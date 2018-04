Co udělat, když vaše investice poklesne

Při investování je potřeba znát odpověď na otázku: „Co udělám, kdyžpoklesne investice o 1 %, o 5 % nebo 10 %?“. Jestli to je pro mě nepřijatelnápředstava, není tato investice pro mě určena. Musím se poohlédnoutpo jiné.

Rozhodně není dobré rozhodnout se čistě pro akciovou investici, jenom proto, že jsme slyšeli, že akcie dlouhodobě vynášejí ze všeho nejvíce. Chceme-li od investice, aby se nám peníze rozmnožovaly, aby jejich hodnota nepoklesla a aby neustále rostla. Je-li pro nás nepřijatelná představa, že o naše těžce vydělané peníze přijdeme, byť jenom krátkodobě a jenom o maličkou část. Jestliže takto přistupujeme k případným poklesům, není investice do akcií pro nás vhodná a musíme hledat jinou. Než se do investování pustíte, tak si opravdu reálně představte: Ukládám svých vydělaných 100 000 Kč. Co udělám za ½ roku, až budu mít jenom 96 000 Kč? Je to pro mě přijatelné?

Představme si vždy tu nejhorší možnost

Jestli si myslíme, že v takové situaci budeme úplně klidní a že z fondu určitě neutečeme a že budeme dál trpělivě čekat, pak je možné o takovéto investici uvažovat. Ještě si dejme pozor na to, abychom neklamali sami sebe. Možná víme z učebnic, že bychom neměli prodávat, tak si řekneme, že to vydržíme. Budeme si namlouvat, že opravdu máme

pevné nervy, ale tušíme, že skutečnost je jiná.

Graf:

Hypotetický vývoj hodnoty investice v podílovém fondu. Počítáte i s touto možností? Jste na ni připraveni?

Něco jiného je jenom vidět grafy v učebnicích, které kolísají a něco jiného je opravdu si zažít propad vlastních peněz a zakusit opravdové ztráty na vlastní kůži. Při sledování grafu máte tu výhodu, že vidíte další vývoj. Ten často bývá optimistický a kurz fondu se jednoho dne zvedne a překoná předchozí hodnoty. Vlastní realita je horší. Tam totiž znáte jenom historii a neznáte budoucnost. Víte, jakou hodnotu investice měla před měsícem nebo před rokem a víte, jakou hodnotu má dnes. Tušíte, že by mohla růst, ale víte, že musíte počítat s dalším poklesem. Co se stane, když to klesne? U vaší vlastní investice se jedná o vaše vlastní peníze. Nejsou to už jenom grafy na papíře.

Jestliže nemáte zkušenosti s investováním a chtěli byste se do investování pustit, zkuste raději investici, která bude bezpečnější. Nepouštějte se rovnou do těch rizikovějších, i kdyby vás lákal vysoký výnos. Raději začněte po malých krůčcích a postupně se seznamujte s investičním světem. Nejprve si investování vyzkoušejte v bezpečnějších vodách. I zde se dají zakusit poklesy. Budou malé a rychle se z nich dostanete. Vyzkoušíte si, jak na ně reagujete. Až si budete myslet, že jste připraveni snést i vyšší, můžete zkusit přikoupit do svého portfolia investice rizikovější.

VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Rizikovost investice, do které se můžete pustit, závisí na objemu peněz, které investujete. Zde pod pojmem „objem peněz“ nemáme ani tak na mysli jestli to bude 100 000 Kč nebo milion, ale jestli to jsou pro vás „velké peníze“ nebo „jenom drobné“. Záleží na tom, jak velkou část vašeho majetku představují investované prostředky. Jestli investujete jenom část peněz a další prostředky máte bezpečně uloženy ve stavebním spoření a penzijním připojištění, můžete investovat rizikověji. Rizikovější investici můžete zvolit i v případě, když investovaná částka tvoří jenom malý násobek vašeho příjmu. Při investici 100 000 Kč a při měsíčním příjmu 20 000 Kč můžete použít rizikovější investici. Kdyby investice prodělala 5 % (tedy 5 000 Kč), nebude to ztráta nijak citelná.

Jinak bude vypadat situace starého rentiéra, který nepracuje a chce žít z vlastního naspořeného kapitálu. Kdyby měl portfolio 4 mil. Kč, byl bez příjmu a dokonce chtěl z portfolia pravidelnou rentu 20 000 Kč měsíčně, musí investovat opatrněji. Případný pokles portfolia o 5 % znamená ztrátu 200 000 Kč. To je skoro roční renta.

Někteří investoři nemají problémy s trápením nervů

Jsou to ti, kteří se vlastní investici příliš nevěnují. Kdysi dávno něco koupili, pamatují si kolik tam vložili peněz a jednou ročně se podívají na výpis z účtu. Tam zjistí, jaká je hodnota investice a mají na další rok pokoj. Nesledují hodnotu investice každý týden na teletextu, v novinách, na internetu… Přístup „flegmatických investorů“ se dá mnohým doporučit. Mají jistotu, že jejich aktivita nenapáchá škody. Že nebudou mít nutkání prodávat, když uvidí pokles hodnoty investice a budou se muset smiřovat se ztrátou.

