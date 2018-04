Co vás čeká na Úřadu práce

Ztráta zaměstnání je pro většinu lidí velmi nemilou zkušeností. Někdy se však dozvíte předem, že budete propuštěni, čili ještě před uplynutím výpovědní lhůty máte možnost obrátit se na kterýkoliv úřad práce a nechat se zařadit do evidence zájemců o zaměstnání. Od této chvíle budete informováni o vhodných pracovních místech.

Co musíte mít s sebou

Po skončení výpovědní doby zajděte v místě svého trvalého pobytu na úřad práce, kde vyplníte žádost o zprostředkování zaměstnání. K tomu potřebujete občanský průkaz a doklad o ukončení zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo studia. Žádost o zprostředkování zaměstnání i žádost o podporu v nezaměstnanosti si můžete stáhnout z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí a vyplnit v klidu doma. Přinést je pak však musíte osobně.

Pro rozhodnutí o hmotném zabezpečení(tj. pro to, abyste dostali podporu) ještě navíc doložíte potvrzení o zaměstnání v posledních třech letech a o průměrném měsíčním čistém výdělku od posledního zaměstnavatele. Ti, kteří naposledy vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, předkládají úřadu práce potvrzení z příslušné správy sociálního zabezpečení.

Za cestu na pracák se nemusíte stydět

„Také jsem patřila k těm, kterým na úřad práce nechtělo. Styděla jsem se i před vlastní rodinou. Cítila jsem se tak ponížená, že jsem po dvaceti letech najednou bez místa, že jsem úplně propadla depresi a nemohla z domu. Pomohl mi až psycholog,“ vzpomíná pětačtyřicetiletá Helena. „Teprve pak jsem zjistila, že být v registru uchazečů má i své výhody. Udělala jsem si rekvalifikační kurz a po necelém roce opět pracuji.“

Jsou lidé, kteří doufají, že si nějaké zaměstnání brzy najdou a s registrací na úřadu práce otálejí. Někteří nezaměstnaní se za svoji situaci i stydí. Rozumné to není, protože musejí z už tak zmenšeného rodinného rozpočtu platit své zdravotní pojištění. Kdežto za registrovaného uchazeče o práci hradí zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění sice ne, ale doba, po kterou je člověk veden v evidenci úřadu práce, se mu započítává jako účast na důchodovém pojištění.

Tisková mluvčí ostravského úřadu práce podotýká, že mnoho lidí prožívá pokoření, když jsou propuštěni. Čím starší člověk, tím to snáší hůře. „Nestyďte se vyhledat odbornou pomoc a včas situaci řešte, než se ještě zhorší. U nás na úřadě funguje také psycholog, který může registrovaným uchazečům pomoci radou nebo doporučit vhodnou rekvalifikaci podle jeho schopností,“ dodává Baďurová.

Kolik dělá podpora

Výše hmotného zabezpeční v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání v rozhodném období, což znamená, v posledních třech letech před zařazením do evidence. V případě, že jste naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, výše podpory se vám stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu.

První tří měsíce dostáváte podporu ve výši padesáti procent a pak pětačtyřiceti procent. Po dobu rekvalifikace to dělá šedesát procent. Finanční zabezpečení se vyplácí po dobu šesti měsíců, délku této doby však může ovlivnit rekvalifikace, pracovní neschopnost, nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nástup na vojenskou nebo civilní službu.

U lidí nad padesát let se podpora vyplácí devět měsíců a u pětapadesátníků a starších celý rok. „Pracovníci úřadu práce se snaží lidem nabízet práci tak, aby jim co nejvíce vyhovovala. Měla by odpovídat vašemu zdravotnímu stavu, pokud možno kvalifikaci či třeba vzdálenosti od vašeho bydliště. Zohledňují i péči o malé děti. Pokud ji však odmítnete bez uvedení vážných důvodů, mohou vás z evidence vyřadit,“ varuje Baďurová.

Podmínky pro podporu se zpřísní

Mezi těmi, kteří jdou na úřad práce, bývají i absolventi škol. Na zprostředkování zaměstnání mají nárok stejně jako ostatní a na podporu v nezaměstnanosti jen v případě, že poslední tři roky někde alespoň dvanáct měsíců pracovali. „V budoucnu to budou mít s vyplácením podpory asi složitější lidé, kteří byli propuštěni pro hrubé porušení kázně na pracovišti, třeba za alkohol. Dnes úřad práce nezkoumá, proč dotyčný ukončil pracovní poměr, ale chystají se změny, které podmínky pro získání podpory zpřísní,“ konstatuje Baďurová.

Jakmile se vám poštěstí a najdete místo, máte povinnost to úřadu práce oznámit nejpozději v pracovní den předcházející dni nástupu do zaměstnání. Do osmi dnů je nutné také doložit například pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti.

Box:

I když berete podporu, můžete si přivydělat, ale vždy je třeba to na úřadu práce hlásit a do osmi dnů i doložit. Kombinace uvedených možností je povolena, ale pozor - odměny z přivýdělků se sčítají a nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy, která je v současné době 8.000,- Kč.

Pracovní nebo služební poměr – činnost vykonávaná v rozsahu kratším než polovina stanovené pracovní doby a měsíční výdělek roven maximálně polovině minimální mzdy (v současnosti se jedná o 4000,- Kč hrubého).

Dohoda o provedení práce – měsíční odměna rovna maximální polovině minimální mzdy.

Dohoda o pracovní činnosti – měsíční odměna rovna maximální polovině minimální mzdy. Krátkodobé zaměstnání – po dohodě s úřadem práce, a to maximálně na 3 měsíce. Odměna není sledována.