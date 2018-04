Co vědět o přenosu čísla

1. Kolik za přenos čísla zaplatím?

Ze zákona o elektronických komunikacích a prováděcího předpisu Českého telekomunikačního úřadu vyplývá, že poplatek za přenesení čísla může po zákazníkovi chtít pouze přejímající operátor, tedy ten, ke kterému odchází od svého původního. Operátoři však o zákazníky stojí a tak je žádným vysokým poplatkem neodrazují.

Eurotel: bez poplatku

T-Mobile: 1 koruna

Vodafone: 1 koruna

2 . Lze zrušit již podanou objednávku na přenos?

Objednávku je možné zrušit až do naplánování data přenesení čísla. A to jak u nového operátora, tak i u toho, kterého opouštíte.

3. Je možno přenést pevné číslo?

Nikoli, přenášet pevná čísla na mobilní telefony možné není.

4. Jak dlouho trvá celá operace?

Operátoři odpovídají, že celý proces by neměl přesáhnout 14 dnů. Záleží na tom, v jaké lhůtě podá zákazník žádost o přenos čísla u původního operátora poté, co získal kód přenosu u nové společnosti. Měl by to stihnout do deseti dnů. Od uvolnění čísla by měla aktivace v nové síti proběhnout do dvou týdnů.

5. Co může znemožnit přenos čísla?

Situací, které mohou přenos telefonního čísla k jinému operátorovi zkomplikovat, je několik:

- nebyla úspěšně provedena autorizace, například proto, že se liší identifikační údaje zákazníka ve smlouvě a v průkazu totožnosti,

v případě neúspěšné autorizace má zákazník dva další pokusy během následujících sedmi pracovních dní

- klient má dluhy; dokud je nevyrovná, na přenos může zapomenout, u předplacených karet někteří operátoři nechtějí přenos

povolit, pokud se kredit rovná nule, je tedy třeba dobít

- zapomenutý PUK; například Eurotel žádá po zákaznících s předplacenou kartou, aby sdělili kód PUK

- identifikace objednávky neodpovídá účastnickému číslu; jde o administrativní chybu, problém bývá na straně operátorů

- číslo, které chcete převést je evidováno jako odcizené

- jde o číslo se smlouvou na dobu určitou, takové nelze v době platnosti smlouvy převést

6. Jak poznám, do které sítě volám?

Cena za volání v rámci jedné sítě se může lišit od hovoru ke konkurenci, proto je důležité vědět, čí číslo vytáčíte. Na první trojčíslí (například 602, 603, 777) se již spolehnout nemůžete. Bývalý Eurotel může být nyní třeba T-Mobile. Máte tři základní možnosti, jak zjistit, které síti číslo patří:

- pomocí takzvané hlášky

Před hovorem se ozve hlasové oznámení, že voláte mimo svoji síť nebo v rámci ní. Pouze u hovorů směřovaných na převedená čísla.

Eurotel: aktivace hlášky pomocí SMS ve tvaru HLASKA A na číslo 999111

T-Mobile: aktivace hlášky pomocí SMS ve tvaru HLASKA A na číslo 4603

Vodafone: automaticky aktivní

- na internetových stránkách operátora

Eurotel: www.eurotel.cz/jnp/cz/ services/service/cz-services-data-Container-PomuzemeVam-prenositelnost- 05_formular.html

T-Mobile: www.t-mobile.cz/kamvolam

Vodafone: http://portace.vodafone.cz/mnp_pricingtrans.php

- prostřednictvím SMS operátora

Eurotel: pošlete SMS ve tvaru CCCCCCCCC DD.MM.YYYY (C – dotazované číslo, 9 znaků, D – den, M – měsíc, Y – rok) na číslo 999333. Datum není nutné, mezi posledním číslem a dnem musí být mezera, nebo pomocí hlasového konverzantu na bezplatné lince *33

T-Mobile: pošlete SMS ve tvaru SIT_telefonní číslo (kde _ je mezera, například SIT 604123456) na číslo 4603

Vodafone: tvar SMS short kodu je: CISLO KDE CCCCCCCCC (hledané číslo) odesílá se na 7700

V případě SMS se doporučuje ověřit čísla na internetových stránkách nebo prostřednictvím SMS na operátora.

7 . Co operátoři odpoví

Pošlete SMS s dotazem, kterému operátorovi chcete volat a čekáte. Informace přijde během pár sekund. T-Mobile a Vodafone vám odpoví, že nebudete volat do své sítě, Eurotel v SMS pouze informuje, že číslo „nebylo přeneseno“. To však není nic platné člověku, který nezná zpaměti všechny začáteční čísla jednotlivých operátorů.

T-Mobile: Telefonní číslo není ze sítě T-Mobile

Vodafone: Zadané číslo není ze sítě Vodafone

Eurotel: Vámi zadané číslo nebylo k datu 7. 2. 2006 přeneseno