vzdálené metropole. Má dvě děti, 14 a 19 let, obě chodí na gymnázium. Milan splácí hypotéku 12 000 korun měsíčně. Penzijní připojištění ani životní pojistku nemá. Dvakrát ročně chodí dávat krev.

Změní se výpočet daně z příjmů

Dříve (za rok 2007, letos naposled): Milan měl hrubé příjmy 336 000 ročně, po odečtení sociálního a zdravotního pojištění (42 000) vyjde daňový základ 294 000. Daň před uplatněním slev z tohoto základu je 51 912 korun

Nyní: Hrubé příjmy zůstanou stejné, ale místo aby Milan odečetl zaplacené pojistné, přičte to, co za něho platí zaměstnavatel (117 600), vyjde mu superhrubá mzda 453 600 korun. Z toho je daň před slevami 68 040 korun.

Nadále lze odečítat úroky a darování krve

Dříve: Banka poslala Milanovi potvrzení, že na úrocích zaplatil 74 000 korun. Za každý odběr krve si může odečíst 2 000 korun. Celkem tedy Milan sníží daňový základ o 78 000 korun, což mu na dani ušetří 19 500 korun. Daň po uplatnění odpočtů bude 32 412 korun.

Nyní: Daňové odpočty zůstávají stejné. Protože se však platí jednotná daň 15 procent, snížení daňového základu o 78 000 korun přinese úsporu „jen“ 11 700 korun. Daň po uplatnění odpočtů bude 56 340 korun.

Budou vyšší slevy na dani

Dříve: Dosavadní sleva na poplatníka byla 7 200 korun ročně a za každé dítě 6 000 korun. Milan tedy celkem uplatní slevu 19 200 korun. Výsledná daň je 13 212 korun.

Nyní: Slevy se radikálně zvyšují. Milan si sám na sebe odečte z vypočtené daně 24 840 korun, na každé z dětí 10 680 korun, celkem 46 200 korun. Výsledná daň bude 10 140 korun.

Rozpočet zůstane přibližně stejný

Na dani z příjmu Milan ušetří 3 072 korun za rok. Reforma s sebou však přinese i některé navýšení výdajů – kvůli poplatkům u lékaře, dražší dopravě a potravinám bude Milanův rozpočet pravděpodobně stejný jako v době před reformou.

Změny pro podnikatele

Mirek (40) má malou realitní kancelář v rodinném domě svého otce. Jeho roční příjmy jsou 1 200 000 korun, s podnikáním souvisejí výdaje 450 000 korun. Má malé dítě, na které uplatňuje slevu z daní. Manželka je na rodičovské dovolené. Platí si penzijní připojištění 1 500 korun měsíčně.

Změní se výpočet daně z příjmů

Dříve (za rok 2007, letos naposled): Pro Mirka je výhodné odečítat si výdaje paušálně – v jeho případě je možné příjmy snížit o 50 procent. Hrubé příjmy pak budou 600 000, na pojistném zaplatí 142 500 a daňový základ bude 457 500. Mirek se ženou až dosud využívali společného zdanění manželů, takže daňový základ dělili dvěma, daň před slevami pak každému z nich vyšla na 35 600, celkem na 71 200 korun.

Nyní: Příjmy zůstanou stejné, Mirek bude i nadále výdaje vyčíslovat paušálně. Na rozdíl od let předchozích si však už nemůže odečíst zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění jako výdaj. Stejně tak nemůže uplatnit společné zdanění manželů. Zdaňovat bude tedy celých 600 000 korun, 15procentní daň bude před slevami 90 000 korun.

Nadále lze odečítat penzijní připojištění

Dříve: Z penzijního fondu dostane Mirek potvrzení, že zaplatil 18 000 korun ročně. K prvním 6 000 už dostal státní příspěvek, o dalších 12 000 korun si může snížit daňový základ. To mu na dani ušetří 3 840 korun. Daň po uplatnění odpočtů bude 67 360 korun.

Nyní: Daňové odpočty zůstávají stejné. Protože se však platí jednotná daň 15 procent, snížení daňového základu o 12 000 korun přinese úsporu 1 800 korun. Daň po uplatnění odpočtů bude 88 200 korun.

Budou vyšší slevy na dani

Dříve: Dosavadní sleva na poplatníka byla 7 200 korun ročně. Na dítě si odečítal 6 000 a na vyživovanou manželku 4 200 korun. Výsledná daň za rok 2007 je 49 960 korun.

Nyní: Mirek si sám na sebe odečte z vypočtené daně 24 840 korun, stejnou částku odečte i za vyživovanou manželku. Sleva na dítě je 10 680 korun. Výsledná daň za rok 2008 bude 27 840 korun.

Mirek na reformě vydělá

Na dani z příjmu rodina ušetří 22 120 korun za rok, což výrazně posílí jejich rozpočet. Místo společného zdanění by navíc mohli použít institut takzvané spolupracující osoby. Mirek by však nespolupracoval s manželkou (to by nebylo finančně zajímavé), ale se svým otcem, který s nimi sdílí společnou domácnost. Převedl by na něho 30 procent svých příjmů, tedy 180 000 korun, a přínosem by bylo to, že tatínek, který je už v důchodu, by si rázem mohl také odečítat slevu na poplatníka (protože by měl zdanitelné příjmy). Rodina by pak ušetřila dalších 24 840 korun.