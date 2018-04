Co všechno dnes v bance zařídíte na dálku: některé služby on-line jsou jen sliby

Telefonické či internetové bankovnictví jsou už všední záležitostí. Uživatelé těchto služeb přesně vědí, co všechno jejich pomocí zvládnou vyřídit a kdy se naopak neobejdou bez asistence bankéře. K vyřizování denních záležitostí sáhnou často právě po přímém bankovnictví. Jen pro nové služby si většinou zajdou do pobočky. To se ale poměrně rychle mění, ovšem zdaleka ne v každé bance.

On-line tak můžete zřizovat například spořicí účty, investovat do cenných papírů či si sjednáte některý druh pojištění.

Poskytování jednotlivých služeb musíme ale hned na samém počátku rozčlenit podle toho, zda jsou skutečně kompletně řešitelné bez návštěvy pobočky banky (od žádosti o službu až po skutečné získání). Některé z nich se pouze jako on-line "tváří".

1. To, co skutečně bez další korespondence vyřídíte, jsou předschválené finanční produkty.

Jedná se obvykle o úvěry spotřebitelské, kontokorenty, ale také o kreditní karty. Pomocí internetového bankovnictví mají předem bankou vybraní klienti možnost využít tzv. předschváleného úvěrového limitu. Ten vidíte takřka okamžitě po přihlášení do internetového bankovnictví. A pokud nevyplníte nabízené žádosti přímo tam, můžete si úvěr sjednat rovněž korespondenční cestou. Návštěvě pobočky banky se tak skutečně vyhnete.



Najdete je v nabídce všech největších tuzemských bank - České spořitelny, Komerční banky, Raiffeisenbank, ale také Citibank či GE Money Bank.





. co vyřídíte bez návštěvy pobočky Kromě běžných převodů peněz, zřizování trvalých příkazů apod. můžete přes web požádat i o vybrané služby, a to nejčastěji o: - kreditní karty

- doplňkové služby, např. cestovní pojištění

- spotřebitelské úvěry

- osobní účet - rozjednat lze i hypoteční úvěr

Standardem se již stal on-line prodej kreditních karet, doplňkových služeb ke kartám a předschválených úvěrů prostřednictvím internetového bankovnictví. Stranou však nezůstávají ani spořicí účty.Kreditní karty lze sjednat přímo prostřednictvím webových stránek banky či splátkové společnosti. Případně je třeba zvednout telefon a zavolat na zpravidla bezplatnou telefonní linku. Pojistnou smlouvu "podepíšete" zaplacením pojistného, u kreditních karet to už tak snadné není. Čeká na vás totiž korespondence s bankou.Doplňkovým službám ke kartám vévodí pojistky. A to zejména pojištění proti neschopnosti splácet úvěr, dále pak cestovní pojištění, pojištění při hospitalizaci či proti zneužití platební karty.Nejvýhodněji úročené spořicí účty také zřídíte bez návštěvy pobočky banky. V souvislosti s nimi se však můžete také setkat s určitými omezeními. Například následná obsluha účtu je možná pouze přes internet. To však může být výhodou pro toho, kdo by se jinak do banky nedostal např. díky velké vzdálenosti k nejbližší pobočce. To může být případ ING, Bawag Bank či mBank.

. bez dalších doplňků Bez dalšího doplňování či zbytečných cest do banky vyřídíte prakticky jen tzv. předschválené produkty. Ty jsou obvykle nabízeny prostřednictvím internetového bankovnictví. V ostatních případech se setkání s pracovníkem banky nebo kurýrem či zdlouhavé korespondenci nevyhnete.

Podobně si zřídíte i běžný účet či požádáte o spotřebitelský úvěr. Poté, co vyplníte příslušný webový formulář, vás totiž kontaktuje pracovník banky nebo kurýr. S kurýrem si domluvíte schůzku k ověření všech údajů, doplnění podpisů či jiných dokladů. To platí například pro mBank. Místo volíte sami, tedy vše jste schopni vyřešit bez návštěvy pobočky v předem určeném čase. Jinde tyto záležitosti řešíte opět korespondenční cestou nebo pro vás všechny dokumenty připraví v tištěné podobě k podpisu na pobočce banky. Doba např. zřízení účtu se tak díky tomu prodlužuje, byť ušetříte prvotní informativní schůzku.



Službu nabízejí např. mBank, Citibank, Raiffeisenbank, GE Money Bank, ING Bank, Bawag Bank.

3. On-line předán pouze kontakt, banka se vám ozve

Třetí variantou je, že na internetových stránkách banky najdete pouze velmi zkrácenou verzi formuláře, na jehož základě vás následně banka kontaktuje. Tento systém využívá například Poštovní spořitelna. "Klient tak ušetří případnou informativní návštěvu pobočky a může dorazit přímo s podepsanou žádostí o produkt," popsal systém Marek Roll, tiskový mluvčí Poštovní spořitelny. Podle něj se v praxi fungování formuláře přes webové rozhraní bance osvědčilo, a proto se uvažuje o rozšíření jeho funkčnosti. "To by mělo vést právě k prodeji produktů elektronickou cestou," dodal Roll.