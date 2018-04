Co vlastně znamená HR?

Základem náplně práce oddělení HR neboli lidských zdrojů je výběr nových zaměstnanců. HR utváří každou firmu: jeho činnost je prvním dílkem řetězce, který musí být pevný, neboť jen kvalitní zaměstnanci budou odvádět kvalitní práci.

Pří výběru nových pracovníků a personálního doplňování týmů hraje roli několik faktorů:

kvality uchazečů - jejich vzdělání, praxe, znalosti a zkušenosti,

výběr uchazečů s ohledem na stávající zaměstnance.

V případě, že má podnik minimální míru fluktuace, je jasné, že jsou zaměstnanci spokojeni (za předpokladu běžných podmínek – v kraji je dostatek pracovních míst, v podniku jsou průměrné platy apod.).

HR má na starosti i péči o zaměstnance Oddělení HR vybírá zaměstnance a poté se o ně stará, aby se ve firmě cítili dobře. Zajišťuje jim dobré pracovní podmínky i například vzdělávání.

HR jako nositel změny

Zvláště v současné době, kdy je nutná flexibilita fungování firem a rychlá reakce na potřeby a změny trhu, je nezbytné pracovat se zaměstnanci o to intenzivněji. HR oddělení je výchozím bodem ke změnám, ať již se jedná o výběr nových pracovníků, školení či přeorganizování práce těch stávajících.

V těžké hospodářské situaci je nutné mít kvalitní personální zaměstnance, kteří jsou schopni analyzovat situaci a zpracovat adekvátní postupy. Pro firmy budou jejich výsledky existenční záležitostí: mnoho firem končí v konkurzu, ale jsou i takové, které navzdory nepříznivým podmínkám prosperují! Nutná je změna: ustrnutí na zavedených postupech může mít fatální následky.

Změny ve společnosti a HR

Změny, které probíhají v oboru HR, jsou výsledkem změn fungování celé společnosti. Firmy začínají fungovat odlišně. Nastupující generace, známá jako generace Y, má navíc jiné požadavky na zaměstnání. To vše působí na chod podniku a následnou podobu personálních plánů.

Nová generace spíše upřednostňuje flexibilní možnosti úvazků, což je možné i díky širšímu využívání informačních technologií. Tyto a další podobné změny zaznamenává primárně HR oddělení, které by mělo informovat management a navrhovat řešení.

Firma, která bude připravena na nastupující generaci, získá loajální a kvalitní pracovníky, kteří budou konkurenceschopní. V případě, že pro ně podnik podmínky nevytvoří, ustrne.

Komunikace: HR a management

Jedním ze základních kamenů správného fungování firmy je komunikace mezi různými odděleními. Někdy opomíjená komunikace je mezi managementem a HR.

Spolupráce na základě bodového seznamu potřeb a charakteristiky volné pracovní pozice nebo zadání výběru školení s žádnou či minimální konzultací nemůže konkurovat osobnímu detailnímu přístupu. HR oddělení nemají vyhodnocovat jen situaci uvnitř podniku, ale také poptávku na trhu.

Firma by měla reagovat na změny ve vnějším prostředí, o kterých bude informována svým personálním oddělením nebo agenturou, a přizpůsobit tomu nabídku pozic, formu i náplň práce.

Na druhou stranu by měl management podrobně informovat HR oddělení o svých záměrech do budoucna a představit konkrétní profily ideálních zaměstnanců. Sestavení byznys plánů, ať krátkodobých či dlouhodobých, by mělo probíhat ve spolupráci těchto částí firmy. Jen tak dosáhne společnost nejvyšší míry efektivity: při výběru zaměstnanců a posléze ve výstupech.

Proměny HR



Fungování HR oddělení se pomalu posouvá od hledání vhodných zaměstnanců (nebo také pracovního místa, nahlédneme-li HR ze strany uchazečů) k významné složce byznys plánu. Tím se mění i jeho vnímání: samozřejmě i díky propagaci tohoto oboru a seznamování veřejnosti se základními body jeho práce.

Veřejnost se totiž s HR setkává v podobě personálních agentur a při pracovních pohovorech. I zde je patrná další změna: lidé dnes častěji při hledání zaměstnání využívají agentury. Dalo by se říci, že HR pracovníkům se pomalu, ale jistě, dostávají pozornosti.

Oddělení HR bývá ve stínu podniku, který však z velké části pomáhá vytvářet a jehož chod udržuje. Fungování této části firmy bývá mnohdy nedoceněné – obzvlášť veřejností, která často o její existenci nemá tušení. Je to však do jisté míry dáno podstatou práce: nebýt vidět, a přitom pomáhat firmě k prosperitě na základě personálního výběru. Situace se ale oproti posledním letům výrazně zlepšuje.

Na HR uvnitř firmy je vidět, že firma funguje jako celek a každá její část je důležitá: výsledky se promítnou na výstupech několika vyvolených, kteří komunikují s veřejností nebo obchodními partnery. HR pracovníci v tomto ohledu nemají lehkou pozici, ale zato velkou zodpovědnost. Právě u nich začínají veškeré změny.