Co všechno se může dozvědět zaměstnavatel z vašeho písma

V tuzemsku byla grafologie jako metoda poznání člověka dlouho popírána a ještě dnes se názory na ni různí. Ale některé firmy, zvláště ty se zahraniční účastí, ji už běžně používají. Co mohou z vašeho písma vyčíst? Grafologie je jedna z metod psychologie, založená na projekci. V písmu se odráží celý člověk se svými vlastnostmi, způsobem myšlení, reakcemi, vztahem k lidem atd. Grafolog je tedy schopen popsat zaměstnavateli klady i zápory vybíraného zaměstnance.

Výhodou této metody je, že k tomu nepotřebuje s potenciálním uchazečem jednat, odpadá stres z pohovorů, který může zkreslit chování člověka. Grafologovi stačí spontánně psaný text (ne opisování textu). Běžné je zkoumání rukopisu z ručně psaného životopisu. Uchazeč musí přemýšlet nad obsahem, a ne nad formou, jako je tomu u pohovorů. Při psaní jen těžko může pisatel zkreslit výsledek, a i když se bude snažit udělat něco jinak nebo lépe, pozná se to.



Co se dá z písma vyčíst?



Grafolog může zaměstnavateli odpovědět na otázky, které ho zajímají: rychlost reakcí, kreativita, nápady, nadhled, způsob rozhodování, spolehlivost, přesnost, důkladnost, trpělivost. Už z tohoto výčtu je zřejmé, že jeden člověk nemůže splňovat všechny předpoklady. Buď se bude rychle rozhodovat, hýřit nápady, s nadhledem řešit momentální problémy, nebo bude přesný, důkladný, neudělá chybu, všechno několikrát zkontroluje. Problém je v tom, že zaměstnavatelé někdy chtějí skloubit v jednom člověku všechny tyto vlastnosti.

Častý kámen úrazu je právě ve fázi, kdy má zaměstnavatel zformulovat, jaké vlastnosti a schopnosti od potenciálního zaměstnance požaduje. Grafologický rozbor je vždy celkový obraz osobnosti člověka. Zaměstnavateli však zásadně grafologové neposkytují všechny (někdy hodně intimní) informace, například o sexuální orientaci člověka či o některých zdravotních problémech, které se při zkoumání písma objeví.

Grafologové mohou odpovědět na otázku, jak bude jedinec splňovat představu firmy a její požadavky, jak se bude chovat v některých, například stresových situacích. Kde jsou hranice jeho možností, které vlastnosti jsou neměnné a kde je možno dalším působením jeho přístup a chování změnit. Někteří zaměstnavatelé mají svoji osnovu, kterou grafologové respektují, ale někdy tak bohužel přicházejí o další cenné postřehy a informace.



Jak se postupuje při výběru člověka podle písma



Do vypsaného konkurzu se přihlásí například třicet šest lidí. Personalista (personální agentura) nejprve eliminuje ty, kteří neodpovídají jeho požadavkům na vzdělání, praxi, věk, bydliště apod. Zbude třeba dvanáct uchazečů, kteří těmto požadavkům vyhovují. Ty si pozve ke krátkému pohovoru, po něm vybere pět, kteří splňují jeho představu. Na těchto pět uchazečů si objedná grafologický rozbor. Grafolog popíše, jak který z uchazečů splňuje dané podmínky, udělá celkový profil a nakonec i pořadí, jak by podle jeho zkušeností vyhovovali na daném pracovním místě.



Kolik stojí grafologický rozbor



I když se cena za jeden grafologický rozbor pohybuje řádově od tisíce do tří tisíc korun, je to méně než stojí psychologické testování. Rozbor přitom může nahradit několik psychologických testů, šetří čas zaměstnavatele i uchazeče, eliminuje testový stres. Nevýhodou je čas, který je pro vytvoření rozboru potřeba, ale ani jiné psychologické metody včetně jejich vyhodnocení není možné provést ze dne na den.



Autorka je grafoložka



***



Podle grafologů je pisatelka textu vlevo rozhodná, spolehlivá, vstřícná k lidem. Má logické a kombinační schopnosti. Je samostatná, vytváří si své názory, její práce musí mít nějaký smysl.