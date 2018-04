Co vám poradí v bance

Termín uzavření smlouvy jsme stanovili na 1. prosince 2007 a zdůraznili, že klientovi jde jen o spoření, čerpat úvěr v plánu nemá.

Každá spořitelna na to šla trochu jinak. Většina jich doporučila ještě letos na spoření vložit jednorázově 20 000 korun a tím získat jednu státní podporu navíc. Wüstenrot a Raiffeisen nastavily model tak, že klient získá osm státních podpor, u Hypo dokonce devět, což však znamená, že musí spořit o rok déle než u ostatních spořitelen. Přehled přinášíme v tabulce a komentář k postupu jednotlivých spořitelen v textu.

Liška zapomněla na státní podporu za rok 2007

Liška doporučuje spořit 1 700 korun pravidelně měsíčně. Přestože je plánovaný termín uzavření smlouvy v prosinci, spořitelna překvapivě nenavrhla jednorázový vklad 20 000 korun, kterým by klient získal jednu státní podporu navíc. Ve srovnání s ostatními modely se na úrocích také ukazuje, že je výhodnější peníze vkládat jednorázově, a to nejlépe na začátku roku, než spořit měsíčně. Navržená cílová částka 146 000 korun je dostačující, ačkoliv celkem klient našetří o dva tisíce víc. Poslední státní podporu totiž klient dostane dodatečně, když je smlouva ukončena, na účtu se tak neobjeví.

Hypo jako jediná zvýhodňuje spořicí smlouvy

Hypo radí spořit ročně, vždy k 1. prosinci na účet jednorázově vložit 20 400 korun, a model nastavila na sedm let a dva měsíce, čímž se dostala dokonce na devět státních podpor. Jako jediná stavební spořitelna i dnes nabízí úrokové zvýhodnění, když nebudete čerpat úvěr. Maximální bonus získáte, když si smlouvu uzavřete v tarifu Nadstandard 1,8 – kromě 20 procent z úroků připsaných za celou dobu spoření vám Hypo připíše ještě dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši jednoho procenta z cílové částky. Za tarif Nadstandard 1,8 však zaplatíte vyšší poplatek za uzavření – 1,8 procenta z cílové částky.

Pyramida vsadila na vklady začátkem roku

Pyramida doporučuje vložit v roce 2007 jednorázově 22 000 korun, pak vždy k 1. lednu 22 000 korun. Částka 22 000 korun je však poněkud nepochopitelná, k získání maximální státní podpory by stačilo o dva tisíce méně.

Buřinka zbytečně nadsadila cílovou částku

Buřinka radí stejně jako Liška spořit pravidelně měsíčně, a to 1 660 korun. Za letošek však doporučuje vložit jednorázově 20 000 plus poplatky, a tak získat zpětně plnou státní podporu za celý rok. Spořitelna jako optimální cílovou částku uvedla 369 000 korun, což je zbytečně moc a okamžitě se to odráží ve výši poplatků. Úspory dosáhnou celkem necelých 170 000 korun a tato suma by byla dostačující i jako cílová částka.

Raiffeisen mlží ohledně poplatků

Raiffeisen doporučuje do konce roku jednorázově vložit 22 000 korun a pak vždy k 5. lednu až do roku 2013 na účet dávat 20 000 korun. Příliš jasně banka nevysvětluje poplatky – spořitelna uvedla celkovou výši poplatků 311 korun – tedy jen roční poplatek za vedení účtu a zaslání výpisu, ve skutečnosti zaplatí klient celkem 3 776 korun, protože je třeba počítat všechny roky a přičíst i úhradu za uzavření smlouvy.

Wüstenrot počítá osm podpor

Wüstenrot jako nejvýhodnější frekvenci spoření vidí vložit v roce 2007 jednorázově 20 000 korun a pak dvacetitisícový vklad opakovat vždy k 3. lednu v letech 2008 až 2013. Spoření doporučuje přetáhnout do ledna 2014, čímž získáte další státní podporu navíc – osmou. Obdobně jako u Lišky je cílová částka sice nižší než úspory, ale státní podpora za rok 2013 a 2014 bude vyplacena dodatečně až po ukončení smlouvy, takže k překročení cílové částky nedojde.