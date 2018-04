Co slibuje privatizace Unipetrolu?

Akciová společnost Unipetrol vznikla v roce 1994 s cílem spojit vybrané petrochemické společnosti do skupiny, která by byla schopna konkurovat nadnárodním společnostem ve svém oboru. Do skupiny Unipetrol tak dnes patří společnosti jako Benzina, Česká rafinérská, Chemopetrol, Kaučuk, Paramo, Spolana, Unipetrol Rafinérie a Unipetrol Trade.

To, že se domácím společnostem na Pražské burze (BCPP) v poslední době daří, dokazuje také společnost Unipetrol. I když společnost patří z pohledu tržní kapitalizace i z hlediska objemu uskutečněných obchodů v burzovním segmentu SPAD k těm nejmenším, přesto v posledním roce zaznamenala (podobně jako většina titulů) výrazný růst cen akcií, což od začátku roku znamená nárůst o 34,4 %.

Ropným společnostem se daří

Vzestup na burze je podporován i výbornými výsledky hospodaření za první tři čtvrtletí tohoto roku. Tržby skupiny se totiž vyšplhaly na úroveň 55 mld. Kč, a to je o 5,7 mld. Kč víc než loni. Zisk společnosti také překonal očekávání analytiků a dosáhl úrovně 1,8 mld. Kč. Jedná se o dvacetinásobný nárůst oproti minulému roku. Až na Benzinu, která si připsala ztrátu 243 mil. Kč, tak byly všechny dceřinné společnosti ziskové. Benzina sice minulý rok vykázala zisk 174 mil. Kč, tento rok se ale na jejich výsledcích nepříznivě projevil trvalý nárůst nákupních cen a pokles marží při prodeji pohonných hmot a také tvorba mimořádné rezervy kvůli správnímu řízení s antimonopolním úřadem.

Vývoj cen akcií společnosti Unipetrol za poslední rok a objem obchodů

Zroj: Burza cenných papírů Praha

Naopak nejvyšší hrubý zisk 1,03 mld. Kč vykázal Chemopetrol, který byl minulý rok ve

ztrátě 210,6 mil. Kč. V zisku skončily i ostatní společnosti patřící do skupiny, což je podle mluvčího Tomáše Zikmunda ovlivněno silnou poptávkou, snižováním nákladů a sílící korunou. Výsledky Unipetrolu ale nejsou v petrochemickém průmyslu ve střední a východní Evropě ničím ojedinělým. Podle analytiků totiž poptávka roste rychleji jako na západě a velmi důležitým faktorem jsou také rostoucí marže způsobené cenovým rozdílem mezi ruskou ropou a ropou Brent, na základě které pak společnosti svoje výrobky prodávají.

Unipetrol bude mít nového majitele

Dařilo se i polské společnosti PKN Orlen, která také překonávala všechny očekávání analytiků a za tři čtvrtletí tohoto roku dosáhla při tržbách 8,5 mld. zlotých zisk 837 mil. zlotých. To je je více než trojnásobek oproti stejnému období minulého roku. Společnost PKN je největším prodejcem pohonných hmot ve střední Evropě, ale z našeho pohledu je důležitější, že právě tato společnost vyhrála tendr na 63% podíl v Unipetrolu, který je v současnosti ještě majetkem státu. Česká vláda o tom rozhodla v dubnu tohoto roku a na základě smlouvy podepsané v červnu zaplatí polský koncern za akcie Unipetrolu 13,05 mld. Kč - tedy 99 Kč za akcii.

Do konce roku asi privatizace neproběhne

Proces privatizace se ale oproti dřívějším plánům opožďuje. Transakci totiž ještě musí schválit Evropská komise v Bruselu. To se však dosud nestalo. Problémem bylo do minulého týdne samotné schválení nové Evropské komise Evropským parlamentem. Dalším faktorem je skutečnost, že polská společnost ještě nedodala komisi všechny potřebné materiály. Dochází tak ke skluzu a původně míněný termín ukončení transakce do konce roku se ukazuje stále méně reálný a uvažuje se o posunutí na jaro 2005 nebo ještě později.

V cestě dokončení obchodu teď stojí dvě překážky. První je rozhodnutí komise o veřejné podpoře, které má na starosti česká vláda. Druhé rozhodnutí se týká zamezení vytvoření monopolu, na kterém spolupracují zástupci obou firem. Po

doručení dokumentů pak má komise měsíc na to, aby akvizici schválila. Rozhodnutí se však může protáhnout - v případě malých nesrovnalostí o dva týdny, nebo až o čtyři měsíce v případě problémů větších.

Dalšími nepříjemnostmi, které by mohly nepříznivě ovlivnit dokončení celé transakce, jsou časté změny v managementu společnosti (již třetí šéf ve vedení společnosti za poslední půlrok), nebo spory, které probíhají mezi státem a spoluvlastníkem společnosti, nejbohatším Polákem Janem Kulczykem. Vedení společnosti však při jednání s ministrem financí Sobotkou deklarovalo svůj zájem dokončit akvizici Unipetrolu.

Úspěšná akvizice by tak měla pozitivní vliv při restrukturalizaci společnosti pod novým vlastníkem a výrazně by si přilepšili také majitelé akcií, kteří mohou těžit při odkupu akcií společností PKN, která by mohla odkupovat menšinové podíly při ceně až 99 Kč na akcii.

