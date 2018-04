Co všechno je dobré vědět o povinném ručení

Každý řidič nejspíše ví, že auto, které vyjede na silnici, musí mít povinné ručení – tedy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.Z povinného ručení se kryjí škody, které způsobíte při jízdě autem. A nemusí to být jen klasická nehoda, kdy se střetnou dvě nebo více aut. Škodou se rozumí třeba i situace, kdy porazíte sousedovi sloupek u plotu nebo zničíte veřejné osvětlení. A variant je ještě víc.

Kupříkladu: couváte a narazíte do spolujezdce, který vám ukazuje, kam jet. Ten má na zádech batoh s notebookem, ke vší smůle spadne přímo na něj a rozbije ho. Václav Bálek z České pojišťovny připouští, že i takový typ škody lze v souladu s obchodními podmínkami pojišťovny uhradit. Pokud byste však spolujezdci přibouchli prsty do dveří, máte smůlu, to povinné ručení nekryje.

A že pojišťovny neřeší jen „obyčejná“ větší či menší ťuknutí a srážky, dokládá Václav Bálek na příkladu vozu Jeep. „Nedávno nám jeden motorista oznámil pojistnou událost. Jeho syn si s kamarádem vypůjčil automobil rodičů Jeep Grand Cherokee. Výsledkem jejich vyjížďky byla škoda na třech dalších vozidlech, pěti oplocených zahradách, betonové skříňce hlavního uzávěru plynu a popelnici. Řidič i spolujezdec utekli a našel je až psovod se služebním psem. Při orientační dechové zkoušce oba nadýchali více než 1,3 promile alkoholu, navíc jim bylo pouze šestnáct let a neměli řidičský průkaz ani na malý motocykl,“ vypráví Václav Bálek.

České pojišťovně nahlásil majitel vozu, tedy otec řidiče, škodu takto: Syn s kamarádem si půjčili naše auto, havarovali s ním, a protože byli v šoku, naráželi do dalších nemovitostí. A jak to dopadlo? „Z povinného ručení Jeepu Grand Cherokee poškozeným Česká pojišťovna škodu zaplatila, ale po majiteli tohoto vozidla ji pak požadovala kvůli alkoholu a absenci řidičského průkazu. Nešlo o malou částku,“ dodává Václav Bálek.

Když jste viník

Většina nehod však má klasickou podobu, to znamená, že se srazí dvě nebo více aut. Jak se v takových případech postupuje? Především platí, že škoda se hradí z povinného ručení viníka nehody. Ten zároveň přichází o bonus, slevu na pojistném, případně spadne do takzvaného malusu, tedy přirážky k základní sazbě. Záleží na tom, jak jezdil před nehodou (zda měl bonus, či nikoli).

V současné době už není nutné volat policii k dopravní nehodě, při níž nebyl nikdo zraněn, nebyla způsobena újma třetí osobě a škoda na některém z vozidel nepřesáhla hranici padesáti tisíc korun. Pokud se však řidiči nejsou schopni dohodnout, kdo kolizi způsobil nebo kdo jakou nese vinu, je lepší policii přivolat. Máte právo na tom trvat. Hlídka sepíše policejní protokol, který budete podepisovat.

Pokud s jeho zněním nesouhlasíte, nepodepisujte ho, ale uveďte do něj své výhrady nebo vlastní vyjádření. Policie pak rozhodne na základě zkoumání, kdo byl viník a kdo oběť. Nezapomeňte si zapsat SPZ ostatních havarovaných vozidel, jména a adresy jejich majitelů a řidičů, případně svědků dopravní nehody.

Sepište také záznam o nehodě a o zavinění a nechte si ho podepsat. „Od věci není nákres s označením místa střetu a vypsání poškozených částí vozu,“ upozorňuje Václav Bálek. Jste-li viníkem, oznamte ihned nehodu své pojišťovně. Na telefonní lince pojišťovny by vám měli poradit, jak přesně postupovat. A co s vaším rozbitým autem? Jeho oprava včetně financování je na vás. Můžete ji uhradit z havarijní pojistky, pokud ji máte.

Jako poškozený se nenechte ošidit

Co dělat, když máte nehodu bez vlastního zavinění? Opět platí to, co v prvním případě, že u nehod se škodami do 50 000 korun bez zranění nemusíte volat policii. Pokud vám však bude viník odškodnění upírat, přivolejte ji. Nezapomeňte si napsat SPZ vozidla, jméno, adresu a rodné číslo řidiče, který způsobil dopravní nehodu, a společně vyplňte formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který je obvykle součástí smlouvy na povinné ručení nebo havarijní pojištění.

Tento dokument je proto dobré trvale vozit v autě. Vyplnit ho můžete také dodatečně na místě, které si smluvíte, případně sepište záznam včetně nákresu na čistý papír. Napište si i jména a adresy svědků nebo dalších účastníků dopravní nehody. Měli byste si rovněž zjistit, u které pojišťovny má viník nehody sjednáno povinné ručení, a obraťte se přímo na tuto pojišťovnu. Tam by vám měli poradit, jak dál postupovat, a také sdělit, v jaké lhůtě dostanete peníze.

I za sloupy se platí

Z povinného ručení lze uhradit škodu za poškozený majetek, často to bývá například sloup veřejného osvětlení, ploty, zdi domů nebo zábradlí. V takovém případě k nehodě vždy volejte policii. Pokud jste například poškodili rodinný domek, budete platit (vaše pojišťovna) majiteli nemovitosti, když jste například narazili do veřejného zábradlí, nejspíš od vás bude vymáhat škodu obecní úřad, případně jiná instituce, která zábradlí spravuje. Škodu nahlaste nejlépe na klientské lince, případně písemně na adresu pojišťovny.