Prodala byt, aby si přilepšila k penzi. Hledání nájmu byla noční můra

Paní Alena ovdověla. Rozhodla se, že prodá třípokojový byt v Ostravě, který měla se svým manželem dlouhá léta ve vlastnictví. „Byl pro mě samotnou moc velký, navíc jsem se chtěla přestěhovat blíž k dětem a vnukům,“ vypráví osmasedmdesátiletá žena.

Aby měla kde bydlet, začala v době prodeje svého bytu shánět vhodný podnájem ve Frýdku-Místku. Protože má důchod kolem 12 tisíc korun měsíčně, hledala něco, co by jí finančně vyhovovalo.

„Začali jsme s dětmi hledat přes realitní kanceláře. Když jsme náhodou narazili na něco finančně příznivého, bylo to buď v nějaké odlehlé lokalitě, nebo moc malé, nebo v 10. patře bez výtahu, což bych ve svém věku nezvládla. A když jsme přece jen narazili na vhodný byt, byl okamžitě pryč,“ popisuje hledání Alena.

Prodala byt, slíbený nájem ale nedostala

Tříměsíční hledání vhodného bytu 1 + 1 bylo nakonec úspěšné. Paní Alena ale poznala, že najít opravdu seriózního pronajímatele není vůbec snadné. „Do nového bytu jsme se měla nastěhovat loni v srpnu. Jen den dva před stěhováním mi nájemce sdělil, že musím ještě pár měsíců počkat, protože chce k domu přistavět další část. Původní byt jsem ale už měla prodaný. Zůstala jsem jako opařená a nastěhovala se k vnukovi,“ vypráví žena.

Za další tři měsíce jí nájemce vzkázal, že musí počkat do jara, že ještě nemá stavební povolení. No a tak to šlo až do letošních prázdnin. „Po roce jsem pochopila, že mě tahá za nos. Naprosto nechápu, co tím sledoval. Žádnou zálohu jsem mu naštěstí nesložila, přišla jsem jen o čas, nervy a zkomplikovala svým blízkým i sobě život,“ kroutí hlavou žena.

Smlouva o nájmu musí být vždy písemně

Na základě špatných zkušeností si nyní, při uzavírání současné nájemní smlouvy, paní Alena najala právníka. „To víte, starý člověk má strach, aby ho někdo nepodvedl,“ vysvětluje a dodává, že ji odborník poučil, že v případě prvního bytu neměla písemnou smlouvu, takže neměla v ruce žádný důkaz, aby se mohla účinně bránit.

„Na rozdíl od jiných typů nájemních smluv, které mohou být uzavřeny i ústně, například smlouva o nájmu osobního automobilu, patří smlouva o nájmu bytu mezi ty, které musí být podle zákona uzavřeny v písemné formě,“ říká vedoucí právního oddělení časopisu dTest Lukáš Zelený.

Paní Alena původně vůbec netušila, co má taková nájemní smlouva obsahovat. „Formu a obsahové náležitosti smlouvy o nájmu bytu upravuje občanský zákoník. Ten povinnou písemnou formu při nájmu bytu stanoví právě proto, aby předešel možným nedorozuměním a sporům ohledně obsahu, ale i samotného vzniku a trvání práva nájmu bytu,“ upřesňuje právník.

Ke smluvním pokutám se nepřihlíží Pronajímatelé mají tendenci chránit svůj majetek stanovením smluvních pokut za poškození bytu či jeho konkrétního vybavení. Takový požadavek je ale v rozporu se zákonem.

Podle Zeleného by si měl nájemce při uzavírání nájemní smlouvy předem prověřit, na základě čeho a zda vůbec má osoba, se kterou o nájmu jedná, právo dát byt do nájmu.

Pokud je pronajímatel vlastníkem bytové jednotky nebo domu, v němž se byt nachází, měl by se při uzavírání nájemní smlouvy zájemci o nájem prokázat výpisem z katastru nemovitostí, z nějž lze zjistit údaje o vlastnictví příslušné bytové jednotky a domu.

Nájemce si samozřejmě tento výpis může na vlastní náklady opatřit i sám například prostřednictvím služby Czech Point. Orientační informace o vlastníku nemovitosti lze zjistit též na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního www.cuzk.cz.

Co dělat, když je vlastníků bytu víc

Pozor. Podle právníků se často stává, že nájemní smlouvu ohledně bytu uzavírá někdo, kdo není vůbec vlastníkem bytu, anebo je jen jedním ze spoluvlastníků. V takovém případě je namístě vyžádat si písemné vyjádření, respektive souhlas ostatních spoluvlastníků bytu s uzavřením nájemní smlouvy.

„Praxí je, že s bytem nakládá bez souhlasu nebo dokonce přímo proti vůli ostatních spoluvlastníků jenom jeden nebo někteří ze spoluvlastníků. V takovém případě se nájemce vystavuje nebezpečí, že jeho smlouva bude neplatná,“ upozorňuje Lukáš Zelený.

Co by měla obsahovat nájemní smlouva