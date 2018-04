Co slibuje investice do Egypta, země mezinárodního obchodu

Egypt, oficiálním názvem Egyptská arabská republika, získal nezávislost v roce 1922. Vlastní ústavu, která prohlašuje zemi za republiku s demokratickým systémem, však přijal až v roce 1971. Od roku 1981 je prezidentem a zároveň hlavním orgánem výkonné moci Mohamed Hosny Mubarak. Ten se od roku 2004 pustil do zásadních ekonomických reforem, jejichž zavádění se, podobně jako v naší kotlině, ještě několik let potáhne a výsledky se projeví až v daleké budoucnosti.

Důležité však je provést všechny klíčové reformy dříve, než přijde nějaká rozsáhlejší krize. Navíc Egypt je nyní do velké míry usměrňován akčním plánem na roky 2007 – 2010 v rámci tzv. ENP (European Neighbourhood Policy). Jeho dodržování mimo jiné pro Egypt znamená přísun nemalých finančních prostředků z fondů Evropské unie.

Egypt, podobně jako v minulém díle zmiňované Turecko, těží z výhodné geografické polohy pro mezinárodní obchod. Odehrává se zde mnoho mezinárodních obchodních a politických jednání. Tomu nahrává také dobrá znalost angličtiny na úřadech i v hotelech stejně jako možnost platit americkými dolary či eurem. Problém můžete mít pouze s pronajmutím automobilu, ale to už je trochu jiná kapitola.

Egyptská ekonomika nevykazuje v posledních letech špatná čísla. HDP vzrostl za poslední fiskální rok (do června 2007) o 6,9 %, což je lepší výsledek než v předchozích dvou letech (6,1 % červen 2006 a 5 % červen 2005) a za celý rok 2007 se očekává růst ve výši 7,5 %. Nezaměstnanost byla v prosinci 2006 na úrovni 9,5 %. To odpovídá dlouhodobému standardu. Problematičtější se stává inflace, která se v prosinci 2006 dostala až na 12,4 %. Cílová inflace pro rok 2007 ve výši 8,5 % bude pravděpodobně mírně překročena. (Zdroj dat: National Bank of Egypt)

Vliv inflace je dále umocněn tím, že největší dopad zpravidla pocítí nejchudší část obyvatelstva. Podle oficiálních údajů CIA žije v zemi faraónů 20 % obyvatelstva pod hranicí chudoby, neoficiální údaje však hovoří až o 40 %. Tyto údaje do značné míry korespondují s tím, že zhruba 30 % populace starší patnácti let neumí číst a psát.

Z dlouhodobého hlediska nelze podceňovat ani nezaměstnanost. Při stávajícím ročním přírůstku obyvatelstva o 1,72 % musí stát každoročně najít nová pracovní místa pro více než 600 000 lidí, aby se nezaměstnanost držela na stejné úrovni. Věková struktura obyvatelstva (viz graf predikované struktury obyvatelstva v roce 2025) však na druhou stranu neindikuje možné problémy s penzijním systémem v dohledné době.



Velké příjmy do státní pokladny přináší provoz Suezského průplavu a potrubní dopravy Sumed, sloužící především pro transport ropy přečerpané z tankerů, které díky hlubokému ponoru nemohou kanálem proplout.

Další nezanedbatelnou položku HDP tvoří turistický ruch. Navzdory několika teroristickým útokům v uplynulých letech se počet zahraničních turistů rok od roku zvyšuje. Turistický ruch je společně se Suezským průplavem a s transfery peněz od Egypťanů pracujících v zahraničí hlavním zdrojem zahraničních deviz. Ty jsou důležité pro stabilitu egyptské měny, potažmo celé ekonomiky.



