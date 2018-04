Co slibují letošní volby podnikatelům?

Celou podnikatelskou sférou v Česku, stejně jako početnými řadami živnostníků, by měly být volební výsledky očekávány s určitým napětím. Otázka dne je jednoduchá – co nám přinesou? A přinesou vůbec něco?

Není nezajímavé se podívat do chystaných volebních dokumentů jednotlivých politických stran, ať již současných parlamentních, anebo neparlamentních, tedy těch, které budou o zastoupení v Parlamentu (mnohdy znovu a znovu) také usilovat.

Co tedy slibují a nabízejí tyto programové dokumenty konkrétně podnikatelům? Která z politických stran na podnikatele a živnostníky nejvíce myslí, a která na ně naopak pozapomněla? Zaměříme se nyní na dokumenty čtyř parlamentních politických stran, i způsob jak „nakládají“ s podnikateli a živnostníky.

Úvodem je třeba uvést, že autor byl postaven do nelehké role, protože všechny uvedené strany vytváří ve svých programových dokumentech dokonalé mimikry (určitě ne záměrně, ale jsou zřejmě tak „pracovité“).

Jednak jsou totiž k dispozici takzvané „volební programy“, vypracované speciálně pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2002, a jednak téměř každá ze stran přijala v průběhu let, které uplynuly od těchto voleb další programové dokumenty. Zpravidla se jedná o podkladové materiály pro jejich kongresy – ODS (listopad 2005) či sjezdy - ČSSD (březen 2005), KDU-ČSL (listopad 2005), a KSČM (květen 2004).



Tyto materiály nejsou zcela identické, je snaha v nich zachytit měnící se trend doby, dynamiku změn v ČR (anebo i nebezpečí naší stagnace). Ve své podstatě, i když se některé z nich honosí slůvkem podnikatel přímo v názvu, jde o dokumenty, které hovoří o podnikatelích (a podnikatelském prostředí) studeným, neosobním jazykem – spíše popisně a především málo! Živnostníci jsou na tom ještě hůře – některé z těchto dokumentů je nezmiňují pro jistotu vůbec a to jde o dokumenty v rozsahu 20 - 30 i více stran.

Volební programy politických stran – PSP ČR 2002

Politická strana Frekvence slova Frekvence slova (název programu) Podnikatel Živnostník ČSSD (Člověk na 1.místě: 10 str.) 1 x 0 x KDU-ČSL (v koalici s US-DEU) (Rovné šance pro každého: 23 str.) 16 x 0 x ODS (Volební desatero: 30 str.) 6 x 1 x KSČM (S lidmi pro lidí: 18 str.) 4 x 0 x

Výše uvedená tabulka napovídá velmi zajímavé skutečnosti, které je zřejmě důležité podnikatelům a živnostníkům připomínat i z hlediska „chystaných slibů“ volebního roku 2006.

ČSSD

Ve volbách do PSP ČR v roce 2002 zvítězivší ČSSD postavila svůj volební program na „imaginární rodině“, kde jednotliví rodinní příslušníci (i příbuzní, tj. strýcové, sestřenice a bratranci…) představovali z hlediska své zaměstnanecké nebo věkové skupiny nejpotřebnější řešení problémů, resp. hlavní úkoly ČSSD pro skupiny, které reprezentovali. Šlo o prodavačku, zaměstnance výrobního podniku, studentku ČVUT, mládence momentálně bez trvalého zaměstnání, důchodce, invalidního důchodce, učitelku, nezaměstnaného, zemědělce, studentku učiliště, podnikatele a znovu důchodce.

Jak se ve volbách ukázalo, skutečnost, že ve vybrané „dvanáctce“ byli 2x nezaměstnaní, 3x důchodci, ale ani jedenkráte někdo z oboru zdravotnictví, bankovnictví a finančních služeb, z armády, z policie či dalších silných sociálních nebo věkových skupin, nehrála zřejmě až tak vysokou roli.

„Typový zástupce podnikatelů“ – virtuální Tomáš, představoval spíše živnostníka (25 let, 5 zaměstnanců, svobodný) a ve více než třech desítkách problémů, které nabízela ČSSD pro něho řešit, se již ani jedenkráte nejednalo přímo o pomoc podnikatelům, ale spíše o záležitosti z oblasti obchodní a zahraničně-obchodní (proexportní politika), z oblasti veřejných soutěží nebo z oblasti daňové.

A abychom nebyli zcela nespravedliví – jeden z cílů zmiňoval i prosazování programů podporující drobné a střední podnikání - s maximálním zaměřením na hospodářsky slabé regiony - včetně poradenství. Aniž by ale zmíněné programy nějak blíže upřesňoval, natož je konkrétně popsal či charakterizoval.

KDU-ČSL

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2002 kandidovalo KDU-ČSL v koalici s Unií svobody/DEU. Jejich programové volební prohlášení obsahuje celkem 16x slovo podnikatel (tj. vyšší počet, než součet frekvence slova u všech ostatních 3 velkých politických stran dohromady).

Zprvu Koalice také spíše popisně kritizuje fakt, že (cit.): …“sebelepší podnikatel nemůže konkurovat podnikateli spřízněnému s nečitelnou mocí!“, následně ale konkretizuje podporu podnikatelům jako jednu ze svých 5 volebních priorit – zlepšení nejasného legislativního prostředí.

Po tak slibném úvodu ale následují poněkud nezáživné a obsáhlé pasáže, kde se opět objevují pouze charakteristiky stavu, ale nejsou uvedeny způsoby jak nepříznivou situaci řešit. Např. obecně známé konstatování, že podnikatelé nemají kvůli monopolu telekomunikací a energetiky možnost výběru cenově výhodnější konkurence atd.

Přitom v jiných částech dokumentu se řešení naznačují, ať už jde o navržení zákonů, které usnadní styk podnikatelů s úřady, zrušení odvodů na státní politiku zaměstnanosti nebo zrušení vedení účetnictví u podnikatelů, kteří nejsou plátci DPH.

Celkově ale dokument působí mírně nevyváženě, což opět vede k přechodu od konkrétních návrhů k pouhému konstatování – např. k „frázovité“ proklamaci, (cit.): …“Usnadníme spolupráci vysokých škol a výzkumných ústavů s podnikateli.“

Přes tato určitá nekonkrétní a obecná tvrzení, se ale dokument věnuje podnikatelům nejpodrobněji, charakterizuje podnikatelské prostředí roku 2002 a definuje (zejména v legislativní rovině) cíl, jak ho zlepšit. Jako jedinečná, ve srovnání s ostatními volebními programy, se jeví teze o potřebě podpory malého a středního podnikání, které je s dalšími nezbytnými skupinami (lékaři, učitelé, zaměstnanci veřejné správy, atd.) garancí budoucího rozvoje menších měst a obcí.

Pro objektivitu je třeba dodat, že „Kalouskovci“ připravili pro volby 2006 spolu s Hospodářskou komorou ČR (kde je prezidentem člen jejich strany – volební lídr Liberecka ing. Jaromír Drábek) dílčí program „Zelená pro podnikatele“, čímž nasadili laťku ostatním poměrně vysoko.

Příště se zaměříme podrobněji na současnou (programově zcela nesourodou) parlamentní opozici – ODS a KSČM.