Co studovat, čím se vyučit. Zubaři ani řemeslníci se nedostatku práce bát nemusí

Zoufalé hledání zdravotních sester bude pokračovat

Spolehlivou volbou je rozhodně zdravotnictví. Nedostatek zdravotních sester je nejen u nás, ale po celém světě. Ředitelé nemocnic i proto začínají sestrám nabízet mimořádné výhody.



Posuďte sami: bydlení levnější než dvě jízdenky na tramvaj, náborový příspěvek ve výši 15 tisíc korun, firemní nonstop školka. Tak vypadá nabídka z pražské Fakultní nemocnice v Motole, v níž nízký počet sestřiček vedl k omezování provozu na některých odděleních. Vyhrocená situace je i ve Středočeském kraji a dalších regionech.



Povolání zdravotní sestry je mimořádně náročné a hodí se jen pro ty, kdo opravdu mají potřebu pomáhat ostatním. Ministerstvo zdravotnictví už nicméně slíbilo, že zjednoduší podmínky, za jakých si sestry musí doplňovat vzdělání. Vzdělané sestry by v dalších letech měly mít více pravomocí a mohly by rozhodovat o léčbě, což by mohlo být lákavé i pro ty, které dříve postrádaly motivaci při "pouhém" plnění povelů lékaře.



Zubaři mají kratší studium

Jisté místo mají také zubaři, je jich tak málo, že pracovní trh každého dalšího lehce absorbuje. I u nich se v posledním roce změnily studijní podmínky, tudíž je o něco snazší školu vystudovat.



Zubní lékaři ze školy vycházejí už po pěti letech studia. Dříve museli na univerzitě strávit šest let. Ministerstvo chce krizi zažehnat pomocí úpravy zákona, která mladým zubařům umožní samostatně pracovat už po ukončení školy.



Dosud byli tři roky pod dohledem zkušenějšího kolegy, což je mnohdy až zbytečně brzdilo. Proti tomuto pravidlu stál fakt, že už během studií mají budoucí zubaři spoustu hodin praxe. Už se nemusí biflovat stohy skript z všeobecného lékařství jako jejich kolegové z lékařských fakult. Přibylo jim i více specializačních předmětů.



Počítačoví experti najdou práci i venku

nevíte-li si rady, Odborníci vám poradí Jestliže netušíte, který obor by pro vaše dítě byl vhodný a zároveň perspektivní, můžete se obrátit na odborníky. S výběrem střední i vyšší odborné školy vám pomohou například v Centru kariérového poradenství při Národním ústavu odborného vzdělávání.



Centrum můžete kontaktovat mailem na adrese poradna@nuov.cz.



Když se rozhodnete přijít do centra osobně, konzultace trvá zhruba hodinu a je zdarma.

Velmi žádaným oborem, a to i v zahraničí, jsou stále IT specialisté. Poptávka po těch opravdu dobrých neklesá ani v době krize. Některé české firmy nepožadují vysokou školu, stačí, když se člověk umí v oboru orientovat.

Zvolit si informatiku jako studijní obor a k tomu navíc vypilovat angličtinu je rozhodně skvělou volbou. Zahraniční firmy po celé západní Evropě vystudované programátory stále shánějí. A podle analytiků tomu ani za několik let nebude jinak.



Učitelé jazyků najdou práci i za několik let

Perspektivní je také spojit cizí jazyk a učitelství. Už jen proto, že na našich školách učí katastrofálně málo lidí, kteří zároveň ovládají angličtinu a ještě k tomu umějí učit.



Ředitelé škol po vzdělaných "jazykářích sáhnou všema deseti". Je smutnou pravdou, že platy ve školství nejsou vysoké, ale pokud se vaše dítě rozhodne pro studium třeba angličtiny, může se poté uplatnit i v soukromých jazykových školách, které jsou samozřejmě štědřejší.



Řemeslo má i v krizi zlaté dno

Přestože se vaše dítě na vysokou školu necítí, nemusíte mít strach, že nenajde práci. Poptávka po spolehlivých řemeslnících totiž také neustane. Skoro ve všech regionech patří k nedostatkovým živnostem švec, švadlena, truhlář, zámečník, sklenář, kominík, krejčí, instalatér nebo hodinář.



"Dobrý řemeslník si dokáže vydělat až 30 tisíc korun měsíčně. Tedy za předpokladu, že netráví čas v hospodě," zdůrazňuje Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy stavební a zahradnické na Jarově.



O absolventy Střední školy elektrotechniky a strojírenství v Záběhlicích se podle slov jejího ředitele Lumíra Kymra strojní podniky přetahují. "Když k nim nastoupí, jsou překvapeni, jak vysoké mají platy. Chodí se pak ptát do školy, kolik berou učitelé, protože výdělky řemeslníků jsou mnohdy vyšší," dodává Kymr.



Servírkou i v zahraničí

co si příště přečtete v mf dnes 18.3. Práce doma. Jaké jsou možnosti, co nebrat.

19.3. Jak si zařídit a kolik stojí pojištění neschopnosti splácet při ztrátě zaměstnání.

Podle Heleny Úlovcové z Národního ústavu odborného vzdělávání práci vždycky najdou absolventi oborů, jako je gastronomie nebo hotelnictví. A opět platí: pokud se k těmto oborům přidají jazykové dovednosti, máte otevřenou cestu do zahraničí. V zemích s příjemným klimatem, jako je například Španělsko, nabízejí servírkám, číšníkům i kuchařům slušné platy.