Co vám může zkazit dovolenou

Ubytují vás v jiném hotelu

Může se to stát. Cestovní smlouvy většinou obsahují ustanovení, že vás kancelář může ubytovat na jiném místě. Zároveň by tu však mělo být uvedeno, že náhradní hotel bude stejné nebo lepší kategorie. Solidní hotely a cestovní kanceláře své klienty odškodní, například tak, že najdou ve svém náhradním pokoji mísu s ovocem či jinou pozornost.

Místo, úroveň a vybavení pokoje a strava neodpovídají podmínkám smlouvy

Chtěli jste například pokoj s výhledem na moře v klidné části areálu mimo třídu s diskotékami, ale díváte se do dvora a pod okny se do noci baví ostatní hosté. Pokud jste svůj požadavek zanesli do smlouvy o zájezdu, neprodleně kontaktujte delegáta a žádejte nápravu. Stejně jako v případě, že v pokoji něco nefunguje nebo neodpovídá kvalita stravy.

Vzdálenost k pláži je podstatně delší, než je uvedeno ve smlouvě

Nechte si tuto skutečnost potvrdit podpisem od dalších účastníků zájezdu. I tato skutečnost je důvodem k reklamaci. Než podepíšete smlouvu, dejte si však pozor na označení vzdálenost „od moře“. Je to něco jiného než vzdálenost „od pláže“.

Přístup k moři je po hlavní silnici, pláže nejsou vhodné pro děti

Ptejte se předem na úroveň přístupové cesty. Zda například nebudete muset jít po hlavní silnici bez chodníku. Zejména pro rodiny s malými dětmi je důležitý i typ pláže a přístup do moře. Tyto skutečnosti byste si měli s cestovní kanceláří vyjasnit předem. Pokud by nebyly výslovně popsány ve smlouvě, těžko byste „hluboké moře“ následně reklamovali.

Problémům se zájezdem předejděte ještě před nákupem

1. Vyberte kancelář

Vyberte prověřenou cestovní kancelář pojištěnou proti úpadku, která vám odpoví na všechny otázky spojené se zájezdem a místem pobytu, a nikoli jen odkáže na katalog.

2. Zvolte dobře místo

Pokud možno zvolte místo, které vám doporučí přátelé či známí. Jestliže jedete do místa, o kterém nic nevíte, chtějte vidět v cestovní kanceláři „skutečné“ fotografie, nikoli jen naaranžované katalogové. Jestliže je nemá kancelář k dispozici, hledejte například na internetu ohlasy na uvedené místo (zadejte do vyhledávače název místa a projděte odkazy).

3. Prosaďte své požadavky

Při výběru zájezdu přesně specifikujte své požadavky, dbejte na to, aby byly obsaženy v cestovní smlouvě, případně, aby byly v katalogu, na který smlouva odkazuje.

4. Závady zaznamenejte

Pokud máte výhrady, spojte se s delegátem. Jestliže problémy neodstraní, sepište je a nechte si seznam podepsat od delegáta, případně od dalších účastníků zájezdu jako svědků. Udělejte si fotodokumentaci všech závad a nedostatků.

5. Máte-li důvod, reklamujte

Pokud nebyly závady odstraněny, ihned po návratu (nejpozději však do 90 dní) kontaktujte cestovní kancelář a předejte jí písemnou reklamaci, osobně nebo doporučeným dopisem. Do třiceti dnů byste měli dostat odpověď. Pokud se s cestovní kanceláří neshodnete na náhradě škody, můžete případ předat soudu.