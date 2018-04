Co trápí české investory

Do prezidia Komise pro cenné papíry byli 14. května jmenováni (komisaře jmenuje na návrh vlády prezident) dva noví členové. Petr Musílek z Vysoké školy ekonomické a stávající zaměstnanec KCP Zdeněk Husták. Prezidium je tak po dlouhé době v plném stavu pěti osob. Dalšími komisaři jsou František Jakub (předseda KCP, Milan Šimáček a Lucie Matolínová).

Prezidium bylo od března minulého roku pouze tříčlenné, což představuje minimální počet pro jeho činnost. Během doby do jmenování nových členů se objevovala různá jména vhodných kandidátů – vláda nejprve navrhovala „stranické kandidáty“ Pavla Drobila (ODS) a Petra Lachnita (ČSSD), později se objevila jména Jiřího Havla, bývalého předsedy Fondu národního majetku a Marcela Babczynského z firmy KPMG, kterého navrhla Bankovní asociace a Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Nalézt vhodného kandidáta nebylo u nás lehké od samého vzniku KCP v roce 1998.

Všeobecně bylo posílení prezidia KCP přivítáno a odborné kvality obou nových členů jsou hodnoceny velmi vysoko. Nicméně spokojenost u některých účastníků kapitálového trhu je o něco menší. Podle mnoha účastníků trhu by totiž měli mít nejvyšší představitelé státního regulátora větší zkušenosti z praxe. Ideálním kandidátem je podle Martina Fuchse z AKAT člověk s: „bohatou praxí a zkušenostmi z kapitálového trhu s manažerskými schopnostmi“. Musílek z akademické půdy a Husták ze státního dozoru však takové zkušenosti s trhem mít nemohou. Podle Fuchse by se však lidé z kapitálového trhu našli a byli by ochotni se podílet na rozvoji Posláním Komise je posilovat důvěru investorů a emitentů investičních instrumentů v kapitálový trh. Cílem Komise je přispívat k ochraně investorů a k rozvoji kapitálového trhu a podporovat osvětu v této oblasti (zákon o Komisi pro cenné papíry) kapitálového trhu u nás (viz rámeček).

Ačkoli je pětiletá existence a činnost KCP jistě pozitivní, právě historie ukazuje, že jí v některých případech chybí detailní znalost poměrů a situace na trhu, kterou by naopak měli lidé s praxí. Například problémy zkrachovalých obchodníků s cennými papíry KTP Quantum a Private Investors by mohly být dříve známé a uchopitelné, takže dnes by nemusel Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GFO) shánět takřka 2 miliardy na náhrady jejich zákazníků. Ostatně poslední novinky z GFO vyvolávají u investorů hořké zklamání. Ze tří desítek tisíc lidí, kteří čekají na náhradu za zmizelé peníze v KTP, bude náhrada vyplacena pouze deseti nejstarším z nich (více se dozvíte v tomto článku).

Jak si povede Komise s novým prezidiem budeme moci zhodnotit až v průběhu následujících měsíců, nicméně Komisi by měly výrazně pomoci nové právní předpisy z oblasti kapitálového trhu. Ačkoli plánovaný termín 1.1.2004 nebude pravděpodobně dodržen, alespoň před vstupem do EU bychom měli mít novou úpravu v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu a v zákoně o kolektivním investování. Větší objemy obchodů a atraktivita trhu však budou dlouhodobější cíle. Především malá likvidita (a všeobecný nedostatek investičních příležitostí) je jedním z faktorů, proč je náš trh stále malý a „rozvíjející“ (viz příklad u fondů ČPI dále).

Obchodování podle UNISu

Uplynulý týden nebyl pro podílové fondy příliš úspěšný. Přestože čisté prodeje za týden činily celých 755 mil. Kč, opět do fondů proudily především peníze institucionálních investorů. Zahraniční trhy skončily týden na přibližně stejných hodnotách, čemuž odpovídá i výkon akciových fondů. Ty jsou z pohledu ročního srovnání stále ztrátové, nicméně v krátkodobějším ukazateli dosahují již lepších výsledků (viz srovnání ZDE).

Mezi nejúspěšnější fondy, co se týče prodejnosti, ale i výkonnosti, patří v současnosti dluhopisové fondy. Do těch proudí peníze jednak z fondů peněžního trhu, jednak do nich investoři směřují prostředky přímo z bankovních účtů a termínovaných vkladů. Průměrný roční výnos je na vysoké úrovni 8,6 %. Žebříček vedou fondy ISČS – Sporobond a Bondinvest, následované fondem ČPI korporátních dluhopisů.

Překvapením jsou jistě hodnoty týdenní výkonnosti u fondů ČPI Český a ČPI Moravskoslezský (5,78 % a 6,13 % za týden). Jde o dva nově otevřené smíšené fondy s relativně velkým majetkem pod správou (1,4 mld. Kč, resp. 612 mil. Kč). Vysvětlení můžeme hledat ve složení jejich portfolia, kde akciovou část tvoří výhradně akcie České pojišťovny. Česká pojišťovna za poslední týden posílila o 18,6 % (v RM-Systému z 5 480,90 Kč 16.5. až na 6 500 Kč 23.5., na BCPP byly 22.5. za 6 990 Kč). Pokud se podíváme na objem obchodů, vyvstane před námi vysvětlení takového nárůstu a rovněž jeden z problémů domácího trhu – nízká likvidita. Akcií se totiž zobchodovalo méně než sto kusů. (Zájem o akcie České pojišťovny vyvolalo rozhodnutí o výplatě dividendy v hodnotě 1 178 Kč na akcii.) Podíl České pojišťovny v portfolií fondů je 12,9 % u ČPI Českého a 14,54 % u ČPI Moravskoslezského.