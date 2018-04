Co vám pojišťovna ráda zamlčí?

Životními pojišťovnami a agentskými sítěmi je kapitálové životní pojištění prezentováno jako výhodná kombinace pojistné ochrany a spoření, na kterou je možné uplatňovat daňové odpočty. Mnoho klientů tak podlehne tlaku agentů a pojišťoven, aniž by se o skutečné výhodnosti a vhodnosti produktu předem přesvědčili. Z reklamních letáků a od prodejců pojištění se však mnoho zásadních informací nedoví, a tak jsme za ně oslovili všechny významné životní pojišťovny na trhu o poskytnutí relevantních informací, které by měly každého klienta při posuzování tzv. kapitálovek zajímat.

P ojistné podmínky, sazby a odbytné získáte snadno

Nejpozději od 1. ledna zdraží většina pojišťoven na trhu kapitálové životní pojištění a tak jsme v prvé řadě zjišťovali sazby kapitálového životního pojištění pro tyto nově uzavírané smlouvy. Zadána byla modelová situace: pojištění pro případ smrti nebo dožití s konstantní pojistnou částkou s běžně placeným pojistným pro ženu a muže ve věku 30 let, do věku 60 let na pojistnou částku 100 000 Kč, bez a včetně zproštění od placení v případě trvalé invalidity. V následující tabulce je uvedeno roční pojistné těch pojišťoven, které v daném termínu měly sazby k dispozici.

Roční pojistné bez zproštění od placení v případě trvalé invalidity Roční pojistné se zproštěním od placení v případě trvalé invalidity Pojišťovna TÚM Muž Žena Muž Žena CSLaP 2,40% 3 410 Kč 3 260 Kč 3 615 Kč 3 456 Kč Česká pojišťovna 2,40% 3 341 Kč 3 226 Kč 3 571 Kč 3 341 Kč ČSOB pojišťovna 2,40% nenabízí 3 480 Kč 3 240 Kč Generali* 2,25% 3 035 Kč 2 916 Kč 3 190 Kč 3 065 Kč Pojišťovna ČS 2,00% nenabízí 3 618 Kč 3 487 Kč Uniqa 2,40% nenabízí 3 404 Kč 3 337 Kč

* Sazba při sjednání pojištění na centrále. Při prodeji klasickou prodejní cestou je pojistné o 10 procent dražší.

Zdroj: Výpočty pojišťoven

K výše uvedenému příkladu zároveň pojišťovny ochotně poskytly velikost odbytného vyplaceného při výpovědi pojištění v různých letech trvání pojistné smlouvy. Zveřejnění pojistných podmínek smluv rovněž nečinilo pojišťovnám vesměs žádné problémy.

Odbytné při výpovědi smlouvy (zproštění od placení, předpokládané zhodnocení ve výši TÚM) Muž Žena Pojišťovna Po 5 letech Po 20 letech Po 5 letech Po 20 letech CSLaP 5 882 Kč 54 122 Kč 5 497 Kč 53 729 Kč Česká pojišťovna 8 543 Kč 57 128 Kč 8 280 Kč 56 988 Kč ČSOB pojišťovna 9 473 Kč 56 986 Kč 9 220 Kč 56 913 Kč Generali 6 709 Kč 53 919 Kč 6 510 Kč 53 791 Kč Pojišťovna ČS 9 741 Kč 58 600 Kč 4 997 Kč 50 481 Kč Uniqa 8 201 Kč 56 298 Kč 7 974 Kč 56 174 Kč

Zdroj: Výpočty pojišťoven

B ýt pojištěn a ještě výhodně spořit?

Ruleta místo pojištění. Investiční pojištění známé, neznámé. Čtěte ZDE.

Ze zaplaceného pojistného ve prospěch kapitálového životního pojištění je v prvé řadě uhrazena pojistná ochrana a veškeré náklady pojišťovny. Teprve zbylá část-rezerva je investována do aktiv, které vymezuje vyhláška Ministerstva financí. Pojišťovna při kalkulaci pojistného počítá s předpokládaným zhodnocením této rezervy ve výši technické úrokové míry . Pokud však investiční společnost či sama pojišťovna zhodnotí tuto rezervu o více než bylo garantováno, připisují pojišťovny podíly na výnosech.

Pojišťovny prezentují kapitálové životní pojištění jako výhodnou kombinaci pojistné ochrany a efektivního spoření. Je logické si tedy položit otázku, jak velká část zaplaceného pojistného je skutečně zhodnocována a jaká část hrubého zhodnocení rezervy bude skutečně pojištěnému připsána.

Velikost rezervy klient nezjistí. Pro její velikost je určující výše nákladů a poplatků a způsob, jakým jsou umořovány. To jsou však interní a tudíž neveřejné informace jednotlivých pojišťoven.

V pojistných podmínkách je obvyklá formulace, že podíly na výnosech budou připisovány podle pojistně-matematických zásad. Můžeme se také setkat s formulací pojistných podmínek, že o podílech na výnosech rozhodne valná hromada či představenstvo společnosti. Pojišťovny připisují podíly na zisku v závislosti na výkonu investičního portfolia aktiv kryjícího finanční umístění rezerv. Zhodnocuje-li pojišťovna celou rezervu vytvořenou ze všech smluv v pojistném kmeni, pak pojišťovna připisuje stejný podíl na výnosech u všech kapitálových smluv (např. Pojišťovna ČS). Větší část pojišťoven na trhu však odlišuje portfolia dle velikosti TÚM či způsobu placení pojistného. Pojištěným s různými produkty je pak v rámci pojišťovny připisováno odlišné zhodnocení. (např. ING, Uniqa, CSLaP či Česká pojišťovna).

Pojišťovny mohou investovat rezervy pouze do vyjmenovaných aktiv a to v určité maximální výši. Chce-li pojištěný alespoň částečně předvídat možnosti skutečně připisovaných podílů na výnosech, měl by vědět poplatek za správu investovaných rezerv. Z dotázaných pojišťoven konkrétně odpověděly ING, Pojišťovna ČS a CSLaP. U ING hrubé výnosy portfolia investic ve výši 5,8 resp. 6,95 procent vygenerují po odpočtu nákladů čisté zhodnocení rezervy klienta ve výši 4 resp. 5 procent, u Pojišťovny ČS vygenerují stejné čisté zhodnocení hrubé výnosy ve výši 4,35 resp. 5,53 procent a u CSLP 4,28 resp. 5,46 procent. Poplatky za správu portfolia však pojišťovny mohou upravovat podle aktuální situace na trhu. Většina pojišťoven dokonce odkládá zveřejnění připisovaných podílů na zisku jenom proto, aby na poslední chvíli mohly případně tento variabilní manažerský poplatek upravit podle připisovaných podílů na zisku u konkurence.

K up ochranu a zbytek investuj jinde

Životní pojištění je během na dlouhou trať. Před uzavřením smlouvy by měl klient zvážit, zda skutečně potřebuje navrhovaný způsob pojistné ochrany či nikoliv. Mnoho klientů se stále nechává zlákat na přísliby kombinace výhodného spoření a pojistné ochrany, aniž by tento produkt potřebovali. Pokud má klient zájem o pojistnou ochranu a zároveň vhodně umístit volné finanční prostředky, měl by uzavřít rizikové životní pojištění a zbytek investovat jinde. Pro tuto variantu jednoznačně hovoří i skutečnost, že stát může kdykoliv změnit (a také pravděpodobně změní) podmínky poskytování daňové podpory životního pojištění, čímž by kapitálové životní pojištění v současné podobě přišlo o darované konkurenční zvýhodnění. Prosejeme-li tak kapitálové životní pojištění sítem potřebnosti, výnosnosti, rizika, likvidity a otevřenosti poskytovaných informací, existují na trhu jednoznačně vhodnější varianty než toto „výhodné spoření“.

Jaké máte zkušenosti s poskytováním informací o pojistných produktech? Odpověděl vám prodejce ochotně na všechny otázky? Děkujeme za vaše názory a připomínky.