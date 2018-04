Co vás zajímá o daních pro důchodce a studenty

Čtěte v úterní MF DNES Daně pro důchodce a jak si správně vyplnit daňové přiznání, když máte příjmy z ciziny, se dočtete v úterním vydání přílohy Peníze. .

Prohlášení k dani je nutné podepsat do 30 dnů od vstupu do zaměstnání a dále každoročně nejpozději do 15. 2. následujícího roku. Pozdější – zpětný – podpis Prohlášení za ukončený kalendářní rok již není možný.Pokud vám na řádku 71 daňového formuláře (to je ten, kde se projeví daň po odpočtu slev) vyjde záporné číslo, napíšete sem nulu. Znamená to, že daně platit nebudete, ale také vám nebude stát nic vracet.O přeplatek můžete požádat pouze v případě, že vám vyjde záporná částka na řádku 91, tedy po započtení záloh na daně, které za vás už odvedl zaměstnavatel (týká se pracovní smlouvy a dohod o provedení práce či o pracovní činnosti, kde byla odváděna zálohová daň) a daňového zvýhodnění na děti.Osm měsíců, tedy 8 x 890 = 7 120 korun.Pokud měl příjmy od jediného zaměstnavatele, daňové přiznání podávat nemusí. Pokud by měsíční odměna nepřesáhla 5 tisíc korun a on nepodepsal prohlášení k dani, bude uplatněna srážková daň ve výši 15 %, kterou nelze vrátit ani v daňovém přiznání. Pokud by prohlášení podepsal, je možné daňové přiznání podat, uplatnit slevy na dani a požádat o vrácení zálohové daně.Pokud vaše penze nepřesáhla za rok 2008 výši 198 tisíc korun, do přiznání ji nikam neuvádíte. Jestli jste pobíral důchod vyšší, tak částku, o kterou roční penze převýší limit, uvedete do přílohy 2 jako ostatní příjem podle paragrafu 10.Sleva na poplatníka se vás týká také, můžete si odečíst 24 840 korun. Pak vám vyjde, že nebudete platit žádnou daň. Daňové přiznání však vyplnit a podat musíte.