Co trápí zaměstnavatele? Přebíhači, zmatení uchazeči a drazí „profíci“

, aktualizováno

Že je na trhu práce nedostatek odborníků, na to zaměstnavatelé upozorňují už dlouho. Ale co dalšího jim v současnosti na uchazečích vadí, co je trápí? Nad tím se zamýšlí Erik Švarcbach z personálně-poradenské společnosti McROY Czech.