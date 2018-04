Co vás čeká při žádání o hypoteční úvěr

Finanční poradci doporučují: dokud si nezvolíte finanční ústav a ten vám nepřislíbí úvěr, nepodepisujte žádné smlouvy a neplaťte žádné rezervační poplatky. Dvojnásob to platí, jestliže je váš příjem na hranici, kterou jsou banky ochotny v případě budoucího dlužníka akceptovat. Pokud by banka úvěr neschválila nebo se vyřízení žádosti protáhlo, mohli byste se dostat do potíží s majitelem nemovitosti, kterou chcete koupit, případně realitní kanceláří nebo stavební firmou, a přijít o uhrazené zálohy a rezervace.

V případě stavby je ideální, abyste za vlastní peníze pořídili pozemek, případně financovali část stavby domu. Banka totiž uvolňuje půjčku na základě zástavy nemovitosti. Zástavou může být pozemek, případně i rozestavěná stavba. Pokud si chce stavebník půjčit i na parcelu a zahájení stavby, může se hypotéka zkomplikovat. Některé banky řeší první čerpání peněz směnkou, kterou stavebník podepisuje. Možný je i jiný typ úvěru, který je zajištěn například ručiteli a který se posléze „překlopí“ na hypotéku. Nebo můžete ručit jinou nemovitostí a po kolaudaci nové lze zástavu změnit.

KOUPĚ I STAVBA

1. Informační schůzka v bance

Dozvíte se na ní, co budete pro vyřízení žádosti o úvěr potřebovat, zda a v jaké výši máte šanci hypotéku získat. Měli byste dostat seznam všech podkladů, které musíte spolu s vyplněnou žádostí bance odevzdat. Banka po vás bude chtít mimo jiné:

- potvrzení o výši příjmu ze mzdové účtárny s aktuálním datem, nebo v případě, že podnikáte, daňová přiznání s razítkem finančního úřadu

- podklady k nemovitosti, k níž má být zřízeno zástavní právo (ve většině případů ta, která se za úvěr pořizuje), tedy originál výpisu z katastru nemovitostí, originál snímku katastrální mapy, které získáte na katastru nemovitostí, nabývací doklad k nemovitosti, kde je uveden současný vlastník, ocenění nemovitosti; stavebník navíc: stavební povolení, projektovou a stavební dokumentaci, smlouvu o dílo, položkový rozpočet, stavební povolení, geometrický plán, doklad o proinvestování vlastních peněz a ocenění budoucí nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí na pozemek, případně další dokumenty

- doklad o investovaných vlastních prostředcích; za vlastní peníze se považují například úspory, vklady či úvěr ze stavebního spoření, případně jiný úvěr od banky či třetí osoby

- vyplněnou žádost o úvěr včetně údajů o příjmech a výdajích vaší domácnosti

- smlouvu nebo její návrh či smlouvu o smlouvě budoucí, tedy dokument, že se byt či dům stane vaším majetkem

- poplatek za vyřízení žádosti o úvěr; některé banky chtějí alespoň jeho část předem, jiné ho naúčtují až poté, co podepíšete smlouvu

KOUPĚ

2. Kupující a prodávající sepíšou smlouvu o budoucí smlouvě kupní, nemovitost je třeba nechat ocenit.

3. Banka schvaluje žádost o úvěr.

4. Kupující a prodávají podepisují kupní smlouvu.

5. Kupující podepisuje v bance smlouvu o hypotečním úvěru. Současně se uzavírá i zástavní smlouva k nemovitosti.

6. Kupní a zástavní smlouvu je třeba doručit katastru nemovitostí, za vklad zástavní smlouvy se platí 500 korun.

7. Kupující uzavírá pojistky - na nemovitost a životní.

8. Kupující vyzvedává z katastru nemovitostí aktuální výpis.

9. Na základě předchozích dokumentů banka uvolňuje peníze.

10. Po vyčerpání hypotéky začíná klient v dohodnutém termínu splácet.

STAVBA

2. Banka schvaluje žádost.

3. Stavebník uzavírá pojistku budoucí nemovitosti a životního pojištění.

4. Banka sepisuje se stavebníkem zástavní smlouvu na pozemek, případně na rozestavěnou stavbu s pozemkem, smlouvu vkládá do katastru nemovitostí.

5. Banka uvolňuje peníze po zapsání zástavy. Poskytne vždy jen určité procento z aktuální ceny nemovitosti. Během stavby je ji proto nutné několikrát přecenit.

6. Splácení. Po vyčerpání hypotéky ji začíná klient v dohodnutém termínu splácet.

Co je hypotéka?

Hypotéka je dlouhodobý úvěr na nemovitost v osobním vlastnictví. Doba splatnosti se pohybuje od 5 do 30 let. Podle finančních poradců je optimální splácet úvěr 15 nebo 20 let. Při kratší době vysoké splátky silně zatěžují rodinné rozpočty, při delších se zase úvěr kvůli úrokům neúměrně prodražuje. Jako zástava slouží nemovitost, obvykle pořizovaná.

Roční úrok se v současné době pohybuje v případě, že platí po dobu příštích pět let, zhruba od 5 do 7 procent. O konkrétní výši rozhoduje především bonita klienta, tedy jeho schopnost splácet, a typ nemovitosti.

Hypotéku nabízí devět hypotečních bank: Česká spořitelna, Komerční banka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Českomoravská hypoteční banka (ČMHB), Československá obchodní banka (ale ta své klienty předává spřízněné ČMHB), Živnostenská banka a od loňského listopadu nově i Wustenrot hypoteční banka.