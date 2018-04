Co si nekvalitní finanční poradce myslí a co říká

S ituace: Klient chce zhodnotit své peníze a za 4 roky by je rád použil „na to a to…“.

Agent říká: Mohu Vám nabídnout akciový fond, který v posledních třech letech vydělával

20 % ročně.

Agent si myslí: Přece mu nenabídnu fond peněžního trhu nebo dluhopisový, když nejvyšší provizi mám za akciový. Sice může prodělat, ale to když tak svedu na neschopnost fondu vydělat slíbená procenta nebo na objektivní příčiny.

S ituace: Klient by rád uzavřel stavební spoření, protože chce za 4 roky koupit byt v hodnotě 700.000,- Kč a bude potřebovat ke svým úsporám ještě 200.000,- Kč.

Agent říká: Nejlepší bude, když si sjednáte cílovou částku na celých 700.000,- Kč, protože dostanete státní podporu, úroky a výhodný úvěr a za 4 roky se stejně zvednou ceny bytů.

Agent si myslí: Ceny sice neporostou tolik, ale už teď vím, že na to nemá bonitu ani zajištění a těžko se do 4 let v jeho zaměstnání plat natolik zlepší. Ovšem to klient neví a moje provize za sjednanou smlouvu s vyšší cílovou částkou je větší.

S ituace: Klient se přeje zajistit na důchod (nyní je mu 35 let) a mít v 62 letech rezervu 500.000,- Kč.

Agent říká: Nejlepší pro Vás bude uzavřít kapitálové životní pojištění, ale abyste to měl levnější, sjednáme částku jen 350.000,- Kč a těch zbylých 150.000,- Kč Vám udělají výnosy. Navíc jste pojištěn a získáte daňové úlevy.

Agent si myslí: Sice počítám s výnosy 6% p.a. a garantovaná technická úroková míra je jen 3 % p.a., ale snad to pojišťovna zvládne. Tu „slevu“ mu nabízím proto, protože tolik peněz nemá a nemusel by to uzavřít. Sice už je pojištěn na smrt dostatečně u jiné pojišťovny rizikovým životním pojištěním, ale to nevadí, na tu platbu už je zvyklý a teď chce přece dávat ještě 1.700,- Kč na důchod navíc. Penzijní připojištění nemůžu uzavřít, i když by pro něj bylo vhodnější, protože ho nemám v nabídce. Pokud to vybere dřív, tak sice bude muset vrátit daňovou úsporu, ale já už tuto práci za 2 roky stejně nebudu dělat. Ještě ho budu chvíli přesvědčovat o tom, že produkt, který získal je geniální a pak už mi to bude jedno. Navíc, kdo ví, co bude za 27 let.

S ituace: Klient se ptá: „Jak mohu dosáhnout reálné hodnoty peněz v pojistce v průběhu 20 let?“

Agent říká: Máme skvělou možnost indexace pojistného o míru inflace a tak si zajistíte stále reálnou hodnotu jak úspor, tak i pojistné částky.

Agent si myslí: Indexace se vypočítává na základě oficiální inflace, ale klientovi se nemusí stejnou měrou zvyšovat jeho příjem. Pojistná částka se sice indexuje o méně procent než pojistné, ale to ten klient nezjistí. To, že na to nebude klient za 5 let mít, mě nezajímá, protože smlouva už nepodléhá stornu.

S ituace: Klient se ptá: „Chtěl bych si vzít hypoteční úvěr na koupi bytu za 1000.000,- Kč. Co je pro mě výhodné?“

Agent říká: Nejlepší je hypoteční úvěr v kombinaci s kapitálovým životním pojištěním. Hypoteční banky požadují životní pojištění, a to tím splníte. Navíc celkově zaplatíte méně. Při této kombinaci na Vás hypoteční banky nazírají jako na dobrého klienta. Uzavřeme tedy nejdříve kapitálové životní pojištění.

Agent si myslí: Sice je pravda, že uzavření KŽP není zárukou získání hypotečního úvěru (v každém případě potřebuje zajištění nemovitostí), ale když nevyjde schválení hypotéky, mám alespoň výbornou provizi za kapitálovém životním pojištění, které klient těžko zruší.

Pozn.: Odborně vzdělaný agent ví i to, že tato kombinace je obecně pro klienta nevýhodná z celkového pohledu na některá rizika, která mohou v průběhu splácení hypotéky vzniknout.