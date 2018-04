Co vy na to: Chtěli byste si dopravu do práce odečíst z daní?

V Česku dojíždí autem do práce už 40 procent lidí, kvůli rušení linek hromadné přepravy by se totiž na pracoviště nedostali. Veřejnou dopravu používá 35 procent pracujících. Více o průzkumu čtěte zde.

"V Německu si náklady na dopravu do zaměstnání mohou lidé odečíst ze základu daně z příjmů fyzických osob," upozornil čtenář Marek P. redakci iDNES.cz.

Pravidla pro uplatnění této daňové úlevy jsou pro německé zaměstnance zhruba následující:

Bez ohledu na to, zda zaměstnanec jezdí do práce autem, hromadnými spoji či třeba na kole, může si započítat pouze cestu na pracoviště, a to nejkratší vzdálenost.

Bez dokladování si může uplatnit za každý pracovní den a každý celý kilometr paušál 0,3 euro (přibližně 7,80 korun za kilometr). Při doložení jízdenky za autobus či vlak se uplatní cena jízdného.

Za rok si může zaměstnance odečíst ze základu daně nejvýše 4 500 euro (117 000 korun ročně).

A kolik na tom může zaměstnanec vydělat? V Německu mají trochu komplikovanější daňový systém než u nás. Platí zde pravidlo – čím vyšší příjem, tím vyšší daň, sazba je v rozmezí od 14 do 45 procent (do příjmu 8 004 euro za rok se neplatí daň žádná). Zajímavý finanční benefit však získáte i při nižších příjmech.

Pro představu: Pan Helmut má pracoviště vzdálené 25 kilometrů od svého bydliště. Celkem 70 pracovních dnů používal k dopravě do zaměstnání vlak, což dokládá jízdenkami v hodnotě 400 eur. Dalších 150 dnů jezdil do práce autem.

Jaký si uplatní daňový odpočet:

Za jízdu autem: 25 km x 150 dnů x 0,30 eur = 1 125 eur

Za jízdu vlakem: 400 eur

Náklady za 220 pracovních dnů: 1 125 + 400 = 1 525 eur

Jakou dosáhne finanční úsporu:

Například při 15procentní dani z příjmu (porovnatelné s českými daněmi): 1 525 eur x 0,15 = 228,75 eur (zhruba 5 948 korun)

Zdroj: propočet kalkulačka www.imacc.de

A důvod, proč mají zaměstnanci v Německu takovou daňovou úlevu? Cestování zaměstnanců za prací je podle německé legislativy nutný výdaj, bez kterého by nedosáhli svůj příjem, ze kterého platí daně.

Co vy na to? Brali byste podobný daňový benefit, jako mají naši sousedé? I třeba za cenu toho, že by se zavedlo progresivní zdanění? Podělte se o názor.

