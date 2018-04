Co už je sexuální obtěžování

Na vlastní kůži se se sexuálním obtěžováním setkalo téměř 12 procent dotázaných lidí. "Zatímco muži zažili osobně sexuální obtěžování v mizivém počtu případů, asi tři procenta, žen s podobnou zkušeností je téměř dvacet procent. Každá pátá žena tedy zažila nebo zažívá v práci harassment," říká Jana Hamanová z agentury SC&C, která prováděla průzkum.

Nejrizikovější skupinou jsou přitom středoškolačky. Oproti osmi procentům vysokoškolaček jich bylo sexuálně obtěžováno téměř 28 procent. "Vyplývá to patrně z nejčastějších pozic žen se středoškolským vzděláním. Jsou to sekretářky, asistentky, administrativní pracovnice," vypočítává Jana Hamanová.



Ženy, raději neprovokujte!



To, že častěji muži obtěžují ženy, je dáno podle odborníků jejich biologickou dispozicí. Neustálou podvědomou potřebou "lovit". V neprospěch mužů mluví i jejich častější nadřízené pracovní pozice, kterých mohou zneužívat. A ženy mnohdy podceňují signály, které mužům vysílají. Nelze se asi divit frivolním poznámkám mladíka, který má celý den na očích sexy kolegyni v ultramini sukénce, s odhaleným bříškem a obrovským výstřihem.

"Nejčastějším terčem jsou ženy, které čímsi provokují, které mají ve svém jednání cosi, co okolí signalizuje větší přístupnost. I když to může být jednání zcela nevědomé a mužem mylně vyložené," tvrdí psycholog Petr Šmolka.



Co vám vadí?



"Záleží na každém konkrétním člověku, kde má přesnou hranici svého vnímání," domnívá se psycholožka Alena Sehnalová. "Základ je vymezen zákonem, ale každý z nás má ještě svůj pocit. A ten je třeba respektovat!" doplňuje psycholožka. Co je vlastně sexuální obtěžování? Vymezuje ho osobní pocit každého, proti komu je namířeno. "Proto je tak těžké je hodnotit a ani zákon není schopen tohle přesně vymezit," myslí si psycholog práce Vladimír Täubner.

Jde pouze o osobní pocity postiženého. Co nám připadá jako normální projev slušnosti, by třeba Američané považovali téměř za osobní útok. "Ve Spojených státech jsem na univerzitě nesměl svým studentkám ani podržet dveře," vyprávěl světoznámý spisovatel Arnošt Lustig v televizním pořadu.



Slušně a diskrétně



Abyste zastavili jednání, které je vám nepříjemné, je třeba říci jasně, klidně a jednoznačně - ne. Nejdříve nejlépe diskrétně, beze svědků. "Pokud nepomůže jasné odmítnutí důvěrností a útoky budou pokračovat, vyhýbejte se rizikovým situacím, nebuďte s potenciálním obtěžovatelem o samotě," radí Petr Šmolka. Při pokračování problémů s obtěžováním je dalším krokem upozornění nadřízeného. Ten by měl navrhnout a zajistit řešení. "Pokud se tak nestane, obraťte se na odbory nebo na právníka," doporučuje Alena Králíková z Gender Studies, organizace zabývající se rovností pohlaví.



Co přesně vymezuje zákon?



Sexuálním obtěžováním se rozumí jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti.



Zdroj: MPSV ČR



ANKETA:

Setkal/a jste se někdy v práci se sexuálním obtěžováním?



ano: 23,4 %

ne: 70,0 %

odmítl/a odpovědět: 6,6 %



Byl/ a jste někdy sexuálně obtěžován/a?



ano 11,5 %

ne 83,2 %

odmítl/a odpovědět 5,3 %



Zdroj: SC&C, celkem bylo dotazováno 424 lidí