Co vás čeká, když dostanete balík z ciziny

Pan Josef poslal z Chicaga své sestře do Česka dárek k narozeninám. Přestože zaplatil téměř 400 dolarů za doručení až do domu, jeho sestra se balíku nedočkala. Problém však nebyl v doručovací službě, ale v celních předpisech. Žena totiž odmítla za starší používaný notebook zaplatit clo a DPH ve výši 3 100 korun. Dárek proto nyní putuje zpět za oceán.

S čím musíte počítat, když vám někdo pošle soukromý balík

Pokud vám někdo na naše území pošle zásilku ze třetích zemí čili ze států mimo Evropské společenství (seznam zemí, které nepodléhají celnímu řízení, najdete zde), vždy balík dorazí na "celní poštu" do Prahy 5. Jestli si necháte balík dopravit některou ze společností (například DHL, PPL, FedEx) letecky, pak přistane na letišti v Praze-Ruzyni.

Každá zásilka ze zemí mimo Evropské společenství prochází celní kontrolou. Tady se rozhodne, jestli zásilka doputuje k adresátovi bez poplatku, nebo zda bude třeba doplatit clo, DPH, případně oboje.

Rozbalují každý balík? Podle mluvčí Generálního ředitelství cel Martiny Kaňkové ne. "Pokud však nelze podle průvodních dokladů přesně určit, co a v jaké hodnotě balík obsahuje, má Česká pošta právo požádat celní úřad o prohlédnutí zásilky. Rozbalit ji tedy může jen za přítomnosti celníka, který na prohlídku dohlíží," vysvětluje Martina Kaňková. To, že vám zásilku rozbalili, poznáte podle orazítkované nálepky Otevřeno pro celní účely.

Kdy a kolik zaplatíte

Jestli dostanete balík třeba od příbuzných jako paní v úvodu, jde podle informací celní správy o zásilku mezi soukromými osobami. A pro tu platí následující pravidla:

Zásilky do hodnoty 45 eur (1 150 korun) jsou od cla i DPH osvobozeny, měly by bez problémů dorazit k vám domů. Osvobozeny jsou také tabákové výrobky, alkoholické nápoje či parfémy, káva a čaj do určitého množstevního limitu (více zde).

Na zásilky, které maji hodnotu vyšší než 45 eur, je vyměřené clo (do 700 eur lze použít jednotnou sazbu 2,5 procenta) a DPH 20 procent. Přepočítávací kurz najdete zde. Takto vypočtený celní dluh doplatíte při převzetí zásilky.

Když mají celníci podezření, že uvedená cena podle přiložených dokladů (celního prohlášení) neodpovídá skutečné hodnotě zboží v balíku, určí ji podle svých tabulek, případně ceny odpovídajícího výrobku. Zásilka mezitím putuje do dočasného skladu. Adresát potom dostane výzvu, aby se k ceně vyjádřil, případně doplnil potřebné dokumenty.

Při zaplacení cla máte dvě možnosti. Buď se necháte v celním řízení zastoupit poštou a za její služby také zaplatíte. Nebo si vyřídíte vše sami. Pak však musíte do Prahy. Podle slov Martiny Kaňkové tak mnozí lidé raději obětují cestu do Prahy, kde vše vyřídí na jednom místě. Ušetří tak čas, peníze za zastoupení poštou a úložné ve skladu. Poplatku 96 korun poště za předložení zásilky celnímu úřadu se však nevyhnou.

Když odmítnete zaplatit, zásilka se vrací

"Jestliže příjemce odmítne poplatky zaplatit, zboží nedostane," vysvětluje Martina Kaňková a dodává, že v takovém případě zůstává zboží 20 dní v dočasném skladě a ve většině případů se vrací zpět odesílateli na jeho náklady.

Pokud si objednáte nějaké zboží z internetového obchodu, který sídlí mimo Evropskou unii, je zboží od všech dalších poplatků osvobozené pouze do hodnoty 22 eur. Za zásilky v hodnotě 22 až 150 eur zaplatíte 20procentní DPH a za dražší si k DPH připlatíte ještě clo. Více informací najdete v článku On-line nákupy ze zemí mimo EU už nejsou tak výhodné.