Obyčejná karta umí skoro tolik, co zlatá. Navíc vyjde o dost levněji

Jaké výhody za to mohou zákazníci očekávat? Po pravdě, velká sláva to není. K službám, které jsou poskytovány k běžným kartám, jsou navíc přidány benefity, jež většina lidí moc nevyužívá (nebo alespoň ne v hodnotě ceny, kterou za kartu zaplatí). Patří sem cestovní pojištění, zdarma příchozí zahraniční platby, vstup do VIP salonků na letištích... Nic, bez čeho by se nedalo žít.

Seznam výhod, které banky na svých webových stránkách uvádějí, je mnohem obsáhlejší, ale uznejte - takové věci jako výběry hotovosti z bankomatů a platby u obchodníků v Česku i v zahraničí jsou samozřejmé služby.

Co umějí i běžné karty, ale ne u všech bank

Banky dávají k účtu jednu až dvě "obyčejné" karty zdarma. A to dokonce i ty, které neúčtují nic za vedení konta. Kromě klasického placení u obchodníka pak můžete využívat dalších služeb. Když strčíte kartu do bankomatu, lze nejen vybírat peníze, ale i vložit hotovost.

Neumějí to všechny přístroje, takzvané vkladové bankomaty nabízí na některých místech Air Bank, ČSOB, Era, GE Money bank a UniCredit zdarma; Česká spořitelna účtuje šest korun za vklad do vlastní banky a 40 korun za vklad do jiné. V každém případě to však vyjde levněji, než když peníze přinesete k přepážce.

Jestli jste někdy měli problém zaplatit za noviny v trafice čerstvě vybranou dvoutisícovkou, možná vás potěší, že například UniCredit Bank a Air Bank umožňují, abyste si zvolili výši bankovek, které vám přístroj vydá. Bohužel třeba Air Bank má zatím jen 37 bankomatů. V blízké budoucnosti však plánuje možnost výběru u terminálů Sazky a těch je po republice více než 6 500.

Složenky u bankomatu? Nepohodlné, ale jde to

Většina lidí (zejména ti, kdo čekají za vámi) se shodne, že platit složenku u bankomatu je zdlouhavé. Když však nemáte zrovna přístup k internetu a platba u přepážky vám přijde drahá, je to cesta. Složenku si k přístroji vezměte, budete opisovat číslo účtu, částku i variabilní symbol.

V bankomatu se také můžete podívat na to, kolik peněz vám ještě aktuálně na účtu zbývá. Banky to obvykle umožňují zdarma, za kontrolu ve vlastním bankomatu platíte jen u Komerční banky.

Když si zůstatek ověřujete v bankomatu konkurence, platíte kolem 10 korun, nejdražší je Česká spořitelna, která účtuje 20 korun. Bankomaty GE Money Bank nabízejí minivýpis, k nahlédnutí je posledních 12 karetních transakcí, které si klient může vytisknout či nechat poslat jako SMS.

Vybrat si můžete vlastní motiv

Zcela bezvýznamnou službou, která však potěší, je výběr motivu na kartě. Někde nabízejí výběr z předem daných designů, jinde si můžete obrázek v elektronické podobě dodat sami. Můžete si tak dát na kartu rodinnou fotku, přírodní motiv či domácího mazlíčka.

To umožňují Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. Za výběr vlastního motivu se platí, Komerční banka účtuje 99 korun ročně, Česká spořitelna 190 korun na dobu životnosti karty a ČSOB 200 korun jednorázově (novou kartu pak vydají se stejným motivem).

Nemusíte se spokojit s přiděleným PIN

Může se stát, že vám banka přidělila bezpečnostní kód PIN, který vám nevyhovuje. V tom případě si ho u některých bank můžete změnit za číslo, které si budete lépe pamatovat (nevolte však obligátní kombinaci 1234 ani rok svého narození, to je málo bezpečné zajištění).

Mnohé banky nabízejí změnu PIN zdarma. Když účtují poplatek, nepřevyšuje 50 korun. Jiný PIN zadarmo nabízí do konce roku Česká spořitelna, pak bude poplatek šest korun. Kód se rozhodně vyplatí změnit, pokud máte pocit, že se na vás někdo díval u pokladny, když jste ho zadávali na terminálu.

V LBBW, Volksbank a Zuno klienti s požadavkem na změnu PIN neuspějí, ale Zuno dokáže vystavit zdarma novou kartu, kterou zákazník obdrží do 10 dní.