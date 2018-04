Co vynese více, hadi nebo psi?

V zásadě je možné rozmnožit peníze díky kterémukoli zvířeti, které je možné u nás chovat. Ovšem jen někteří živočichové nabízejí opravdu zajímavé zhodnocení. Pokud tedy chcete dobře znásobit své peníze a máte současně kladný vztah ke zvířatům, záleží jen na tom, které zvíře vybrat.

Volba takového zvířete by měla být opravdu důkladná. Proč? Rozmnožit peníze můžete například na koních, ale to nemusí být z hlediska podmínek pro chov takového zvířete zrovna jednoduché. Oproti tomu myši nebo křečky můžete chovat třeba doma v obýváku, ale ty vám zase nepřinesou nijak zázračný výnos. Určitě je důležité nejprve zvážit vlastní dispozice. Poté je dobré vybírat z takových zvířat, která jsou sama o sobě cenově zajímavá, schopná časté a nenáročné reprodukce a hlavně, musí být po nich poptávka.

Klasickou šancí pro rozmnožení nákupní ceny zvířete je pes. Tuto možnost bychom mohli rozdělit do dvou základních kategorií. Psa totiž můžete pořídit buď s rodokmenem, čili s tzv. papíry nebo bez nich. Pes s papíry je pes vyšlechtěný, jeho rodiče jsou většinou ověnčeni různými tituly ze soutěží a od toho se pak také odvíjí cena jejich potomků. Psa s papíry můžete pořídit třeba za sedm, ale také i za 250 000 korun. Zdálo by se, že právě takové zvíře je jako stvořené pro rozmnožení investice, tedy jeho nákupní ceny. Ne vždy je to však pravda. Takový pes je totiž zatížen mnoha náklady, které nejsou nikterak zanedbatelné.

Pokud budete chtít jeho štěňata dobře prodat, měli byste navštěvovat soutěže, které potvrdí jeho kvality. Soutěže tohoto druhu se samozřejmě pořádají i v tuzemsku, ale ty opravdu prestižní většinou za hranicemi našeho státu. Takže si musíte spočítat všechny náklady s tím spojené – doprava, přihlášení psa do soutěže atd. Navíc je nutné takového psa očkovat a skutečně kvalitně krmit. Za štěňata pak platit přihlášky do speciálních klubů, zaplatit majiteli psa, který vám zapůjčí psa ke krytí (pokud i on má šampiona, cena nebývá nijak malá) a na závěr nesmíme zapomenout na daně. Na druhou stranu od vaší fenky můžete očekávat zpravidla dvě až pět štěňat do roka a to i dvakrát nebo třikrát za její život. Pokud však na chvíli zapomeneme na náklady, které vás matka-fena a štěňata stála, pak jen při dvou štěňatech máte zisk 100% ročně.

Nezajímavý však není ani zisk z fenky, která je bez papírů. Takového rotvajlera (štěně) například pořídíte za nějaké dva tisíce korun a jeho štěňata zase prodáte i bez rodokmenu a bez medailí za tu samou cenu. Přitom rotvajler jich může mít třeba šest nebo dokonce sedm v jednom vrhu. Sedm štěňat tak představuje zisk 500%.

Obdobnou šanci pak nabízejí také kočky, chovní králíci, nebo třeba papoušci. Nezajímavá není ani investice do hadů, kterou bychom si také mohli nastínit. Na hadovi totiž můžete vydělat dvojím způsobem. Buďto na jedinci, kterého si zakoupíte anebo na jeho mláďatech. Třiceticentimetrové mládě dražšího cizokrajného hada koupíte ve zverimexu nebo od chovatele kupříkladu za 2 500 korun. Dospělého jedince, který může dosahovat i sedminásobku původní délky, můžete prodat až za šest a půl tisíce. Pokud na to bude mít čas a chuť, můžete k tomu doma pěstovat myši a náklady na chov hada se tak přiblíží nule. Prakticky vás to bude stát jen terárium, které však můžete nahradit zbytečnou místností v domě. Při jednom hadovi je zisk za tři roky téměř 200%, při deseti hadech již téměř 2000%.

Navíc hady nebo třeba i želvy a ještěry (ne všechny) je také možné množit, k čemuž si ovšem musíte pořídit chovný pár. Navíc si pro tento účel musíte opatřit jakousi líheň, tedy nějakou bednu s rašelinou, která bude udržovat požadovanou teplotu – investice tak do patnácti set korun. Plazi pak mohou mít každý rok i pět až deset vajec a pokud budete pečliví, ze všech se vám podaří vypiplat prodejné kousky.

A co takhle rybičky. Uvolněte si pro jejich chov jednu zvláštní místnost, pořiďte si několik velkých a několik menších akvárií, vzduchovačů a filtrů a můžete vesele množit. Také zde platí, čím dražší jedinec, tím vyšší zisk. Bohužel však také většinou náročnější chov. Tímto způsobem je možné vydělat i více než sto tisíc ročně. Musíte však vzít na vědomí, že vás to bude stát nějaký ten čas – údržba akvárií, péče o ryby a dodávka ryb do zverimexů.

Pokud bydlíte na venkově a máte pro to vhodné dispozice, můžete také vložit peníze do již zmíněných koní. Kupte si například hříbě se zajímavými předky, dejme tomu za sto, stopadesát tisíc a když se o něj budete dobře starat (krmení, cvičení apod.), můžete jej v dospělosti prodat i za čtyřnásobek. A pokud se vám zdá jeden kůň málo, pořiďte si jich celé stádo. Čím více jich budete mít, tím větší zisk můžete očekávat.

Doufám, že tento článek příliš nepobouřil majitele zmíněných zvířat. Musíte však uznat, že i za tímto účelem si mnozí chovatelé pořizují své mazlíčky. To ovšem nemusí měnit nic na vztahu k jejich čtyřnohým, oploutveným nebo jiným přátelům. Pokud tedy i vy máte rádi zvířata a není vám proti srsti na nich vydělávat, můžete je zkusit využít pro své investiční záměry.

Rozmnožujete své investice v některém z uvedených zvířat? Myslíte, že se na tom dá opravdu vydělat? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.