Co splácet dál a co zrušit

Pokud jste přišli o práci, je třeba snížit výdaje. Jsou spoření a pojištění, kde za zrušení nebudete tratit.Platby můžete bez problémů přerušit. Pokud se potřebujete dostat k penězům předčasně, podejte spořitelně písemnou výpověď a do tří měsíců naspořenou částku dostanete. Přijdete o příspěvek státu.Přerušení plateb oznamte fondu, případně dejte výpověď. Pokud spoříte déle než rok, dostanete naspořené peníze i s úroky, na příspěvek od státu však zapomeňte.Požádejte o snížení pojistné částky, případně smlouvu předčasně vypovězte. Lze to udělat vždy šest týdnů před výročím uzavření pojištění. Připravte se však na to, že pokud to uděláte přibližně do poloviny předem dohodnuté doby spoření, dostanete mnohem méně peněz, než kolik jste už do pojištění vložili.Přestaňte platit pravidelné příspěvky. Pokud chcete peníze vybrat, můžete investice kdykoli prodat. Budete na tom však nyní asi dost tratit.Smlouvu o rizikovém pojištění můžete vypovědět. Stejně tak můžete bez finanční ztráty vypovědět pojištění úrazu, domu, bytu, havarijní pojištění na auto. Než pojistku vypovíte, rozmyslete si, zda několik ušetřených tisícikorun za rok stojí za riziko, že vám třeba vyhoří byt a vy pak nedostanete nic.Toto pojištění je ze zákona povinné a přestat platit ho můžete jen v případě, že auto dočasně nebo trvale odhlásíte z registru vozidel.Dluhy nepřestávejte splácet, po dohodě s věřiteli můžete dosáhnout snížení či odkladu splátek.Pokud se dostanete do problémů se splácením půjček, okamžitě informujte banku. Na tom se shodují všichni zástupci bank, leasingových i splátkových společností."Pokud klient s bankou spolupracuje, téměř vždy se najde přijatelné řešení, například přizvání spoludlužníka, prodloužení doby splácení, a tedy snížení splátek, nebo třeba i jejich dočasný odklad či jiná úprava splátkového kalendáře," uvádí za všechny Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank.Posílat nižší alimenty sami nemůžete, musíte o snížení požádat soud.