Co všechno bude umět váš bankomat?

Bankomaty již od konce šedesátých let slouží především k výběru hotovosti platební kartou. Jde o pohodlnější a méně nákladný způsob, než jakým je výběr peněz na pobočce banky. Přesto však nejde o lacinou záležitost, a tak banky tuto službu zpoplatňují a snaží se prostřednictvím své poplatkové politiky naučit své klienty kartu používat efektivně.

Bankomaty provozuje v České republice většina bankovních domů, a to samostatně či prostřednictvím společnosti MUZO. Setkat se můžeme i se sítí bankomatů společnosti Euronet. Kolik těchto přístrojů tedy u nás najdeme? Celkem přes 2 600 kusů, přičemž se jejich počet stále zvyšuje. Nejhustší síť bankomatů má přitom Česká spořitelna.

Co bankomaty umí?

Základní operací, pro kterou je bankomat určen, je samozřejmě výběr hotovosti. Jde o známý postup - vložíte svou platební kartu, zadáte PIN (osobní identifikační číslo, které je jedinečně vygenerováno ke každé platební kartě), zvolíte potřebnou částku a hotovost je vám následně vydána (pokud samozřejmě disponujete částkou, o kterou jste zažádali).

Banky výběry zpoplatňují různě. Obecně však platí, že výhodnější je čerpat hotovost z bankomatu vlastní banky. Poplatek, který vám bude naúčtován za výběr z „cizího“ automatu, bývá totiž nemalý (např. ČSOB zpoplatňuje výběr z vlastního ATM 5 Kč, z cizího 25 Kč).

Banka Výběr z vlastního ATM Výběr z cizího ATM ČSOB 5 Kč 25 Kč Česká spořitelna 6 Kč 25 Kč + 0,5 % z vybírané částky eBanka 4,90 Kč 24,90 ** / 29,90 Kč * GE Capital Bank 9 Kč *** 25 Kč HVB Bank 30 Kč 30 Kč Komerční banka 5 Kč 35 Kč Živnostenská banka zdarma 50 Kč ***

* bankomat ČS, HVB, Euronet a ŽB ** ostatní bankomaty *** první dva výběry v měsíci zdarma

Peníze jen tam, kde neztrácejí hodnotu

Bankomat vám dále umožní zjistit zůstatek na vašem účtu. Je to však zůstatek orientační, protože pokud jste před výběrem hotovosti platili kartou, nemusí být tato částka ještě odečtena z účtu. Tato skutečnost vám může někdy i poněkud zkomplikovat život, protože pokud vaše banka nezablokuje finanční částku, jež bude obchodník požadovat, a vy mezitím vyberete všechnu zbylou hotovost, dostanete se do tzv. nepovoleného debetu. Ten bývá úročen až 25 % p.a. Zůstatek, který bankomat majiteli účtu oznámí, tedy nemusí být stavem účtu v daném okamžiku. Některé banky nabízejí svým klientům i přehled několika posledních kreditních a debetních operací na účtu. Jejich aktuálnost ovšem opět závisí na rychlosti zúčtování vaší či jinou bankou.

Zaplatíte i fakturu za mobil

Oblíbenou a hojně využívanou funkcí bankomatů se postupně stává možnost hradit služby mobilních operátorů či dobíjet kredit předplacených karet (Go, Twist, Oskarta). Tuto službu nabízí většina velkých bank, avšak ne vždy ve spolupráci se všemi mobilními operátory na trhu. Proto u Komerční banky zaplatíte fakturu nebo složíte zálohu na roaming od Oskara, u České spořitelny dobijete kartu Go od společnosti Eurotel, ale nedobijete si Twist společnosti T-Mobile. Ten však můžete získat u bankomatu ČSOB nebo GE Capital Bank.

Přehled bank spolupracujících s mobilními operátory

Mobilní operátor Bankomaty Eurotel Citibank, Česká spořitelna, Euronet, HVB Bank, Komerční banka Oskar ABN Amro, Citibank, ČSOB, Euronet, HVB Bank, Komerční banka, Česká spořitelna* T-Mobile ČSOB, Komerční banka, Volksbank

* umožňuje pouze dobití Oskarty

Oproti tomu nejméně rozšířenou službou, kterou bankomaty umožňují, je vklad hotovosti (Živnostenská banka, eBanka). Většina uživatelů ji nezná a tudíž nevyužívá, a to i v případě, že jim tuto službu jejich banka umožňuje. Hotovost vkládá klient pomocí obálky a na účtu bývá připsána do dvou pracovních dnů. Poplatky za službu jsou buď nulové nebo srovnatelné s výběrem hotovosti z bankomatu domovské banky.

Protože bankomaty mají velký potenciál k tomu, aby nabízely více, snaží se banky služby s nimi spojené rozšířit či optimalizovat. Rozšíření služeb nyní čeká některé bankomaty České spořitelny, které klientům umožní zadávat jednorázové platební příkazy. Naopak zúžení škály produktů dosažitelných pomocí samoobslužných zón na podzim tohoto roku provedla Živnostenská banka. Ta ze své nabídky zadávání jednorázových platebních příkazů stáhla s odůvodněním, že chce na všech pobočkách poskytovat stejné služby a všechny finanční tranakce a informace je možné získat kanály přímého bankovnictví.

Budou bankomaty umět stále více?

Rozšiřování škály služeb, které bankomaty poskytují, je samozřejmě technicky možné. Pro banky je to však vždy otázka efektivity vynaložených nákladů, neboli jde o „business case“ – peníze investované do rozšiřovaných služeb se musí vrátit. A zjistit, které doplňkové služby by klienti v Česku opravdu hojně využívali, evidentně není jednoduché.

