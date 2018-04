Co vše se počítá do penze

Když jste zaměstnaní, platí za vás sociální pojištění zaměstnavatel a doba, kdy jste v pracovním poměru, se vám započítává jako odpracovaná léta k důchodu. Jestli podnikáte, přihlásíte se na správě sociálního zabezpečení a pojistné si hradíte sami.

Když nepracujete

Ale co když si hledáte práci, připravujete se na zaměstnání, jste dlouhodobě nemocní, pečujete o malé děti... Ačkoliv v té době neplatíte žádné pojistné ani ho nikdo neplatí za vás, započítává se vám do 25 let, které potřebujete být pojištěni, abyste mohli žádat o důchod. Podle úřední terminologie jde o takzvanou náhradní dobu pojištění.

Nepočítá se však úplně všechen čas. Náhradní doba funguje až od chvíle, kdy je člověku 18 let. Studium na střední škole do ní tedy započtete jen poté, co jste dosáhli plnoletosti. Jinak je to u lidí, kteří dokončili SŠ do roku 1995 – jim se do pojištění počítá. V některých případech se pro výpočet důchodu náhradní doba krátí a započte se z ní pouze 80 procent.

Kdybyste nabyli dojmu, že stačí usilovně studovat, rodit děti a pečovat o ně, být nezaměstnaní a nemocní, a nakonec dostanete důchod, jste na omylu. Zaprvé by takový důchod byl zanedbatelný, aktuálně 2 940 korun, a zadruhé, náhradní doby fungují, jen když jste byli alespoň rok opravdu pojištěni (zaměstnaní či podnikatelé).

Dohoda je jiná

Pracujete-li jen na dohodu o provedení práce, z výdělku neodvádíte pojistné, a tudíž se tato doba do výpočtu důchodu nezahrnuje.

Studia

Do konce roku 1995: jako náhradní doba pojištění se počítá nejvýše šest let studia po dosažení plnoletosti. Středoškolské studium do 18 let se v tomto případě počítá také, ale jako řádná doba pojištění, takže šestiletý limit nijak neovlivňuje.

Od počátku roku 1996: pokud jste studovali po roce 1995, počítá se také nejvýše šest let. Pro určení doby pojištění je to plných 6 let, pro samotný výpočet výše důchodu se však vezme jen 80 procent z nich, tedy 4,8 roku.

na co si dát pozor Uznává se studium na školách v ČR (ČSFR, ČSSR), pokud jste studovali v zahraničí, pak jen ve chvíli, kdy je studium ministerstvem školství postaveno na roveň studiu v ČR. O tom vydá ministerstvo rozhodnutí, potřebný formulář je na , do vyhledávače zadejte „Uznávání studia na zahraničních vysokých školách“.

Vojna, vězení

Mužům, kteří vykonávali povinnou základní vojenskou službu, se doba na vojně počítá v plném rozsahu. Obdobné je to s časem, který strávili na vojenském cvičení. Ti, kdo byli na civilní službě, budou ji mít uznanou jako náhradní dobu pojištění také.

V případě civilní služby se však pro výpočet bude redukovat na 80 procent. Tedy celá doba se započte do pojištěných let (aby člověk dosáhl nejméně 25 let pojištění), 80 procent doby se započítá, až bude za pojištěné roky zjišťovat procentuální navýšení.

rada mf dnes Pokud byl někdo ve vězení, doba pojištění se mu počítá, když byl zařazen do práce. Složitější je to

s vazbou. Ta se bere jako neplacené volno – kdo byl ve vazbě celý kalendářní měsíc, nebude mu započten. Když ale nastoupí například 6. května a pustí ho 20. června a před tím i potom pracuje, započtou mu oba měsíce.

Bez práce

Do konce roku 1995: doba, kdy jste byli registrováni na úřadu práce, se započítává neomezeně. Pro výpočet výše důchodu však úřad vezme jen 80 procent.

Od počátku roku 1996: počítá se vždy plně doba, kdy jste dostávali podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Další doba, kdy jste byli u úřadu registrováni, ale podporu už nedostávali, se rozlišuje podle věku. Kdo je nezaměstnaný a přitom mladší než 55 let, úřady mu uznají jeden rok. Starším než 55 let tři roky. I zde se doba počítá celá, pro účely výpočtu výše dávky se krátí na 80 procent.

Na co dát pozor: Hranice rok (u lidí do 55 let) nebo tři roky (u starších) platí celkově. Kdo byl v životě například nezaměstnaný dvakrát dva roky, nemůže si je sečíst. Opakovaně se počítá jen doba, kdy člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Péče o nemocného

Když jste pečovali třeba o nemocné rodiče a péče byla tak náročná, že jste kvůli tomu nechodili do práce, doba péče se vám také do důchodu započítá.

Do konce roku 2006: roky vám započítají, pokud jste pečovali o člověka úplně bezmocného nebo částečně bezmocného (a staršího 80 let), se kterým jste žili ve společné domácnosti. Soužití není třeba, když šlo o osobu blízkou, třeba právě rodiče.

Od ledna 2007: Úřady započtou dobu péče podle stupňů závislosti toho, o koho pečujete. Zápočet funguje pro středně těžkou, těžkou i úplnou závislost. To, jak je váš blízký na vaší péči závislý, si nemůžete domýšlet sami, určuje to úřad a podle toho pak také vyplácí postiženému příspěvek na péči. Opět platí, že když není nemocný příbuzný, musíte s ním bydlet.

Na co dát pozor: Pokud jste skončili v práci a vzápětí v takzvané ochranné lhůtě onemocněli, i doba této nemoci se vám bude počítat jako náhradní.

Rodičovství

na co si dát pozor Když rodiče pečují dlouhodobě o těžce zdravotně postižené dítě nebo o dítě v některém stupni závislosti, musí o zápočet doby žádat, ať už jde o muže nebo ženu.

Péče o dítě do čtyř let se bez problémů plně započítává ženám. Může se započíst i mužům, ale tady je situace trochu komplikovaná.

Do června 2007: péče o dítě se mužům započítává, pokud do dvou let od jejího skončení požádali o zápočet této doby. Přitom někteří z takových mužů mohou o započtení žádat i dodatečně. Jsou to ti, kdo péči ukončili v době od 1. ledna 1996 do 30. června 2005.

Od července 2007: Muži již nemusí dávat žádnou speciální přihlášku. Stejně jako ženám jim stačí, když v době, kdy budou žádat o důchod, doloží čestné prohlášen, že o dítě pečovali.

Žena jde do penze dřív, i když vychovala nevlastní dítě

Od konce roku 1995, kdy odcházeli do starobního důchodu muži v 60 a ženy v 57 až 53 letech (za každé vychované dítě se ženám snižuje věk odchodu do důchodu o jeden rok, maximálně však za pět dětí), se za každý další rok přičítají mužům dva a ženám čtyři měsíce. A to dokud nebude důchodový věk u mužů 65 a u žen 62 až 65 let.

Pravidlo o odečítání roků za dítě se týká jen žen, muži si nic neodečítají. Vychované dítě nemusí být nutně dítě vlastní či osvojené, ale i takové, které žena převzala do trvalé péče. Rok si může odečíst například i žena, která vychovala potomka svého manžela, který mu byl svěřen do péče. Podmínkou je, že o dítě pečovala do jeho 18 let alespoň po dobu 10 roků (nemusí jít o souvislou dobu). Podmínku splní i žena, která se dítěte ujala až po jeho osmých narozeninách a vychovala ho až do jeho zletilosti, nejméně však pět let.

Poznámka: čísla udávají roky + měsíce. Přesné datum odchodu do penze vám ukáže kalkulačka na portálu MPSV.