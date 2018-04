Co určuje výkonnost portfolia a jaké výhody mají indexové certifikáty?

Co určuje výkonnost portfolia?

Takto se nazýval článek, který uveřejnili Gary Brinson, L. R. Hood a G. Beebower. Článek se zabýval faktory, které se podílejí na výnosech portfolií amerických penzijních fondů. K zajímavým výsledkům jejich studie patřilo mimo jiné i zjištění, že správný odhad okamžiku pro nákup nebo prodej cenného papíru se na celkové výkonnosti podílí pouhými dvěma procenty. Přibližně čtyřprocentní význam má výběr konkrétních titulů cenných papírů. Naproti tomu 93,6 % význam měla strategie ve smyslu rozmístění peněz do investičních tříd: akcií, obligací, pokladničních poukázek.

Proč je výběr tříd investic mnohem důležitější než výběr jednotlivých titulů? Protože lidé neumějí vybírat akcie, ani časovat trh. Výběr cenných papírů a časování proto ani nemůže mít velký význam. Lidé však umějí hodnotit rizika (a částečně i výnosy) tříd cenných papírů. Velký význam má investiční strategie: dlouhodobý plán rozmístění investic mezi typy cenných papírů. Je důležité zdůraznit, že máme na mysli skutečně dlouhodobý plán, který by neměl být příliš často měněn.

Dlouhodobý investor učiní správně, pokud se soustředí především na rozhodování o umístění svých prostředků do tříd investic (do akcií, obligací a nástrojů peněžního trhu) a méně na rozhodování, které konkrétní akcie či obligace by měl držet. Bohužel, skutečnost bývá často přesně opačná. Většina investorů (a nejen amatérských) se soustřeďuje právě na „tipy“ k nákupu akcií. Mnozí amatérští investoři ani přesně nevědí, jaké procento majetku mají investováno do akcií, obligací, nástrojů peněžního trhu a do jiných tipů investic, nejčastěji do nemovitostí.

Investiční strategie je důležitá ještě z jednoho důvodu. V případě jednotlivých akcií jsme si mohli dovolit obejít otázku jejich výběru použitím pasivního přístupu – indexování. Ne vždy, je však vhodné investovat do indexových portfolií. Dnes sice již i drobný investor má možnost vložit své prostředky do globálních akciových indexových fondů, avšak nebylo rozumné do nich umístit celé portfolio. Proč? V důsledku existence různých poplatků a daní, administrativních, informačních a jazykových bariér, světový kapitálový trh pravděpodobně nikdy nebude plně efektivní jako celek. To znamená, že globální tržní portfolio nemusí být optimální investiční strategií. Kromě toho existující světové indexové fondy investují pouze do akcií, nikoli do obligací nebo nástrojů peněžního trhu. Nejen z těchto důvodů nelze investiční strategii redukovat na problém výběru jednoho globálního indexového fondu s minimálními poplatky. Na řadu přicházejí dlouhodobé odhady výnosů tříd aktiv, odhady rizika a matematické algoritmy pro optimalizaci portfolia.

Jaké výhody mají indexové certifikáty?

1. Transparentnost

Indexové certifikáty jsou jednoduše konstruovány a jsou dobře srozumitelné. Jejich obsahu rozumí i neodborník. Každý je schopen posoudit, jaká rizika tento finanční instrument obsahuje. Systém konstrukce a vysoká transparentnost indexových certifikátů neumožňuje emitentům stanovit prodejní cenu, která by byla příliš nadhodnocená. Investoři mají jistotu, že jim při nákupu nebo prodeji nebude stanovena neúměrně vysoká cena.

Investor při koupi certifikátů získá široké portfolio a nemusí jednotlivé tituly samostatně sledovat (u S&P 500 by to bylo 500 titulů). Výhody indexových certifikátů jsou ještě výraznější, pokud je srovnáme s koupí zahraničních cenných papírů. Koupě a prodej zahraničních cenných papírů může být někdy velmi komplikovaná operace a problematické může být i sledování jejich dalšího vývoje. K tomu je zde ještě riziko směnných kursů. U většiny indexových certifikátů je toto riziko vyloučené a na jejich splatnost nemá směnný kurs vliv (na rozdíl od investic např. do zahraničních akcií).

Investoři mohou bez problémů sledovat cenový vývoj indexových certifikátů, přestože se jedná o portfolio složené z více cenných papírů, jež jsou zastoupeny v portfoliu různou vahou. Investor získá informaci o stavu indexů v novinách, televizi a na internetu.

Certifikáty, u kterých je podkladovým aktivem určitý index, nemusí být vždy transparentní. Investor by měl dávat pozor, zda index, na který se certifikát vztahuje, je uznávaným burzovním indexem, nebo zda si emitent sestavil vlastní index a používá ho jako podkladové aktivum. Pak je někdy velmi složité zjistit jak emitent při konstrukci indexu postupoval. Ani emisní prospekty více neprozradí. Někdy je v nich pouze zmínka, že emitent v čtvrt nebo půl ročních intervalech kontroluje a popřípadě obměňuje složení indexu.

Certifikáty, u nichž je podkladovým aktivem nově sestavený index emitenta, mají ještě jednu odlišnost. Někteří emitenti za ně požadují zvláštní poplatky (investor tak platí za „nápad“ emitenta, který zkonstruoval jiný než burzovní index).

Zvláštní pozornost by měl investor věnovat certifikátům konstruovaných na index, jehož podkladovým aktivem jsou nevýznamné cenné papíry (tzv.Small-Caps). Zde je nebezpečí, že emitent může ovlivnit vývoj indexu.

2. Lehce sledovatelný vývoj kursů

Pokud je podkladovým aktivem akciový index nebo jednotlivé akcie je možné jejich cenový vývoj dobře sledovat.

3. Nepřetržité obchodování

Indexové certifikáty se obchodují nepřetržitě během burzovní doby. Po skončení burzovního obchodování je možné obchodování online, které nabízejí discount brookers.

4. Malá potřeba kapitálu

Kdyby chtěl investor vytvořit portfolio, které by obsahovalo všechny tituly amerického indexu S&P 500, musel by 500krát nakoupit akciový titul. K tomu je potřeba velkého množství finačních prostředků. Indexové certifikáty může nakoupit každý investor i s malými finančními prostředky.

Pozn. Je nutné vzít v úvahu, že někteří emitenti a finační zprostředkovatelé požadují minimální velikost investice. A některé banky požadují rovněž minimální transakční poplatky.

5. Nízké transakční náklady

Při koupi indexových certifikátů existuje možnost redukované provize. Poplatky jsou pak stejné jako u dluhopisů.

6. Diverzifikace

Diverzifikací není investor vystaven prudkým výkyvům finančních trhů a klesá rizikovost investice. Pokud si investor koupí indexový certifikát např.na japonský akciový index Nikkei, bude jeho investice odrážet cenový vývoj velmi diversifikovaného portfolia 225 titulů.

7. Likvidita Důležitá je pro investora možnost rychlého nákupu a prodeje indexového certifikátu. Zde mají indexové certifikáty velkou výhodu. Na rozdíl od jiných finačních instrumentů jsou ceny certifikátů průběžně kótovány. Stále tak existuje pro investora možnost nákupu a prodeje. Díky Market-Making emitentů jsou indexové certifikáty velmi likvidní a pro investora by neměly nastat problémy při prodeji nebo nákupu indexových certifikátů.