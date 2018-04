Co vše vás zajímá o daních

Do podnikání jsem zakoupil auto, které jsem dva roky odpisoval. V září loňského roku jsem koupil pro podnikání auto nové a dosavadní jsem daroval manželce. Jak je to s odpisováním? Do nákladů dám provozní náklady auta ke dni vyřazení? J. P., Tábor

V roce, kdy jste auto vyřadil ze svého obchodního majetku, můžete uplatnit jeho odpis pouze v poloviční výši připadající na dané zdaňovací období. Protože jste auto daroval manželce, nemůžete jako daňově uznatelný výdaj uplatnit jeho zůstatkovou cenu. Vaše manželka měla povinnost do 30 dnů podat přiznání k dani darovací a v něm uvést, že auto obdržela do jednoho roku po jeho vyřazení z obchodního majetku dárce. Proto musí zaplatit darovací daň. Vzhledem k tomu, že se jedná o osobu blízkou, musí být základ daně darovací stanoven ve výši, za niž by například bylo auto prodejné v autobazaru. Provozní náklady prokazatelně vynaložené na vyřazené auto můžete uplatnit do data, k němuž jste je vyřadil ze svého obchodního majetku.

Kdy má dát zaměstnavatel svému zaměstnanci potvrzení o zdanitelných příjmech? Můj zaměstnavatel mi je již vystavil, ale manželův ještě ne. Manžel pracuje pro velkou firmu, kdežto já pro maličkou se dvěma zaměstnanci, je to důvod? J. B., Most

Zákon o daních z příjmů stanovuje, že zaměstnanec, který do 15. února nepožádá zaměstnavatele, aby mu provedl roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, obdrží po tomto datu na požádání od zaměstnavatele potvrzení o svých zdanitelných příjmech. Do poloviny února musí pracovník zaměstnavateli předat potvrzení o částkách, které zaplatil na životní pojištění, důchodové připojištění či úroky z hypotéky, aby mu je mohl zaměstnavatel zohlednit při výpočtu daně. S ohledem na to, že zaměstnanec obdrží potřebné listiny od příslušných institucí až během ledna či začátkem února, je termín stanoven na polovinu února.

Ve dvojlistu přiznání k dani z příjmu fyzických osob je vložena příloha č. 1, jak ji vyplnit, pokud jsem nepodnikala? Dokdy musím podat daňové přiznání a jakým způsobem? Z. K., Chomutov

Pokud jste nepodnikala, přílohu č. 1 nevyplňujete, vyplňujete tedy jen ty přílohy k daňovému přiznání, které se týkají vašich zdanitelných příjmů. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob jste povinna podat do 31. března za předchozí kalendářní rok, letos do 2. dubna, protože poslední březen je sobota. Podat je můžete osobně v podatelně místně příslušného finančního úřadu (pak vám podatelna potvrdí kopii) nebo poslat poštou.

Jsem momentálně v pozici vysokoškolské studentky, která se čerstvě dostala mezi samoplátce daně z příjmů. Prodávám na výstavách keramické obrazy a dělám ediční přípravu knih pro nakladatelství. Živnostenský list nemám, obě činnosti jsou vedeny jako umělecké. Jakým procentem se taková činnost daní? Má to nějaká úskalí, o kterých vůbec nevím? H. S., Praha

Předpokládám, že se jedná o autorskou činnost, i když to není z vašeho dotazu zcela zřejmé. Vaše příjmy z uvedených činností pak spadají do § 7 odstavce 2 zákona o daních z příjmů. Výdaje můžete uplatnit ve výši 40 procent z dosažených příjmů (paušální výdaje). Ve vypočtené částce jsou pak zahrnuty veškeré vaše výdaje vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z vaší samostatné výdělečné činnosti, kromě sociálního a zdravotního pojištění. Uplatňujete-li výdaje paušálem, jste povinna vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s vaší samostatnou výdělečnou činností.

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE

Opět vám pomáháme s daněmi

Jsem šestnáct let v důchodu, vloni jsem přeložila knížku a dostala za ni honorář 32 000 korun. Můj manžel je invalidní důchodce a nikdo z nás už dávno nepracuje v žádném zaměstnání. Platíme si životní pojistku a příspěvky na ochranu zvířat. Měla jsem v souvislosti s překladem různé výlohy – koupili jsme počítač z druhé ruky – bez účtenky, kupuji papíry, barvu do tiskárny a podobně, doklady jsem neschovávala. Musím podat daňové přiznání? H. M., Beroun

Ano, vaše příjmy z uvedené činnosti jste povinna zdanit podle § 7 odstavce 2 zákona o daních z příjmů. Využijete-li možnosti uplatnit výdaje paušálem (ve vašem případě je to 40 procent), jste povinna vést (a uchovat pro případnou daňovou kontrolu) záznamy o příjmech vzniklých v souvislosti s touto vaší činností. Do osmi dnů po podání daňového přiznání musíte předložit své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích z vaší samostatné výdělečné činnosti a v témž termínu také uhradit dlužné pojistné na zdravotní pojištění. To ve vašem případě bude 13,5 % z poloviny rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Darujete-li peníze na ochranu zvířat a jejich zdraví a souhrn darů přesáhne dvě procenta z vašeho základu daně anebo činí alespoň 1000 korun, můžete o darovanou částku snížit svůj základ daně, nejvýše však o 10 procent. Pokud jste dostala od pojišťovny, kde platíte životní pojištění, potvrzení, v němž je uvedeno, že pojistné můžete využít ke snížení svého základu daně, pak to můžete udělat, ale nejvýše o 12 000 korun. Předpokládám, že vaše penze v roce 2006 nepřesáhla celkem částku 198 000 korun, je tedy od daně z příjmů osvobozena a nepodléhá zdanění. Sociální postavení manžela a výše jeho penze nemá vliv na zdanění příjmů z vaší samostatné výdělečné činnosti.

Jsem fyzická osoba a budu zdaňovat své příjmy podle § 7 odst. 9 zákona o daních z příjmů, tedy uplatním výdaje procentem z příjmů, budu uvádět do kolonky příjmů v daňovém přiznání zaplacené příjmy 2006 i pohledávky z roku 2005, zaplacené v roce 2006 dohromady? Jaké pohledávky se mají zdaňovat dodatečným daňovým přiznáním. H. V, Plzeň

Chcete-li uplatňovat za rok 2006 výdaje procentem z příjmu, tedy paušálem, musíte v dodatečném daňovém přiznání za rok 2005 upravit svůj dílčí základ daně podle § 7 v příloze č. 1 k daňovému přiznání v první části tabulky E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona (v části zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji) o výši pohledávek neuhrazených do 31. 12. 2005, o cenu nespotřebovaných zásob, které jste k 31. 12. 2005 evidovala, a o zůstatky vytvořených rezerv ke konci roku 2005. Vzhledem k tomu, že budete podávat dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost, musíte počítat s tím, že vám finanční úřad vyměří ze zvýšené daně penále.

Zdeněk Veselý, daňový poradce